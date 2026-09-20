Od Nove godine velika promjena za građane: Provjerite svoje podatke kako ne biste završili u gužvi na šalterima

Ni do vaučera za struju neće se moći bez Registra stanovništva. Država će od nove godine sve podatke o primjerice inkluzivnom dodatku, dječjem doplatku pa čak i vašoj diplomi provjeravati baš u Registru.

I ako je tamo nešto netočno, građani će greške ispravljati "hodočasteći" po šalterima. Svoje podatke do sad je provjerilo samo 50 tisuća ljudi, pa je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica provjerila što treba napraviti da vam se život ne zakomplicira.

"Nisam čula za registar stanovništva. Sad ste me zatekli", rekla je Marica iz Splita.

"Evo, sad znam da moram provjeriti podatke", rekla je Jasna iz Splita.

"E to sad ne znam baš, nisam baš sigurna", rekla je Biserka iz Zagreba.

Neki nisu čuli, neki ga jednostavno nisu shvatili ozbiljno, ali je vrlo važan. To je baza koja će vući podatke iz niza institucija. Od MUP-a, Ministarstva pravosuđa, rada, obrazovanja, geodetske uprave do mirovinskog, HZZO-a i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dakle, od datuma rođenja, OIB-a, diplome, sve će se vidjeti u registru. I iz njega će institucije vući podatke kada zatražite, primjerice, neko pravo poput dječjeg doplatka.

"Bilo kakva socijalna naknada, dječji doplatci, bilo kakve druge subvencije koje neka osoba ostvaruje, dobivat će se na temelju podataka koje su u središnjem registru stanovništva", rekla je Matea Antolković, voditelj službe u poreznoj upravi.

Drugim riječima, ako želite na primjer dječji doplatak, važno vam je da je u registru sve navedeno kako treba. Provjeriti možete na šalteru u poreznoj, a možete jednostavno preko e-Građani.

"Ako vidite da nešto ne odgovara, napravite provjeru, napravite ispravak podataka pogotovo ako imate članove kućanstva, djecu ili nekog tko živi na vašoj adresi na temelju njih i samog sebe ostvarujete neka prava", rekla je Antolković.

"Da se vidi tko što ima. A to je dobro, ne moraju muljati onda", rekla je Biserka iz Zagreba.

"Čini mi se dobra ideja, ne mora se trčat od jednog do drugog ureda nego se sve može riješiti online", rekla je Ana iz Splita.

Kada se prijavite na e-Građani, kliknete na ''katalog usluga'', zatim ''aktivno građanstvo'' i dolazite na središnji registar stanovništva. Potvrdite klikom i provjeravate po kategorijama.

"Ako, recimo, ostvarujete pravo na dječji doplatak i vi imate podatke koji su u središnjem registru stanovništva i tamo vam nije podatak o djetetu i on ne živi u vašem kućanstvu. To pravo ćete jako teško, tj. teže ostvariti ako ne ažurirate te podatke", rekla je Antolković.

To možete napraviti na sljedeći način. Odete na ''dobrovoljne izjave''. Zatim ''podnesi izjavu'', zatim ponovno kliknete ovdje ''podnesi izjavu'' i kad se pojavi prozorčić kliknete na ''zajedničko kućanstvo'' i tu onda upisujete podatke o djeci. Nećete odmah vidjeti sve podatke koje unesete jer se oni provjeravaju. Pojavit će se nakon nekog vremena.

Provjeru i dopunu bi trebalo obaviti do kraja godine, a ako to ne napravite do tada, osudili ste se na šaltere.

"Puno papirologije, puno odlazaka po šalterima, puno sakupljanja i gubljenja vremena. Tako da ako postoji jednostavan način, a ovo e građani. Ili odlazak u ispostavu na nekoliko minuta, ažurirajte, promijenite, sigurni ste i od 01.01. sve teče svojim redom", rekla je Antolković.

Do sada je tek 50 000 građana provjerilo svoje podatke.