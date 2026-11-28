Malo je prirodnih resursa koji za stanovnike Splita i okolnih gradova imaju toliko veliko značenje kao izvorište rijeke Jadro. Njegova voda stoljećima je povezana s razvojem ovog prostora, a i danas predstavlja jedan od temelja vodoopskrbe šireg splitskog područja. Vodovod i kanalizacija Split 25. studenoga objavio je novi postupak jednostavne nabave za održavanje i servis postrojenja za dezinfekciju vode na izvorištu. Iako je riječ o redovitom održavanju infrastrukture, postupak je dobra prilika da se podsjetimo na važnost sustava koji svakodnevno osigurava vodu za stanovništvo, gospodarstvo i javne ustanove.

Voda dolazi iz golemog krškog podzemlja

Prema hidrogeološkim istraživanjima na koja se poziva splitski Vodovod i kanalizacija, procjenjuje se da sliv izvorišta Jadro obuhvaća približno 300 četvornih kilometara. Njegovo podzemno slivno područje proteže se duboko u zaleđe splitskog bazena, dok se sam izvor nalazi na području Majdana, na nadmorskoj visini od 34,6 metara. Voda kroz krško podzemlje može protjecati relativno brzo, što utječe i na reakciju izvorišta na obilne oborine. Upravo zbog specifičnosti krškog terena Jadro je podložan povremenim epizodama zamućenja, osobito nakon kiše koja uslijedi poslije duljeg sušnog razdoblja.

Zašto je važna dezinfekcija vode?

Dezinfekcija vode jedan je od temeljnih postupaka zaštite javnog zdravlja u sustavima vodoopskrbe. Njezina je osnovna zadaća smanjiti mikrobiološke rizike povezane s vodom namijenjenom ljudskoj potrošnji. U vodoopskrbnim sustavima u kojima se primjenjuje kloriranje prati se i koncentracija preostalog, odnosno rezidualnog klora, koji pridonosi očuvanju mikrobiološke sigurnosti vode tijekom prolaska kroz distribucijsku mrežu. Redovito održavanje opreme za dezinfekciju stoga je važan dio osiguravanja pouzdanog rada sustava.

Kvaliteta vode prati se na različitim lokacijama

Vodovod i kanalizacija na svojim službenim stranicama redovito objavljuje rezultate ispitivanja kvalitete vode, uključujući zasebne podatke za sirovu vodu na izvorištu Jadro i pojedine dijelove vodoopskrbne mreže. Takav način praćenja omogućuje uvid u stanje vode prije obrade, kao i u različitim dijelovima sustava kojim ona dolazi do potrošača. Posebno su važna dodatna ispitivanja tijekom razdoblja obilnih oborina, kada se zbog specifičnosti krškog podzemlja može pojaviti povećana mutnoća vode. Zamućenje i mikrobiološka ispravnost pritom nisu isti pokazatelji, pa se procjena zdravstvene ispravnosti temelji na odgovarajućim laboratorijskim analizama.

Održavanje nije znak problema s vodom

Uz novi poziv za održavanje i servis postrojenja VIK je objavio tehničke specifikacije, troškovnik i kriterije za odabir ponuditelja. Riječ je o postupku koji treba osigurati održavanje postojeće infrastrukture, a ne o objavi upozorenja vezanog uz zdravstvenu ispravnost vode. Pouzdanost takvih postrojenja od posebne je važnosti jer izvorište Jadro ima ključnu ulogu u vodoopskrbi Splita, Solina, Kaštela i Trogira. Svako ulaganje u dugoročnu sigurnost i funkcionalnost sustava zbog toga ima značenje koje daleko nadilazi područje samog izvorišta.