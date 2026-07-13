Od "Livaje" do ljudi banana: Ultraši se od Splita opraštaju u stilu, Martin Garrix i Armin van Buuren za kraj

Park mladeži u nedjelju navečer još se jednom pretvorio u epicentar elektroničke glazbe. Treća i završna večer Ultra Europe festivala okupila je tisuće posjetitelja koji su do ranih jutarnjih sati plesali uz najveća imena svjetske elektroničke scene.

Veliko finale proteklo je u znaku snažnih ritmova, lasera, svjetlosnih efekata i atmosfere po kojoj je splitska Ultra već godinama prepoznatljiva. Publika je još jednom pokazala da festival nije samo glazbeni događaj nego i velika međunarodna modna, plesna i kostimirana pozornica.

„Livaja“ stigao na Ultru, a banane preuzele grad

Naš fotograf Bepo Perišić snimio je brojne vesele partijanere prije ulaska i unutar festivalskog prostora. Bilo je tu svega – od svjetlećih naočala i neonskih detalja do potpuno razrađenih kostima.

Posebnu pažnju privukla je ekipa odjevena u velike žute kostime banana, a nisu nedostajali ni kostimirani „svećenici“, klaunovi, osebujne modne kombinacije i partijaneri koji su odlučili plesati bez majica.

Među zapaženijim prizorima bio je i navijač s dresom i natpisom „Livaja 14“, koji je u masi izazvao brojne osmijehe i fotografiranja. Hajdučki motivi tako su pronašli svoje mjesto i među ultranautima iz cijelog svijeta.

FISHER, Martin Garrix i Armin van Buuren za kraj

Završnicu programa na glavnoj pozornici predvodili su FISHER i Martin Garrix, dugogodišnji miljenici publike Ultra Europe festivala, dok je nastup trance legende Armina van Buurena dodatno podigao atmosferu.

Publiku su tijekom večeri zagrijavali i BUNT., Plastik Funk i Kraundler, a posebno se iščekivao ekskluzivni zajednički nastup Rayja Volpea i Sullivana Kinga.

Svaki izlazak izvođača na pozornicu pratile su salve oduševljenja, podignute ruke i tisuće mobitela kojima su posjetitelji pokušavali zabilježiti barem dio spektakla.

Techno večer na Resistanceu

Ništa manje intenzivno nije bilo ni na pozornici Resistance, koja je posljednje splitske večeri ponudila jedan od najjačih techno programa ovogodišnjeg festivala.

Program je predvodila Sara Landry, jedno od najtraženijih imena hard techno scene, a uz nju su nastupili Nico Moreno, I Hate Models, Will Atkinson i hrvatski predstavnik Tomo in der Mühlen.

Tvrđi zvuk, mračnija produkcija i neumoljiv ritam privukli su velik broj ljubitelja techna koji su završnu večer proveli upravo na ovom dijelu festivalskog prostora.

Split se oprostio od Ultre, ali zabava još nije završila

Iako je trećom večeri završen glavni dio festivala u Splitu, Ultra se još ne oprašta od Dalmacije. Program se nastavlja na otocima u sklopu projekta Destination Ultra.

Prva postaja bit će Resistance Brač, koji će se 14. srpnja održati u klubu 585 u Bolu. Nastupit će Mind Against, Jasmin Blust i Joshua Robbie, a cijena ulaznice iznosi 39 eura.

Završni Resistance događaj održat će se 16. srpnja u tvrđavi Fort George na Visu, gdje će nastupiti Cassian, D3FAI i Jesabel. Ulaznica također stoji 39 eura.

Noć za pamćenje

Posljednja večer u Splitu još je jednom potvrdila da Ultra Europe nije samo niz nastupa velikih DJ zvijezda. To je višednevni spektakl u kojem publika postaje važan dio scenografije.

Od kostima banana i neonskih naočala do navijačkih dresova, plesnih pokreta i osmijeha ljudi iz cijelog svijeta – Park mladeži još je jednom pokazao sva lica Ultre. Split se od festivala oprostio velikim finalom, a fotografije Bepe Perišića najbolje prenose energiju noći u kojoj se, barem na nekoliko sati, činilo da cijeli grad pleše.

