Od Platona i Aristotela do Darwina i tajni svemira: Split ovog tjedna okuplja filozofe iz cijelog svijeta

Split će ovoga tjedna ponovno postati mjesto susreta filozofske misli iz različitih dijelova svijeta. U četvrtak i petak, 22. i 23. listopada 2026., na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu održava se četvrto izdanje međunarodne znanstvene konferencije International Conference on Ancient Philosophy & Other (ICAP&O), posvećene antičkoj i suvremenoj filozofiji te njezinim dodirnim točkama s drugim znanstvenim disciplinama.

Konferenciju zajednički organiziraju Odsjek za filozofiju i Znanstveni centar „Berislav Žarnić” Filozofskog fakulteta u Splitu, a njezin idejni začetnik i glavni organizator je prof. dr. sc. Tonći Kokić, redoviti profesor na Odsjeku za filozofiju. Riječ je o znanstvenom susretu koji se u Splitu kontinuirano razvija od 2023. godine, povezujući domaće istraživače s međunarodnom filozofskom zajednicom.

Znanstvenici iz Europe, Amerike, Azije i drugih dijelova svijeta

Ovogodišnji program donosi više od dvadeset znanstvenih izlaganja, a među sudionicima su istraživači povezani sa sveučilištima Princeton, Columbia, Johns Hopkins i Heidelberg, kao i znanstvenici iz Poljske, Austrije, Brazila, Meksika, Kine, Kuvajta i drugih zemalja.

Iako naziv konferencije naglašava antičku filozofiju, teme su znatno šire. Uz Platona, Aristotela, Parmenida i Marka Aurelija, govorit će se o pitanjima suvremene filozofije, prirodnih znanosti, morala, ljudske svijesti i odnosa čovjeka prema svijetu. Program uključuje i izlaganje posvećeno klasičnoj islamskoj filozofiji, čime konferencija otvara prostor za usporedbu različitih filozofskih tradicija.

Posebno su zanimljive rasprave o istini, ljepoti, sreći, slobodi, odgovornosti i ljudskoj smrtnosti, odnosno pitanjima koja su filozofi postavljali prije više od dvije tisuće godina, a koja ni danas nisu izgubila na važnosti.

Od Maxwellove teorije do Darwinovih zeba

Svečano otvaranje konferencije održat će se u četvrtak, 22. listopada, u 9 sati, u dvorani P28 Filozofskog fakulteta u Splitu. Nakon uvodnih obraćanja, plenarno predavanje održat će prof. dr. sc. Dragan Poljak s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), koji će govoriti o filozofskim temeljima Maxwellove klasične elektromagnetske teorije i jednom od prvih velikih ujedinjenja u fizici.

Zanimljivo izlaganje najavljeno je i za petak, 23. listopada, kada će profesor Tonći Kokić održati predavanje pod naslovom Darwin's Finches: That's Not Evolution („Darwinove zebe: To nije evolucija”). Riječ je o temi koja povezuje filozofiju znanosti i razumijevanje evolucijskih procesa te otvara prostor za raspravu o znanstvenim pojmovima i njihovom tumačenju.

Među ostalim temama nalaze se Aristotelovo razumijevanje stida i praktične mudrosti, Platonovo poimanje užitka, filozofija Marka Aurelija, stoička logika te odnos filozofije i medicine u antičkom svijetu.

Program započinje već u srijedu

Iako se glavni dio konferencije održava u četvrtak i petak, program počinje već u srijedu, 21. listopada, u 17.30 sati, studentskim seminarom na kojem će Dragan Poljak i Mirko Jakić sa Sveučilišta u Splitu govoriti o filozofskim implikacijama povezanosti simetrija i zakona očuvanja u fizici.

Konferencija se održava na Filozofskom fakultetu u Splitu, na adresi Poljička cesta 35, u dvorani P28, uz mogućnost praćenja dijela programa na daljinu.

Četvrto izdanje ICAP&O-a potvrđuje nastojanje splitskih filozofa da razvijaju međunarodnu znanstvenu suradnju i otvaraju prostor za susrete različitih filozofskih tradicija. U vremenu ubrzanog tehnološkog razvoja i brojnih društvenih promjena, takve rasprave podsjećaju da filozofija nije samo proučavanje daleke prošlosti, nego i način promišljanja svijeta u kojem danas živimo.

Detaljan program konferencije, raspored predavanja i informacije o sudjelovanju dostupni su na službenoj stranici.