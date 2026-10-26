Od obiteljske konobe do vlastitog wine bara: Priča o čovjeku koji želi vratiti kaštelanska vina u središte pozornosti

In vino veritas – u našem slučaju istina je kako smo pronašli istinskog zaljubljenika u vinske sorte u Kaštelima, koji u svom wine baru ''Providenca'' u Kaštel Gomilici nudi najbolja kaštelanska i hrvatska vina. Ljubav prema vinu počela je još u djetinjstvu, u obiteljskoj konobi, uz pokojnu baku koja je prenosila znanje o vinu i njegovu mjestu za stolom. Godinama poslije, nakon brojnih edukacija, rada u ugostiteljstvu i susreta s vinarima, ta je ljubav prerasla u vlastiti projekt. Danas je njegov cilj jasan: promovirati kaštelanska i dalmatinska vina, dati prostor novim generacijama vinara i stvoriti mjesto na kojem se vino pije s lakoćom i guštom, uz dobru spizu i još bolje društvo.

Sve je počelo u obiteljskoj konobi

Priča Mije Botića počela je davno, još u osnovnoškolskim danima, u obiteljskom vinogradu i konobi. Obitelj se tradicionalno bavila vinovom lozom, a uz baku učio je prve korake u svijetu vina. Dok su ostali uglavnom obavljali fizičke poslove, njega je sve više zanimalo ono što se događalo u konobi. Posebno mjesto u toj priči imala je baka, koja je vodila brigu o poslovima u vinogradu i prenosila svoje znanje na mlađe generacije. Upravo su zajednička kušanja vina u konobi postala prvi korak prema onome što će poslije prerasti u ozbiljnu strast.

„S njom sam kušao vino i ona me počela pomalo učiti. To su bila naša domaća, amaterska vina, ali mene je zanimalo kako nastaju različiti okusi i zašto se pojedina vina slažu s određenom hranom. To mi je ostalo u posebnom sjećanju i ovom pričom želim joj odati počast“, prisjeća se Mijo.

Još kao dječak počeo je razmišljati o okusima i njihovim kombinacijama. Zanimao ga je odnos vina s hranom, od sira i marmelade do sušenih smokava, maslinova ulja i papra. Zašto neko vino bolje odgovara mladom siru, a drugo mesu s gradela? Zašto se okus mijenja ovisno o onome što jedemo? Pitanja su se nizala, a znatiželja je postajala sve veća.

Ugostiteljstvo kao prirodan izbor

Nakon osnovne škole razmišljao je o nekoliko zanimanja. Privlačili su ga stolarski posao, slastičarstvo i rad s ljudima, ali presudila je ljubav prema ugostiteljstvu, hrani, piću i druženju.

„Uvijek sam volio biti među ljudima. U konobi, u društvu, uz spizu i piće. Zato sam se odlučio za školu za konobara“, objašnjava.

Tijekom školovanja ostvarivao je odlične rezultate, sudjelovao na natjecanjima i postupno gradio iskustvo. Svako radno mjesto donijelo je novo iskustvo i znanje. Radio je u različitim okruženjima, učio kako funkcionira ugostiteljstvo i razvijao osjećaj za potrebe gostiju.

Važna prekretnica dogodila se kada je, nakon rada u jednom splitskom restoranu i napredovanja do pozicije voditelja konobara, dobio priliku za ozbiljnije obrazovanje u svijetu vina. Vlasnik restorana prepoznao je njegov interes i odlučio mu financirati sommelijersku edukaciju. Upravo je to otvorilo vrata novom poglavlju.

Mentor koji je usmjerio njegov put

Među najvažnijim osobama na njegovu profesionalnom putu posebno mjesto zauzima Bojan Gajić, kojeg ističe kao svog prvog velikog mentora. Kroz sommelijersku edukaciju učio je o vinima, žestokim pićima, sljubljivanju hrane i vina, vinskim regijama, sortama, terroiru i prodaji. Upoznao je hrvatsku i svjetsku vinsku scenu te počeo sustavno širiti znanje. Ipak, formalna edukacija bila je tek početak.

