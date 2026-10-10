"Od mojih lipih Bača ostala je tuga": Iz splitskog kotara uputili dramatično upozorenje

Nekada su bile jedan od najprepoznatljivijih simbola Splita, mjesto odrastanja, prvih ljubavi, picigina i nezaboravnih ljeta. Danas su Bačvice, prema upozorenjima iz Gradskog kotara Bačvice, suočene s nizom problema koji već godinama narušavaju izgled i funkcionalnost ovog dijela splitske obale. Od zapuštenog kompleksa i oštećenih šetnica do gomilanja komunalnog otpada i sumnji na moguće onečišćenje mora, popis problema sve je duži.

U opširnoj i emotivnoj objavi na društvenim mrežama iz Gradskog kotara Bačvice upozorili su na stanje obalnog pojasa od Bačvica preko Ovčica i Firula do POŠK-a i Zente, zahtijevajući od nadležnih službi konkretne odgovore i hitne mjere.

„Postoje stvari koje čovik jednostavno ne može razumit, koliko god se trudio. Jedna od njih je kako smo uspili od nekada prekrasnog kompleksa Bačvica i jednog od najlipših dijelova splitske obale napraviti ovo što danas gledamo“, stoji u objavi.

„Uređuje se Žnjan, a što je s Bačvicama?“

Posebno ističu razliku između velikih ulaganja u druge dijelove splitske obale i stanja u kojem se, kako navode, nalaze Bačvice i susjedne uvale.

Dok se uređuje Žnjan i planiraju nove šetnice prema Stobreču, upozoravaju da stanovnici istočnog dijela grada još uvijek nemaju siguran i neprekinut prolaz uz more.

„Uređuje se Žnjan, grade se i planiraju nove šetnice prema Stobreču, ulažu se milijuni eura. I neka se ulažu! Nitko normalan nije protiv razvoja i uređenja našega grada! Ali, gospodo draga, je li moguće da se istovremeno zaboravilo na Bačvice, Ovčice, Firule, POŠK i Zentu?!“

Kao primjere navode šetnicu u uvali Firule, koja je formalno zatvorena zbog opasnosti od odrona, oštećene površine ispred POŠK-a te ogradu kod lučice u Zenti, koja onemogućuje nastavak šetnje uz more.

„Pa je li moguće da u 21. stoljeću, u gradu koji živi od mora, ne možeš normalno, sigurno i neprekinuto prošetati vlastitom obalom?!“, pitaju se.

Jedan od problema na koji posebno upozoravaju jest gomilanje komunalnog otpada na području usjeka pruge na Bačvicama.

Prema navodima iz objave, građani već mjesecima upozoravaju na neugodne mirise koji se šire s tog područja, a zabrinutost izazivaju i moguće zdravstvene te ekološke posljedice.

Posebno ozbiljnima smatraju navode da se tekućina iz nagomilanog otpada kanalima slijeva prema moru i plaži Bačvice.

„Pa zar je moguće da se u neposrednoj blizini jedne od najpoznatijih splitskih plaža uopće moramo pitati završava li tekućina iz smeća u moru?!“, navodi se u objavi.

Pritom podsjećaju da je plaža Bačvice nekada nosila Plavu zastavu, međunarodno priznanje koje se dodjeljuje plažama koje ispunjavaju propisane kriterije kvalitete mora, sigurnosti i upravljanja okolišem.

Važno je naglasiti da su tvrdnje o mogućem otjecanju onečišćene tekućine zasad upozorenja i sumnje iznesene u objavi, a ne potvrđeni rezultati ispitivanja kvalitete mora.

Upravo zato iz Gradskog kotara traže uključivanje komunalnih, sanitarnih, okolišnih i drugih nadležnih službi, provjeru mogućeg onečišćenja te utvrđivanje odgovornosti ako se nepravilnosti potvrde.

Traže konkretne rokove i odgovore

U objavi je upućen niz pitanja nadležnima, od toga tko je odgovoran za održavanje kompleksa Bačvice do toga kada će se riješiti problemi oštećenih šetnica, otpada i pristupa obali.

Zahtijevaju jasan plan sanacije, sigurnu i neprekinutu obalnu šetnicu, rješavanje problema komunalnog otpada te provjeru kvalitete mora.

Pritom naglašavaju kako odgovornost za sadašnje stanje ne pripisuju isključivo jednoj gradskoj vlasti.

„Nije ovo pitanje političke pripadnosti, lijevih ili desnih, bivših ili sadašnjih. Odgovornost za stanje koje se stvaralo godinama ne može se svesti na jedno ime ni jedan mandat.“

Poručuju da Split ne čine samo Riva i Žnjan, nego i Bačvice, Ovčice, Firule, POŠK i Zenta, koji zaslužuju jednaku pažnju i odgovarajuće održavanje.

„Ne tražimo Dubai! Ne tražimo Monte Carlo! Ne tražimo luksuzne fontane, pozlaćene klupe ni spektakularne projekte! Tražimo čisto more, sigurne šetnice, uređene Bačvice, normalne komunalne uvjete i slobodan prolaz uz more!“

Iza oštrih kritika i zahtjeva za sanacijom krije se i osobna, emotivna poruka o mjestu koje za generacije Splićana predstavlja mnogo više od turističke atrakcije.

Autor objave, koji ističe da je odrastao na Bačvicama, prisjeća se vremena kada su one bile središte kvartovskog života, druženja i uspomena koje su obilježile brojne generacije.

„Bačvice nisu samo plaža! Nisu samo pijesak, beton, kafići i more. Bačvice su naše ditinjstvo, naša mladost, naše prve ljubavi, naši prijatelji, naši roditelji, naše uspomene i naš život!“

Upravo zbog toga, poručuje, teško mu je gledati propadanje prostora uz koji ga vežu najljepše uspomene.

„Od mojih lipih Bača ostala je tuga, ali neću pristati da od njih ostanu samo uspomene!“

Objava završava pozivom da se Bačvicama vrati nekadašnji sjaj, a građanima omogući sigurno i dostojanstveno korištenje obale.

„Vratite našim Bačvicama dostojanstvo, a Splićanima njihovu obalu! Jer Bačvice nisu samo dio Splita. Bačvice su dio nas!“

Poruka iz Gradskog kotara tako otvara pitanje koje nadilazi uređenje jedne plaže: kakvu obalu Split želi ostaviti budućim generacijama i koliko je spreman ulagati u očuvanje prostora koji čine njegov identitet?