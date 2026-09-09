Od ključeva u kontejneru do prstena na prstu: Vatrogasci imali pune ruke posla

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 8. rujna u 6 sati do 9. rujna u 6 sati vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije imali su više intervencija povezanih s požarima, dok na području Splita nije zabilježen požar otvorenog prostora.

Na području Splita pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita intervenirali su u dva tehnička događaja. U Ulici Dinka Šimunovića u 15:28 sati izvlačili su ključeve iz podzemnog kontejnera, dok su u 21:54 sati na hitnom prijamu KBC-a Firule intervenirali zbog skidanja prstena s prsta ruke.

Među značajnijim požarima iz prethodnih dana izdvaja se onaj na području Plana, gdje je 6. rujna u prijepodnevnim satima izbio požar na deponiju, nakon čega se vatra proširila na okolno raslinje. U gašenje su bile uključene snage operativnih područja Kaštela i Trogira. Procijenjeno je da je opožareno oko 52 hektara trave i niskog raslinja.

Dio vatrogasnih snaga povučen je 7. rujna, a požar je istoga dana u 9:30 sati lokaliziran. Tijekom noći na sanaciji požarišta ostali su pripadnici JVP-a Trogir.

Na Braču, na području Nerežišća, požar trave, makije i niskog raslinja izbio je 7. rujna oko 12:30 sati. Na intervenciju su izašli vatrogasci DVD-a Supetar, Bola, Milne, Pučišća i Selca, ukupno 31 vatrogasac s deset vozila. Požar je lokaliziran u 13:50 sati, a izgorjelo je oko devet hektara. U gašenju su sudjelovale i zračne snage s tri Air Tractora. Požar je u potpunosti ugašen 8. rujna u 11 sati.

Manji požar zabilježen je i kod sjevernog ulaza u tunel Sv. Ilija, gdje je gorjela šuma i nisko raslinje. Opožareno je oko 200 četvornih metara, a intervenciju su odradili pripadnici DVD-a Zagvozd.

Na području Prološca, u Gornjim Matićima, 8. rujna u 19:30 sati zaprimljena je dojava o požaru trave. Opožareno je oko 600 četvornih metara. Požar je lokaliziran već u 19:40, a ugašen u 19:55 sati. Na intervenciji su sudjelovali pripadnici JVP-a Imotski.

Prema dostupnim podacima, tijekom posljednja 24 sata nije bilo novih većih požara otvorenog prostora na području grada Splita, dok su raniji požari u županiji uglavnom lokalizirani ili ugašeni.