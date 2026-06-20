Od kvarta do elite: MNK Bačvice ispisao jednu od najljepših sportskih priča godine

Ako je netko tražio dokaz da se snovi mogu ostvariti upornošću, zajedništvom i predanim radom, pronaći će ga u priči MNK Bačvice.

Nakon sezone za pamćenje, u kojoj su kroz prvenstvo i kvalifikacije ostvarili čak 21 pobjedu u 22 utakmice te izborili plasman u 1. HMNL, splitski malonogometaši dobili su još jedno vrijedno priznanje. U prostorijama Splitsko-dalmatinske županije primili su ih dožupan Stipe Čogelja i pročelnik za sport Željko Primorac, dugogodišnji prijatelji kluba koji su prepoznali značaj uspjeha ostvarenog na sportskim terenima.

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Prijem je protekao u svečanom ozračju, no nije nedostajalo ni trenutaka koji najbolje oslikavaju duh kluba. Naime, nekoliko minuta prije službenog susreta dio igrača presvlačio se u liftu zgrade Županije, što je izazvalo osmijehe i stvorilo fotografije koje simboliziraju jednostavnost, spontanost i zajedništvo koje krasi Bačvice.

Jer ovaj klub nikada nije bio samo priča o rezultatima. MNK Bačvice predstavlja kvart, prijateljstvo i ljubav prema sportu. Od osnutka 2014. godine klub je korak po korak, bez velikih financijskih mogućnosti i bombastičnih najava, gradio svoj put prema vrhu hrvatskog futsala.

Iako su mnogi prije početka kvalifikacija sumnjali u njihove mogućnosti, igrači su odgovorili na najbolji način – na terenu. Bez velikih riječi, ali s mnogo karaktera, rada i zajedništva. Zato medalje, pehar i prijem u Županiji nisu samo nagrada za jednu uspješnu sezonu, nego priznanje za godine truda, odricanja i vjere u zajednički cilj.

Put od kvartovskog kluba do prvoligaša nije bio lagan, ali je pokazao da se upornost i predanost na kraju uvijek isplate.

MNK Bačvice danas su ponos Splita i novi član elitnog razreda hrvatskog futsala.