„Bojan me gurao naprijed, vodio me po vinarijama, upoznavao s vinarima i otvarao mi vrata koja sam teško mogao sam otvoriti. Kod njega sam imao priliku kušati vina koja inače ne bih mogao ni zamisliti – od velikih svjetskih etiketa do naših vina, različitih berbi i vina s određenim manama. Organizirali smo i tematska kušanja na kojima bismo otvorili dvadesetak vina kako bismo uspoređivali sorte, stilove i kupaže“, govori.

Gajić mu je, ističe, bio mnogo više od predavača. Bio je mentor, prijatelj i osoba koja ga je poticala da stalno uči i istražuje.

To iskustvo dodatno je učvrstilo njegovu ljubav prema vinu. Nakon prvih edukacija nastavio je samostalno učiti, kupovati knjige, posjećivati vinarije i kušati vina. Znanje nije stjecao samo na tečajevima nego i kod kuće, eksperimentirajući s hranom i različitim vinskim kombinacijama. Nastavio je sa sommelijerskim obrazovanjem i dodatnim usavršavanjem, a iskustvo je stjecao i na odgovornim pozicijama u ugostiteljstvu i menadžmentu. Sve što je naučio s vremenom je počeo povezivati u vlastiti profesionalni smjer.

San o vlastitom prostoru

Iako je godinama radio u ugostiteljstvu i razvijao karijeru, jedna je želja stalno ostajala prisutna – otvoriti nešto svoje. Ne klasičan restoran ni kafić, nego mjesto posvećeno vinu. Ideja se postupno razvijala, a potraga za odgovarajućim prostorom trajala je nekoliko godina. Put do realizacije nije bio jednostavan. Kao i kod većine poduzetničkih priča, bilo je pitanja, neizvjesnosti i financijskih izazova. U toj fazi ključnu ulogu imala je njegova obitelj, posebno supruga i djeca.

„Nije ovo posao koji jamči uspjeh. Treba imati hrabrosti i biti spreman na rizik. Supruga mi je bila najveća podrška. Jednom smo razgovarali o svemu što sam tijekom života želio raditi i čime sam se bavio. Tada mi je rekla da je možda vrijeme da napokon ostvarim ono o čemu dugo sanjam – vlastiti wine bar“, prisjeća se.

Kada se pojavila prilika za prostor koji mu je odgovarao, nastao je današnji wine bar Providenca, na adresi fra Fulgencija Careva 3, a rezultat je mjesto koje nije zamišljeno kao klasičan ugostiteljski objekt, nego kao prostor za upoznavanje vina, druženje, edukaciju i uživanje.

Kaštelanska vina na prvom mjestu

Jedan od glavnih ciljeva njegova wine bara jest promovirati lokalne vinare i autohtone sorte. Smatra da priča o hrvatskom vinu mora početi upravo od vlastitog kraja. Zato posebno mjesto u ponudi imaju kaštelanski vinari, njihove etikete i sorte koje su dio lokalne tradicije.

„Mislim da prvo trebamo krenuti od svoga. Mogu imati vina iz raznih dijelova svijeta, ali važno mi je da imam kaštelanska vina, naše autohtone sorte i vinare koji ovdje rade. Želim da ljudi upoznaju ono što imamo kod kuće“, ističe.

Posebno ga zanimaju sorte poput Crljenka kaštelanskog i Babića, ali i manje zastupljene sorte koje tek trebaju pronaći svoje mjesto na vinskoj karti i među širom publikom. U njegovoj se ponudi tako mogu pronaći vina različitih stilova, a nastoji uvrstiti i etikete koje gosti možda još nisu imali priliku kušati. Posebnu pozornost posvećuje mlađim generacijama vinara koje preuzimaju obiteljske poslove, donose nove ideje i pokušavaju nastaviti tradiciju na vlastiti način. Među njima vidi velik potencijal i želi im pomoći kroz promociju, predstavljanje vina i neposredan kontakt s gostima.

„Mladim vinarima treba dati prostor. Oni nastavljaju ono što su njihovi roditelji gradili, ali istodobno donose nešto svoje. Volim surađivati s njima i želim da njihova vina dođu do ljudi“, govori.

