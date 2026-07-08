Od Panenke do Poljuda: Neobična priča uoči Hajdukova susreta sa Žilinom

Znate li da Hajduk sutra igra protiv kluba iz zemlje europskog prvaka?

Eee, priča ide ovako.

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Finalni turnir Prvenstva Europe 1976., kako se tada igralo, održao se u Zagrebu i Beogradu. Tada je reprezentacija bivše države, koju je vodio naš Ante Mladinić Biće, a među 22 izabranika bilo je sedam hajdukovaca (Buljan, Šurjak, Oblak, Jerković, Žungul, Mužinić, Peruzović), odigrala najbolje poluvrijeme ikad, vodila protiv Zapadne Njemačke 2:0, ali onda je već gotovo osiguran ulazak u finale srušio dotad relativno nepoznati njemački napadač Dieter Müller.

Prvak Europe postala je Čehoslovačka, koja je u finalu igrala sa strašnom SR Njemačkom, u vrijeme kad se govorilo i pisalo: "Nogomet je igra na dva gola u kojoj na kraju pobjeđuju Nijemci." Tadašnja Zapadna Njemačka imala je izbornika Helmuta Schöna, a u momčadi su bili Beckenbauer, Hoeneß, Berti Vogts, Bonhof, Schwarzenbeck, a na vratima Sepp Maier.

Upravo taj veliki Sepp Maier ostao je kao ukopan na golu, odletio u prazno u odlučujućoj seriji jedanaesteraca, kad ga je fino i lagano, tehnički, lobovao čehoslovački broj sedam Antonín Panenka. Bilo je 2:2 nakon produžetaka na beogradskoj Marakani u finalu Prvenstva Europe. Onda 5:3, jedanaestercem Antonína Panenke.

Dugo su novinari kasnije o tome razgovarali s Panenkom, fotografirali simpatičnog brkajliju kad bi ga sreli na raznim nogometnim događajima, pa i ljetovanjima po jadranskoj obali.

Taj način izvođenja kaznenog udarca ostao je od tada poznat pod nazivom "panenka". I koriste ga samo velemajstori nogometne igre, pa i naš najbolji igrač Marko Livaja.

U razdruživanju Čehoslovačke 1992. godine Češka je preuzela slijed njihovih nogometnih i sportskih uspjeha.

Ali, nakon traženja Slovačke, UEFA je 2025., dakle nakon 33 godine, donijela odluku kojom se Slovacima priznaje jednako pravo na taj povijesni uspjeh iz 1976. Naravno, većina nogometaša koji su se tada okitili zlatom bila je iz Slovačke, čak osam u prvih jedanaest.

Tako je Slovačka danas među 11 reprezentacija europskih prvaka, što ponosno ističe.

Sutra je na Poljudu Žilina, eto kluba iz zemlje nekadašnjih prvaka Europe.

Još da Marko Livaja uvali "panenku", pa da se za nas na najbolji mogući način zaokruži ova lijepa nogometna priča.