Od konobe "Pršut" do policijske akcije: Kerum uhićen, spominje se i čovjek koji je trebao postati pročelnik

Bivši splitski gradonačelnik i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum uhićen je u policijskoj akciji povezanoj s aferom "Pršut", odnosno njegovim nekretninama i objektima u Kaštelima. Keruma je policija privela u srijedu navečer u Veloj Luci, gdje je boravio tijekom događanja posvećenih Oliveru Dragojeviću. USKOK je potvrdio da PNUSKOK na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije provodi uhićenja i hitne dokazne radnje protiv više osoba zbog sumnje na koruptivna kaznena djela.

Prema neslužbenim informacijama, uz Keruma su uhićeni i nećak Željka Keruma Igor Sapunar, a pretpostavlja se da će se uhititi i predsjednika Splitskog saveza športova Andriju Polića.

Aferu otkrio Telegramov novinar Denis Mahmutović

Afera "Pršut" izbila je nakon tekstova Telegramova novinara Denisa Mahmutovića, koji je pisao o detaljima legalizacije Kerumova restorana, kapelice, bazena i drugih objekata na njegovu imanju u Kaštelima. U središtu priče našla se dokumentacija na temelju koje su objekti naknadno legalizirani, iako je ranije bilo doneseno rješenje o njihovu uklanjanju. Kerum je tvrdio da su Konoba Pršut i nekretnine u Kaštelima u njegovu vlasništvu već 30 godina te da je prilikom kupnje u vlasničkom listu bilo evidentirano pet objekata zajedno s trafostanicom. Cijeli slučaj nazvao je političkim progonom. "U Kaštelima ono što sam radio, nisam napravio štetu gradu i državi niti jedne kune, samo sam štetu napravio sebi. Ovo je moj trošak i moja šteta, a u roku od 10 dana DORH pokrene istragu i dobije predmet gdje je u pitanju obično seosko gospodarstvo", govorio je Kerum početkom srpnja.

Sporni dokument izdao Andrija Polić

Jedna od ključnih osoba u cijeloj priči je Andrija Polić, predsjednik Splitskog saveza športova. Prema pisanju Telegrama, Polić je u vrijeme legalizacije Kerumovih objekata radio u kaštelanskoj gradskoj upravi, a upravo je on izdao sporni dokument povezan s nekretninama. Slučaj ima i dodatnu političku težinu jer je Andrija Polić bio glavni kandidat za pročelnika Upravnog odjela za sport i politike mladih Grada Splita. Polić, diplomirani pravnik, bivši odbojkaš i dugogodišnji sportski djelatnik, trebao je preuzeti jedan od važnijih gradskih resora. Na tu funkciju, međutim, nikada nije došao. Nakon izbijanja afere povezane s Kerumovim nekretninama u Kaštelima njegovo se ime prestalo povezivati s dolaskom u Banovinu, a sve se češće spominjalo u kontekstu sporne dokumentacije.

Gradonačelnik Tomislav Šuta tada je poručio da svatko odgovara za vlastite postupke. "Što se tiče Saveza sportova i te teme, svatko ima svoj OIB i svatko odgovara za svoje postupke. Ako mu se nešto dokaže, on odgovara za svoje postupke", kazao je Šuta.

Nadodjamo da je danas splitska gradska uprava odgodila događanje na kojem je gradonačelnik Tomislav Šuta trebao potpisati ugovor za izradu projektne dokumentacije i projektantski nadzor nad izgradnjom Centra za starije Split. Nakon Kerumova uhićenja oglasio se i Tomislav Šuta, koji je naglasio da predsjednik HGS-a nije član Gradskog vijeća niti sudjeluje u njegovu radu. "Kao što je poznato, gospodin Željko Kerum nije član Gradskog vijeća Grada Splita niti sudjeluje u njegovu radu. S predsjednikom Gradskog vijeća Igorom Stanišićem ostvarujemo kvalitetnu suradnju te očekujemo nastavak potpore vijećnika Hrvatske građanske stranke u provedbi projekata koji su važni za razvoj Splita i interes njegovih građana", poručio je Šuta.

Dodao je kako slučaj vode nadležne institucije. "Nije na meni komentirati predmete koji su u tijeku niti istupati kao njegov zastupnik", zaključio je Šuta.

Kerum je Božić već proveo iza rešetaka

Ovo nije prvi put da je Željko Kerum završio iza zatvorskih rešetaka. Krajem 2025. godine odslužio je kaznu od 15 dana zatvora na splitskim Bilicama jer je upravljao vozilom dok mu je bila na snazi zabrana vožnje. Kerum je 12. prosinca izazvao lakšu prometnu nesreću na Mažuranićevu šetalištu u Splitu. Audijem je udario u Mazdu u kojoj su se nalazile dvije djevojke, nakon čega je napustio mjesto nesreće. Ozlijeđenih nije bilo, a nastala je materijalna šteta. Kerum je kažnjen zbog izazivanja sudara i napuštanja mjesta događaja, dok mu je zbog vožnje unatoč zabrani izrečena kazna od 15 dana zatvora.

Za razliku od tadašnjeg slučaja, kada je iza rešetaka završio zbog prometnih prekršaja, aktualno uhićenje povezano je s aferom "Pršut", Kerumovim nekretninama u Kaštelima i sumnjama na koruptivna kaznena djela.