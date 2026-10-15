Od nule do energetske suverenosti: Dalmatinska energetska agencija (DEA) osigurala gotovo 1,2 MW solarnih kapaciteta i 11 e-punionica u nepune četiri godine

Kada je u travnju 2022. godine osnovana Dalmatinska energetska agencija (DEA), postojala je isključivo kao administrativna odluka na papiru. Danas, nepune četiri godine kasnije, pod vodstvom ravnatelja Marija Jakića, DEA predstavlja jednu od najučinkovitijih regionalnih energetskih agencija u Hrvatskoj, s opipljivim kapitalnim rezultatima koji Splitsko-dalmatinskoj županiji donose energetsku neovisnost i milijunske uštede.

Unatoč složenim birokratskim izazovima i postavljanju cijelog pravnog i operativnog sustava potpuno od nule, agencija je u kratkom roku na terenu realizirala infrastrukturu koja izravno mijenja energetsku sliku juga Hrvatske, uz stalnu i snažnu podršku župana Blaženka Bobana i SDŽ

Mjerljivi rezultati na terenu: Kilovati koji štite javni proračun

Kroz sustavno mapiranje i energetski pregled više od 300 javnih objekata, DEA je do danas uspješno instalirala i pripremila 15 solarnih elektrana ukupne snage gotovo 1,2 MW na krovovima škola, domova zdravlja i županijskih zgrada. No, agencija tu ne staje. Kroz upravo pokrenute postupke javne nabave, do kraja ove godine osigurat će se dodatnih 800 kW solarnih kapaciteta. S ukupno gotovo 2 MW zelene snage pod izravnim nadzorom i upravljanjem DEA-e, Splitsko-dalmatinska županija dugoročno osigurava golemo rasterećenje proračuna. Sva ušteđena sredstva na računima za električnu energiju javnih ustanova sada se mogu izravno preusmjeriti u primarne potrebe građana – opremanje škola i podizanje standarda zdravstvene zaštite.

Zelena mobilnost i projekti budućnosti

Paralelno s jačanjem solarnog vala, DEA je uspješno odgovorila na izazove e-mobilnosti postavljanjem mreže od 11 pametnih e-punionica diljem županije, čime je stvorena kritična infrastruktura za lokalno stanovništvo i turističku sezonu.

Vizija potpune neovisnosti zaokružena je s dva povijesna strateška projekta:

1. Autonomni on-grid sustav napajanja. Dovršena je stručna studija za potpuno samostalno napajanje strujom, koja spajanjem solara i baterijskih spremnika postaje ogledni pilot-projekt energetske suverenosti za cijelu Dalmaciju i njezine otoke.

2. Vodikov regionalni centar (Hydrogen Hub): U suradnji sa znanstvenom zajednicom (FESB, EIHP) pokrenuta je priprema dokumentacije za prvu punionicu na zeleni vodik u Splitu, čime se otvaraju vrata čistom javnom i pomorskom prijevozu.

"Hrana, voda, energija i identitet četiri su stupa neovisnosti svake države. Naš je posao osigurati da Hrvatska i Dalmacija budu energetski suverene, neovisne i zaštićene od tržišnih šokova. Rezultati koje smo postigli u manje od četiri godine pokazuju da se jasnom vizijom, stručnim radom i lišenošću birokratskog tromog sustava mogu pomicati planine", poručuju iz Dalmatinske energetske agencije.

Svi podaci o uštedama, projektima i besplatnim alatima poput online Kalkulatora FNE za građane javno su dostupni na službenoj platformi agencije na adresi www.dea-sdz.hr.