Za njega promocija vina nije samo pitanje prodaje boce. To je i način očuvanja lokalne baštine, razvoja vinske kulture i stvaranja publike koja će prepoznati vrijednost domaćih sorti.

Od Dalmacije do ostatka Hrvatske

Iako su lokalna vina u središtu priče, ponuda se ne zaustavlja na granicama Kaštela i Dalmacije. U wine baru želi predstaviti i druge dalmatinske sorte, poput Glavinuše, Kujundžuše, ali i vina iz ostalih hrvatskih regija. Posebno ga vesele sorte koje još nisu postale široko prepoznatljivi brendovi, a mogu ponuditi zanimljiva i kvalitetna vina. Ponudu u svom baru nadopunjuju i strana vina, namijenjena gostima koji su već upoznali lokalnu vinsku scenu i žele istražiti nešto novo.

„Dolaze mi ljudi koji su već probali dosta kaštelanskih vina i žele nešto drukčije. To je potpuno normalno. Zato želim imati raznoliku ponudu, ali i vina koja ne možeš pronaći baš svugdje“, objašnjava.

Upravo je to jedan od njegovih glavnih principa: stalno istraživati, otkrivati nove etikete i gostima nuditi priliku da probaju nešto što još nisu upoznali. Ipak, ne želi da izbor vina bude stvar prestiža ili pokazivanja skupih etiketa. Najvažnije mu je da svaki gost pronađe nešto za sebe. Među vinima koja su posebno dobro prihvaćena su Lazarus vinarije Perišin, dok kao zanimljivost navodi i Crljenak iz amfore, vino koje se proizvodnjom i stilom izdvaja iz uobičajene ponude.

Wine bar u kojem nema pretencioznosti

Ideja njegovog wine bara ''Providenca'' je jednostavna: doći na čašu vina, opustiti se, razgovarati, družiti i pritom možda otkriti nešto novo.

„Ovo nije fine dining ni neki pretenciozni fancy wine bar. Želim da se ljudi ovdje osjećaju ugodno, da mogu doći s prijateljima, suprugom ili društvom, popiti čašu vina i uživati. Ne mora svatko znati sve o vinu. Moj je posao saslušati gosta, vidjeti što voli i preporučiti mu nešto što bi mu moglo odgovarati“, kaže.

Zato se izbor vina ne temelji samo na unaprijed zadanim preporukama. Razgovor s gostom važan je dio iskustva. Nekome će ponuditi laganije bijelo vino, nekome crno, a nekome rosé ili vino s nešto izraženijom slatkoćom. Uz vino se mogu naručiti i zalogaji koji prate ponudu, od pršuta i sireva do tapenada, lokalnih slastica i drugih manjih jela, ovisno o sezoni, dostupnosti namirnica i željama gostiju. Posebno vodi računa o suradnji s lokalnim proizvođačima i kvaliteti namirnica koje poslužuje, te je sva hrana iz lokalnih OPG-ova. Sve je osmišljeno tako da vino i hrana budu dio istog doživljaja, bez nepotrebnog kompliciranja.

Više od čaše vina: degustacije, privatna događanja i edukacije

Wine bar nije zamišljen samo kao mjesto na koje se dolazi spontano na piće. Prostor nudi i mogućnost organizacije različitih događanja, od privatnih proslava do poslovnih susreta i tematskih degustacija. Gosti mogu organizirati rođendane, manje privatne zabave, druženja prije vjenčanja, prezentacije proizvoda i poslovne sastanke. Prostor se može prilagoditi različitim potrebama, a mogućnost korištenja prezentacijske opreme otvara dodatne opcije za poslovne korisnike. Za tvrtke se mogu organizirati i team building programi, uključujući vinske radionice i kušanja, ali i druženja koja nisu nužno vezana uz vino.

