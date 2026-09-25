Od kviza do humanitarne akcije: II. gimnazija - Split proslavila svoj dan

Međunarodni dan kulturne baštine, koji se obilježava 23. rujna, ujedno je i Dan škole II. gimnazije – Split. Škola, nastala iz Centra za obrazovanje u djelatnosti kulture i obrazovanja "Natko Nodilo" Split, svoju je 34. obljetnicu proslavila na edukativan i humanitaran način. Nenastavni dan za učenike i djelatnike škole nije bio i neradni jer su organizirana razna događanja.

U 14 sati vodstvo školskog Geokluba organiziralo je kviz za 156 učenika prvih razreda. U kvizu su s učenicima sudjelovali i njihovi nastavnici.

Od 15 sati, u organizaciji Volonterskog kluba, u dvorištu škole organizirana je humanitarna prodaja slastica. Ravnateljica Ema Bodrožić-Selak naglasila je da se sav prikupljeni novac donira udruzi Lastavice, čiji su korisnici osobe s intelektualnim teškoćama, djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi te djeca s teškoćama u razvoju. Preostala hrana donirana je pučkoj kuhinji Caritasa.

II. gimnazija ovim je činom pokazala što znači biti čovjek i odgajati djecu za život, slaveći svoj dan, šireći radost i pomažući drugima.

Kako bi Dan škole bio i edukativan, od 16 sati organizirano je predavanje socijalnog pedagoga dr. sc. Tonija Maglice za učenike drugih razreda, koji je održao predavanje na temu "Što znamo o mentalnom zdravlju mladih danas?" Govorilo se o vrlo važnoj temi današnjice, o tome što opterećuje hrvatske srednjoškolce, što sve štiti mentalno zdravlje te o tome da škola mora biti mjesto dobrobiti za sve koji se u njoj nalaze.

Svake se godine maturanti suočavaju s teškom odlukom o upisu na fakultete, a ove je godine II. gimnazija odlučila olakšati odabir svojim učenicima. Od 17:30 u sportskoj se dvorani održalo predstavljanje studijskih programa fakulteta Sveučilišta u Splitu. Predstavljanje fakulteta bilo je namijenjeno učenicima trećih i četvrtih razreda, kojima se približava trenutak važne odluke.

Na poziv škole odazvala se većina splitskih fakulteta: Prirodoslovno-matematički fakultet, Filozofski fakultet, Umjetnička akademija, Kemijsko-tehnološki fakultet, Fakultet za forenzičke znanosti, Medicinski fakultet, Sveučilišni odjel za stručne studije, Kineziološki fakultet, Fakultet znanosti o moru, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Studij komunikacije i medija, Pomorski fakultet, Katolički bogoslovni fakultet te Pravni fakultet.

Predstavnici fakulteta učenicima su približili različite studijske programe koje nude. Gimnazijska je dvorana postala dio rješenja problema oko upisa na fakultete, a učenicima je zasigurno olakšana životna odluka.

Ravnateljica II. gimnazije Ema Bodrožić-Selak kratko je prokomentirala obilježavanje Dana škole: "Sretna sam, zadovoljna i ispunjena jer je II. gimnazija napokon proslavila svoj dan na DRUGAčiji način!"