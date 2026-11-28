Dok većina ljudi papir doživljava kao podlogu na kojoj nastaje crtež ili slika, dalmatinska umjetnica Melanija Bartulović koristi ga kao materijal od kojeg oblikuje lica, izraze, teksture i trodimenzionalne umjetničke kompozicije. Njezini radovi nastaju spajanjem klasičnog slikarstva i tehnike quillinga, koja podrazumijeva precizno oblikovanje tankih papirnatih traka. Upravo će takav način stvaranja imati priliku upoznati solinska publika na izložbi „Preplitanje identiteta“, čije je otvorenje najavljeno za ponedjeljak, 30. studenoga. Izložba će biti otvorena u Teatrinu Gradske knjižnice Solin s početkom u 19 sati.

Kada papir postane trodimenzionalni portret

Quilling je umjetnička tehnika u kojoj se papirnate trake savijaju, uvijaju i slažu u različite oblike, a njihovim povezivanjem nastaju složene kompozicije. Za razliku od klasičnog slikarstva, u kojem se dojam dubine uglavnom ostvaruje bojom, svjetlom i sjenom, oblikovani papir može stvoriti stvarni reljef na površini umjetničkog djela. Melanija Bartulović takve elemente kombinira s akrilnim slikarstvom, stvarajući portrete koji se nalaze na granici slike i skulpture. Posebnost njezinih radova proizlazi iz odnosa između oslikane podloge i papirnatih struktura koje se uzdižu iznad nje.

Njezin rad predstavljen je u muzeju u Haagu

Umjetnica je rodom iz Pakoštana, a danas živi i radi u Omišu, no njezin je umjetnički izraz prepoznat i izvan hrvatskih granica. Prema najavi Gradske knjižnice Solin, 2023. godine njezin rad nadahnut slavnom slikom „Djevojka s bisernom naušnicom“ nizozemskog slikara Johannesa Vermeera bio je predstavljen u muzeju Mauritshuis u Haagu. Upravo se u tom muzeju čuva original jedne od najpoznatijih slika europskog baroknog slikarstva. Za umjetnicu koja povijesne likovne motive interpretira suvremenim i neuobičajenim materijalima takvo je predstavljanje posebno zanimljivo priznanje.

Ljudsko lice u središtu njezina stvaralaštva

Portret zauzima posebno mjesto u umjetničkom radu Melanije Bartulović, koja kroz prikaz ljudskih lica istražuje emocije, osobnost i individualnost. Korištenje papirnatih traka omogućuje joj da pojedinim dijelovima lica pridoda stvarnu prostornu dimenziju, ali i da se poigra odnosom svjetla, sjene i teksture. Promatrač tako umjetničko djelo može različito doživjeti ovisno o kutu gledanja i načinu na koji svjetlost pada na njegovu površinu. Izložba „Preplitanje identiteta“ donijet će u Solin upravo taj spoj slikarskog i prostornog izraza.

Otvorenje izložbe bit će prilika za susret s umjetničkom tehnikom koja pokazuje koliko se neočekivanih mogućnosti može kriti u jednom od najobičnijih svakodnevnih materijala. Papir, koji u svakodnevnom životu često koristimo i odbacujemo bez mnogo razmišljanja, ovdje postaje sredstvo stvaranja složenih umjetničkih djela. Posebno će biti zanimljivo vidjeti kako se mijenja doživljaj portreta kada njegovi dijelovi više nisu ograničeni ravninom platna. Gradska knjižnica Solin poziva zainteresiranu publiku da u ponedjeljak u 19 sati posjeti otvorenje izložbe u Teatrinu.