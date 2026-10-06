Tjedan zabranjenih knjiga u Hrvatskome domu: Kako su klasici završavali na crnim listama

Hrvatski dom Split u suradnji s II. gimnazijom obilježava Tjedan zabranjenih knjiga manifestacijom koja se bavi slobodom čitanja. Tvorci Tjedna zabranjenih knjiga sustavno propituju razloge zbog kojih su brojne knjige, osobito klasici, cenzurirane, osporavane ili zabranjivane kroz povijest.

Učenici drugih, trećih i četvrtih razreda srednje škole predstavit će kultne knjige koje su se našle na popisu zabranjenih.

Zašto se "Lovac u žitu" veže uz jednog od najpoznatijih svjetskih ubojica? Kakve je probleme zdravstvenog sustava beskompromisno oslikao "Let iznad kukavičjeg gnijezda"? Kako je bajkovita knjiga "Charlie i tvornica čokolade" postala nepoćudna? Sve to i mnogo više možete saznati ako se pridružite izlagačima i ljubiteljima knjiga 7. 10. u 19:30 u Glazbenom salonu Jakova Gotovca pod geslom "Slobodno čitajte!".