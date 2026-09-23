Od nadvožnjaka do čišćeg mora: Vukovarska koalicija predstavila planove za tri sredine, u Sućurcu je predvodi 20-godišnjak

Prometne gužve, nedostatak parkirališta, nedovršena infrastruktura i zaštita obale među glavnim su temama programa koje je Vukovarska koalicija predstavila za Žnjan, Visoku i Kaštel Sućurac. Sve tri liste nose broj 2, a predvode ih Goran Pavela, Ante Petričević i Branimir Matijaš.

Vukovarska koalicija, koju čine Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO), Hrvatska stranka prava (HSP) i Hrvatski suverenisti, predstavila je 23. rujna svoje liste i programske prioritete za splitske gradske kotare Žnjan i Visoku te Kaštel Sućurac, gdje izlazi na izbore za mjesno vijeće.

Na Žnjanu listu predvodi Goran Pavela, na Visokoj Ante Petričević, dok je na čelu liste u Kaštel Sućurcu 20-godišnji Branimir Matijaš. Iz koalicije poručuju kako su programi usmjereni na svakodnevne potrebe stanovnika, od prometne i komunalne infrastrukture do uređenja javnih površina, razvoja sportskih sadržaja i zaštite mora.

Žnjan: Kružni tok, nova parkirališta i dovršetak šetnice prema Stobreču

Nositelj liste broj 2 na Žnjanu, dr. Goran Pavela, specijalist je psihijatar koji već 21 godinu radi u Regionalnom centru za psihotraumu KBC-a Split, gdje pruža pomoć hrvatskim braniteljima. Uz njega su na listi Joško Šalinović, Diana Odžak, Stjepan Kujundžić, Mirko Katušić, Dragan Salkica i Josip Kusić.

Kandidati kao glavne ciljeve izdvajaju rješavanje prometnih i komunalnih problema te stvaranje kvalitetnijih uvjeta za svakodnevni život stanovnika Žnjana.

Među prioritetima je izgradnja kružnog toka na križanju ulica Put Duilova i Put Orišca, kao i osiguravanje parkirališnih mjesta za stanare zgrada u Stonskoj, Rovinjskoj, Kotorskoj, Biogradskoj, Skradinskoj i Makarskoj ulici. Program uključuje i izgradnju ulice Put Orišca do Ivankove ulice, s dvije prometne trake i nogostupom, te dovršetak kanalizacijske mreže.

Poseban naglasak stavljen je na povezivanje unutrašnjosti kotara s obalom. Koalicija predlaže izgradnju i uređenje pješačkih putova prema šetnici Žnjan, uređenje obalnog dijela od plaže Žnjan do Duilova te dovršetak šetnice Duilovo – Stobreč. Pod sloganom "Pokrenimo Žnjan zajedno" ističu važnost dovršetka prometne i komunalne infrastrukture te bolje povezanosti stambenih dijelova kotara s obalom i šetnicom.

Visoka: Nadvožnjak prema Mertojaku i rješavanje dugogodišnjih prometnih problema

Listu broj 2 na Visokoj predvodi dugogodišnji poduzetnik Ante Petričević, a uz njega su kandidati Borna Bojčić, Ivana Buljubašić, Ivan Filip Grubišić, Hrvoje Bojčić, Kristina Progomet i Ante Grubišić.

U središtu njihova programa nalaze se prometna rješenja, sigurnost stanovnika i uređenje javnih površina. Među glavnim prioritetima navode preprojektiranje postojećeg ruševnog pješačkog prijelaza te izgradnju nadvožnjaka s pješačkim prijelazom koji bi povezao Visoku i Mertojak. Predlažu i rješavanje problema odvodnje te uklanjanje betonskih blokova na križanju Poljičke i Velebitske ulice, uz prometno rješavanje pristupa kod Elektrodalmacije.

Program obuhvaća obnovu pristupne ceste s Visoke na brzu cestu Solin – Omiš, asfaltiranje cesta koje su još makadamske te postavljanje javne rasvjete u svim ulicama u kojima je nema. Među planovima su i obnova dječjih igrališta, uređenje zelenih površina oko igrališta u Vrazovoj ulici, izgradnja parkirališta i šetnice uz Šopovu ulicu te uređenje parkirališnih mjesta kod crkve. Sloganom "Pokrenimo Visoku zajedno" kandidati naglašavaju potrebu rješavanja dugogodišnjih prometnih problema, sigurnijeg povezivanja Visoke s okolnim naseljima te uređenja ulica i javnih prostora.

Kaštel Sućurac: Listu predvodi 20-godišnji Branimir Matijaš

U Kaštel Sućurcu Vukovarska koalicija na izbore za mjesno vijeće izlazi s listom broj 2, čiji je nositelj 20-godišnji Branimir Matijaš. Na listi su i Petar Jerčić, Antonija Matijaš, Antonija Bakotin, Matej Ljubenkov, Ivan Jerčić, Zoran Matijaš, Toni Garbin i Valentina Bakotin.

Njihov program obuhvaća uređenje naselja i poboljšanje kvalitete života, uz naglasak na prometnu i komunalnu infrastrukturu, javni prijevoz, zelene površine te zaštitu mora i obale.

Među prioritetima navode obnovu prometnica, nogostupa i javne rasvjete te osiguravanje sigurnijih pješačkih prijelaza. Posebno izdvajaju sređivanje nogostupa, dovršetak prometnog spoja od dvorane do Sokolane i uređenje vatrogasnih putova na Kozjaku. Bolji javni prijevoz žele ostvariti češćim autobusnim linijama, uređenjem autobusnih stanica te kvalitetnijom povezanošću sa Splitom i ostalim Kaštelima. Program predviđa i povećanje zelenih i javnih površina, uređenje parkova, šetnica i obale, sadnju novih stabala te stvaranje dodatnih prostora za druženje stanovnika. U sportskom dijelu naglasak je na razvoju sportskih i rekreacijskih sadržaja, uređenju dječjih igrališta i podršci lokalnim sportskim klubovima. Posebnu pozornost kandidati posvećuju urednosti prostora od DVD-a Mladost do Gospice, redovitijem održavanju javnih površina i rješavanju problema zapuštenih prostora.

Zaštita Gojače i sprječavanje izlijevanja otpadnih voda u more

Važan dio programa za Kaštel Sućurac odnosi se na zaštitu mora i obalnog pojasa. Koalicija među prioritetima navodi rješavanje problema onečišćenja bujičnih potoka, sprječavanje izlijevanja otpadnih voda u more te rješavanje problema onečišćenja plaže Gojača. Iz koalicije ističu da je potrebna veća briga o moru i obali, uz poboljšanje komunalnih usluga i stvaranje sigurnijeg i uređenijeg životnog okruženja za sve stanovnike Kaštel Sućurca. Na izbore izlaze pod sloganom "Mladi za Kaštel Sućurac. Nova generacija. Jači Sućurac.", naglašavajući važnost uključivanja mladih u razvoj mjesta, uz brigu o komunalnoj infrastrukturi, čistoći mora i očuvanju obale za buduće generacije.