Poseban dio ponude čine tematske degustacije

Ovisno o interesu grupe, moguće je organizirati kušanje nekoliko odabranih etiketa, upoznavanje dalmatinskih sorti ili usporedbu vina iz različitih hrvatskih regija. Program se može prilagoditi početnicima, ali i gostima koji već imaju određeno znanje o vinu. Osim svega navedenoga, ovaj simpatični wine bar i njegov vlasnik pozivaju vas da posjetite ''Providencu'' te da uživate u čaši vina sami ili s društvom. Bar je otvoren od ponedjeljka do subote od 16 do 24 sata, dok nedjeljom i blagdanima bar ne radi. Sve informacije i predbilježbe možete obaviti na broj mob. 092/118 4338

Kroz svoj obrt naš sugovornik bavi se distribucijom vina za restorane, povezivanjem vinara i ugostitelja, izradom vinskih karata te edukacijom ugostiteljskog osoblja. Pomaže i pri organizaciji restorana, od osmišljavanja vinske ponude do detalja koji često ostanu neprimijećeni, ali mogu bitno utjecati na iskustvo gosta. Upravo u tim detaljima vidi razliku između prosječne i kvalitetne usluge.

Susreti s vinarima i večeri koje pričaju priču

Jedna od ideja koju želi dodatno razvijati jesu tematske večeri s gostujućim vinarima i kuharima. Takvi susreti trebali bi gostima omogućiti da vina upoznaju izravno od ljudi koji ih proizvode, uz razgovor o sortama, vinogradima, podneblju i načinu proizvodnje. U planu su predstavljanja manjih vinarija, gostovanja vinara iz različitih dijelova Dalmacije i Hrvatske te večeri posvećene određenim vinskim regijama i stilovima. Zanimljiva su mu i gostovanja kuhara koji bi pripremali svoja jela, osmišljena u skladu s vinima koja se predstavljaju.

''U cijeloj ovoj priči o wine baru ''Providenca veliku ulogu ima i chef Čedo Kovačević koji mi je nudio svoju podršku, gurao me naprijed te me uvodio u svijet malih zalogaja koje nudim u svom baru. Čedo je priznati chef, koji je radio po cijelom svijetu, imao svoju konobu u Nizozemskoj, a danas kad je u mirovini u svojoj obiteljskoj kući, u svom ''gastro labu'' kako on naziva svoju malu kužinu, radi čuda i na neki način oplemenjuje i moju gastro ponudu. Ideja o wine baru, kakav je danas, je pokrenuta upravo u njegovom ''gastro labu'' uz kušanje vina i neobaveznu ćakulu. On svoje ogromno ugostiteljsko iskustvo nesebično dijeli, i na tome, mu hvala'', priča nam Mijo.

Uz gastronomska i vinska događanja, želi organizirati i večeri s glazbom uživo. Dalmatinske pjesme, gitara i harmonika, čaša domaćeg vina te pršut i sir prirodan su nastavak atmosfere koju želi ponuditi svojim sumještanima.

Vino kao način života

Od prvih kušanja s bakom u obiteljskoj konobi do sommelijerskih edukacija, rada u restoranima i susreta s vinarima, njegov je put obilježila stalna želja za učenjem. Danas svoje iskustvo želi pretočiti u mjesto koje će istodobno biti podrška lokalnim proizvođačima, prostor za edukaciju i ugodno okupljalište za ljude koji vole dobro vino.

Posebno mu je važno da kaštelanska vina dobiju pozornost koju zaslužuju, da mladi vinari pronađu put do novih gostiju i da se autohtone sorte nastave razvijati i predstavljati novim generacijama. U svemu tome važnu ulogu ima i obitelj koja ga je podržala u odluci da ostvari dugogodišnji san.

Njegova je filozofija jednostavna: kvalitetno vino ne mora biti nedostupno, vinska kultura ne mora biti komplicirana, a uživanje u čaši vina ne mora imati posebna pravila.

Ponekad je dovoljno pronaći vino koje ti odgovara, dodati nekoliko dobrih zalogaja i okupiti ljude s kojima želiš podijeliti trenutak. A ako pritom otkriješ neku novu kaštelansku etiketu, upoznaš mladog vinara ili kušaš sortu za koju dosad nisi čuo, onda je priča dobila još jedan dobar razlog za nastavak.