Od Mongolije do Kazahstana: Lidija Pejković u Solinu donosi priče s putovanja kroz Aziju

Planinarska udruga Solin HA i Gradska knjižnica Solin organiziraju putopisno predavanje Lidije Pejković pod nazivom "Mongolija – Kina – Kazahstan", koje će se održati u petak, 2. listopada, s početkom u 19 sati u Teatrinu Gradske knjižnice Solin. Posjetitelji će imati priliku čuti priče s putovanja kroz Mongoliju, Kinu i Kazahstan, ali i vidjeti brojne fotografije nastale tijekom ekspedicije.

Putovanje kroz zemlju Đingis-kana

Lidija Pejković istaknula je kako je odlaskom na ovo putovanje ostvarila jednu od svojih dugogodišnjih želja.

"Kad ti duša nešto želi, noge te tamo i odvedu. Tako je i s mojom željom da posjetim tu daleku, a povijesno moćnu državu Đingis-kana. Danas je to država pritajene snage i potisnutih želja, ali puna osmijeha, prepuna djece i nevjerojatnog spoja ljudi i životinja. Krajolik koji se doima jednoličnim, ali u kojem tišina odzvanja do beskraja", opisala je Pejković. Putovanje kroz Mongoliju, kaže, donosilo je brojne izazove – od vožnje područjima gotovo bez pravih cesta do noćenja u tradicionalnim jurtama te prijevoza kamionima, devama i konjima.

Od Pekinga do planina Kazahstana

Nakon Mongolije putovanje je nastavljeno prema Kini. "Nakon Mongolije malo smo svratili do obližnjeg Pekinga, a na povratku ostali nekoliko dana kako bismo osjetili planine Kazahstana, koje su nas očarale", poručila je.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da kroz Lidijine priče i fotografije upoznaju ove udaljene krajeve te možda pronađu inspiraciju za neko vlastito buduće putovanje.

Ulaz na predavanje je besplatan.