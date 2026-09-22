Od parkiranja na Kmanu do škole na Kili: Vukovarska koalicija predstavila kandidate i planove za dva splitska kotara

Vukovarska koalicija, koju čine Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO), Hrvatska stranka prava (HSP) i Hrvatski suverenisti, predstavila je liste i programske prioritete za Kman i Mejaše uoči kotarskih izbora u nedjelju, 27. rujna. U oba splitska kotara izlaze s listom broj 1, a predvode ih Aris Zlodre na Kmanu i Marko Vrdoljak na Mejašima. Rješavanje prometnih i komunalnih problema, sigurnost stanovnika, uređenje zelenih površina te razvoj sadržaja za djecu i mlade među glavnim su najavljenim ciljevima.

Zlodre ističe dosadašnje rezultate na Kmanu

Uz Arisa Zlodru, na listi za Kman nalaze se Lovro Meštrović, Siniša Tomić, Goran Hajder, Zvonimir Jerčić, Snježana Alujević i Marko Alujević. Zlodre, koji već dva mandata sudjeluje u radu Gradskog kotara Kman, među najvažnijim dosadašnjim rezultatima izdvaja rješavanje problema zida u Varaždinskoj ulici, na koje se, prema njegovim navodima, čekalo 30 godina, te zida u Dubrovačkoj ulici, gdje je čekanje trajalo čak 40 godina. Iz koalicije navode i da je u proteklom razdoblju izrađena projektna dokumentacija za različite projekte u kotaru.

Zlodre ocjenjuje da se izgled Kmana znatno promijenio u odnosu na stanje prije osam godina, ističući da rad u kotaru prije svega podrazumijeva rješavanje svakodnevnih problema stanovnika.

Sigurniji put do škole i više parkirališnih mjesta

Među prioritetima za sljedeći mandat lista na Kmanu ističe sigurnost djece na putu do škole. Program uključuje sigurnije pješačke prijelaze, kvalitetniju javnu rasvjetu, prometna rješenja i veći nadzor u školskim zonama.

Najavljuju i zalaganje za povećanje broja parkirališnih mjesta, bolju organizaciju postojećih parkirališta te pronalaženje rješenja za prometno opterećene ulice. Pozornost namjeravaju posvetiti uređenju javnih i zelenih površina te potrebama starijih stanovnika. Program obuhvaća i humanitarne akcije, podršku najpotrebitijima te uključivanje građana u aktivnosti kojima se jača solidarnost u kotaru. Na izbore izlaze s porukom "Naš kvart. Naša odgovornost."

Vrdoljak najavljuje ravnomjeran razvoj svih dijelova Mejaša

Listu za Mejaše predvodi Marko Vrdoljak, otac dvoje djece koji cijeli život živi u tom kotaru. Uz njega kandidiraju se Jadranko Grubišić, Ante Dedić, Marijo Popović, Goran Smoljo, Ivica Štrljić i Niko Ivić.

Prema predstavljenim informacijama, Vrdoljak ima sedam godina iskustva u vođenju udruge na Mejašima, tijekom kojih je organizirao sportska i humanitarna događanja. Kao jedan od glavnih ciljeva ističe ravnomjeran razvoj Mejaša, Dragovoda, Vrborana, Kile, Stoca, Smokovika, Mostina, Bilica i Dračevca. Naglasak stavlja na dostupnost javnih sadržaja, otvorenu komunikaciju sa stanovnicima i rješavanje njihovih svakodnevnih problema.

Među prioritetima liste za Mejaše nalaze se prometno rješenje za naselje Bilice 2 te razvoj sportsko-rekreacijskih sadržaja i dječjeg vrtića na prostoru bivše vojarne Dračevac. Koalicija se zalaže i za privođenje namjeni cijelog prostora nekadašnje vojarne. Program uključuje sanaciju Dioklecijanova akvadukta na Mostinama, uređenje Ulice Mostine od Bauhausa do Karepovca te proširenje Ulice Brnik, od City Centra do Hospicija Matošić, uz postavljanje javne rasvjete.

Najavljuju i zalaganje za rješavanje problema jednosmjernih ulica na Smokoviku i Dragovodama, uređenje nogostupa na Kili te osiguravanje asfalta i javne rasvjete u svim dijelovima kotara.

Škola na Kili, igrališta i pristupačniji javni prostori

Među programskim prioritetima istaknuta je i osnovna škola na Kili, uz izgradnju novih i uređenje postojećih igrališta na Dračevcu, Kili, Mejašima i Dragovodama. Predlažu uređenje zelenog parka na Mejašima, parka za vježbanje na otvorenom pokraj škole te zoga za balote. Program obuhvaća i rješavanje pristupa za osobe s invaliditetom na području cijelog kotara.

Pod sloganom "Pokrenimo Mejaše zajedno" najavljuju podršku lokalnim klubovima i udrugama te organizaciju Dana kotara Mejaši kroz sportske, kulturne i zabavne aktivnosti.