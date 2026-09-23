Od poljudske noći do beogradskog slavlja: Fotografije koje bude emocije stižu pred publiku s posebnim razlogom

Stare fotografije ponekad su dovoljne da ponovno ožive utakmice, pobjede i žal za prilikama koje su izmaknule. Upravo takve kadrove, uoči humanitarne izložbe u Pučkom otvorenom učilištu Ploče, postupno otkriva Društvo prijatelja Hajduka Ploče. Dvije najnovije objave vode u 1980. i 1984. godinu, među igrače i trenutke koje hajdučki navijači pamte desetljećima.

Kako smo ranije najavili, izložba će se održati u četvrtak, 24. rujna, u 19:11 sati, a sav prihod od prodaje fotografija namijenjen je obitelji iz Omiša kojoj je u požaru izgorjela obiteljska kuća.

Večer kada je na Poljudu pao HSV

"Otkrivamo još jednu fotografiju koja vas čeka sutra u Pučkom otvorenom učilištu Ploče", poručili su iz DPH-a Ploče, predstavivši kadar koji vraća na Poljud, na 19. ožujka 1980. godine.

Hajduk je toga dana u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Kupa prvaka ugostio njemački Hamburger SV i slavio rezultatom 3:2. Strijelci za splitsku momčad bili su Zlatko Vujović, Borislav Đorđević i Boro Primorac.

Za Hajduk su nastupili Ivan Pudar, Boro Primorac, Mišo Krstičević, Davor Čop, Zoran Vujović, Vedran Rožić, Zlatko Vujović, Dražen Mužinić, Ivan Gudelj, Borislav Đorđević i Ivica Šurjak.

Organizatori posebno izdvajaju ime koje toj fotografiji daje i pločanski pečat.

"U toj velikoj europskoj večeri na Poljudu sudjelovao je i naš Pločanin Mišo Krstičević", istaknuli su. Objava je probudila i navijačka sjećanja. U komentaru se javio Leonardo Margeta, koji smatra da je ishod dvoboja odredio pogodak HSV-a u prvoj utakmici u Hamburgu. Prema njegovu viđenju, golu je prethodio prekršaj na Hajdukovu vrataru, a njemačka se momčad potom provukla zahvaljujući pravilu pogodaka u gostima.

Fotografija slavlja i priča o čovjeku iza objektiva

Drugi otkriveni kadar vodi u Beograd, na 24. svibnja 1984. godine, nakon uzvratne utakmice finala Kupa Jugoslavije između Crvene zvezde i Hajduka. Splitska je momčad prvi susret na Poljudu dobila 2:1, golovima Blaža Sliškovića i Zorana Vulića. Posebno mjesto u sjećanju navijača ostao je Sliškovićev čuveni pogodak izravno iz kornera.

Uzvrat u Beogradu završio je bez pogodaka, 0:0, što je Hajduku bilo dovoljno za osvajanje trofeja i veliko slavlje.

Upravo taj trenutak zabilježio je Boris Šimić, ujak Lea Lendića, otkrili su organizatori. Za Hajduk su u beogradskom susretu nastupili Zoran Simović, Zoran Vulić, Branko Miljuš, Ivan Gudelj, Josip Čop, Vedran Rožić, Zlatko Vujović, Blaž Slišković, Ivo Jerolimov, Nenad Šalov i Dušan Pešić.

Iz DPH-a Ploče navode da autorska prava na obje predstavljene fotografije drži Leo Lendić, na Facebooku poznat kao Leonardo Della Vega.

Uspomene na velike pobjede za pomoć nakon požara

Fotografije s Poljuda i iz Beograda tek su dio onoga što posjetitelje očekuje na izložbi organiziranoj u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Ploče. Bit će izložene stare Hajdukove fotografije iz 1970-ih i 1980-ih godina, a kroz službeni program posjetitelje će voditi Bruna Karla Bosnić s HDTV-a, kako je navedeno u ranijoj najavi događaja. U Pločama će tako susret s hajdučkom prošlošću imati vrlo konkretnu svrhu. Kupnjom fotografija posjetitelji će ponijeti dio nogometne povijesti i istodobno pomoći obitelji iz Omiša nakon gubitka doma.