Od paklenih 41 do olujnog nevremena: Dan koji će ući u meteorološku povijest Hrvatske

Posljednji dan lipnja ostat će zapamćen kao jedan od najekstremnijih meteoroloških dana posljednjih godina. Hrvatsku su najprije pogodile rekordne vrućine, a zatim je dijelove Dalmacije zahvatilo snažno grmljavinsko nevrijeme koje je donijelo obilnu kišu, tuču, olujne udare vjetra i više požara izazvanih udarima munja.

Prema službenim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u Kninu je izmjeren čak 41 Celzijev stupanj, dok je Osijek dosegnuo 39,8 stupnjeva. Na meteorološkoj postaji Marjan u Splitu izmjereno je 39,5 stupnjeva. Na brojnim postajama srušeni su lipanjski, ali i apsolutni temperaturni rekordi.

Potom je uslijedio nagli preokret. Snažni grmljavinski sustavi razvili su se nad srednjom Dalmacijom, a nevrijeme se proširilo od granice s Bosnom i Hercegovinom preko mosorskog područja i Brača sve do šibenskog arhipelaga. Oborine su zahvatile i pojedine dalmatinske otoke.

Nevrijeme je donijelo obilne količine kiše. Na području Splita palo je između 15 i 30 litara kiše po četvornom metru, dok je u Solinu izmjereno čak 38 litara. Kiša je donijela veliko osvježenje nakon ekstremnih temperatura, a na pojedinim lokacijama temperatura zraka u samo nekoliko sati pala je za više od 20 stupnjeva.

Oborine su tijekom večeri pomogle i vatrogascima koji se bore s velikim požarom na Čiovu. Nova tura kiše ponovno je zahvatila otok i dodatno olakšala gašenje, nakon što je vatra tijekom poslijepodneva zahvatila veliko područje između Žednog i Okruga.

U međuvremenu se i vjetar znatno smirio, što dodatno ide u prilog vatrogascima i smanjuje opasnost od ponovnog širenja požara.

Današnji dan tako je donio gotovo sve ekstremne vremenske pojave – rekordne vrućine, snažno grmljavinsko nevrijeme, tuču, olujne udare vjetra, obilne oborine i požare izazvane munjama. Meteorološki gledano, riječ je o jednom od najdramatičnijih dana posljednjih godina u Dalmaciji i Hrvatskoj.