Od krvavog pohoda do pravomoćne presude: Pogledajte kako se Filip Zavadlav mijenjao tijekom godina

Nakon gotovo sedam godina donesena je odluka o kazni Filipu Zavadlavu. Vrhovni sud donio je pravomoćnu presudu i odredio mu kaznu zatvora u trajanju od 35 godina za trostruko ubojstvo koje je u siječnju 2020. godine šokiralo Hrvatsku.

11. siječnja 2020. godine Filip Zavadlav krenuo je u svoj pohod. Pucnjevi su odzvanjali Šperunom, a u svega deset minuta Zavadlav je eliminirao trojicu. Prvo je pucao na Marina Bobana i Juricu Torlaka koji su upravo došli motorom Yamaha XT. Torlak je uspio pobjeći u obližnje dvorište, no ubrzo je i on preminuo od smrtonosnih ozljeda, kao i Boban, odnosno Marino Ožić Paić kojeg je Zavadlav izrešetao koju minutu kasnije u Radmilovićevoj ulici, na Suzuki Burgmanu.

Pokušao je doći i do četvrte žrtve, no Jerko Malvasija nije bio u obiteljskoj kući u Kamenitoj. I dok su sirene odjekivale gradom, dok su građani u strahu ostali u svojim kućama, tada 24-godišnji Filip odbacio je AK-47 i streljivo u kontejner te krenuo prema stanu na Skalicama. Građani su odahnuli dva sata kasnije kada se Zavadalav, uz posredovanje socijalnog radnika koji je dolazio kod obitelji Zavadlav, predao u kvartovskom kafiću.

Prvo suđenje je završilo već u veljači 2021. godine. Zavadlav je osuđen na 40 godina zatvora zbog tri kaznena djela ubojstva, ali i općeopasne radnje – hici iz automatske puške pogodili su motor Hyundaija koji je slučajno nailazio uskom uličicom. U automobilu su bile dvije žene i muškarac - slučajni prolaznici.

Presuda je pala jer je viši sud inzistirao na detaljnijem utvrđivanju motiva, trebala se kvalitetnije analizirati potencijalna bezobzirna osveta.

U ponovljenom postupku - isti rezultat. Ponovno 40 godina, ponovno je u pitanju obično ubojstvo. No tijekom tog drugog postupka je detaljnije utvrđeno pitanje motiva, odnosno isključena bezobzirna osveta, što je Visoki kazneni sud prihvatio. Sada je pak stigla pravomoćna presuda u kojoj stoji - 35 godina zatvora.

Ono što je zanimljivo u cijeloj priči jest svojevrsni performans koji je Zavadlav prilikom svakog ročišta izvodio. Jednom je govorio talijanski i tražio prevoditelja, drugi put kazao: "Pa ja ne znam talijanski! Otkud bih ja uopće znao govoriti talijanski?". Za svaku prigodu imao je i zanimljiv outfit. Jednom je imao dugu kosu i bradu, jednom pancirku, zatim kratku kosu, nakon toga sasvim ćelav... Pogledavao je često put kamera koje su ga budno pratile, radio grimase, smijao se - kao da mu godi sva ta pažnja.

Upravo nakon ročišta na kojem je govorio isključivo talijanski i pravio se da ne razumije ništa drugo - poslan je na vještačenje.

"Psihičko stanje je otprilike podjednako, on razumije za što se tereti, pravne posljedice, ima ideju kako se braniti i kapacitet za dogovor s braniteljem. Drugi riječima, raspravno je sposoban", zaključili su vještaci.

Još jedna zanimljivost je da je Zavadlav cijelo vrijeme, od dana kada je smaknuo trojicu Splićana, imao veliku podršku javnosti. Mnogi su ga, naime, smatrali herojem. Čak su se pojavile glasine da ga je predsjednik Milanović pomilovao.

Pogledajte u našoj galeriji kako se Filip Zavadlav mijenjao tijekom godina.