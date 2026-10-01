Od klasike do jazza i svjetske glazbe: Hrvatski dom u novu sezonu ulazi s rekordnim interesom publike

Hrvatski je dom večeras otvorio novu sezonu pred punom dvoranom i uz pratnju Zbora Hrvatske radiotelevizije pod vodstvom dirigenta Tomislava Fačinija. Ove je sezone Hrvatski dom nadmašio sam sebe i dosegao rekordan broj pretplatnika za novu sezonu 26./27.

Pretplatnici su istaknuli iznimno zadovoljstvo ovogodišnjim programom i pristupačnim cijenama kulturnih događanja.

Razgovarali smo s dirigentom Fačinijem prije nastupa:

"Prekrasno je nastupati ovdje. Ovo je jedna od rijetkih dvorana koja evocira dane zlatnih vremena prošlog stoljeća. Atmosfera je zaista važna za a cappella koncerte, gdje izvođači nose instrumente u tijelu. Program je obogaćen moćnom poezijom Vladimira Nazora. Tom poezijom pažljivo komunicira s publikom. Veseli nas što ćemo je moći prikazati, ispričati i otpjevati publici."

Prije samoga početka koncerta uvodnu je riječ imala Andrea Viđak Midžor, koja je izrazila zahvalnost svim posjetiteljima na dolasku. Ravnateljica Hrvatskoga doma Vanesa Kleva nije mogla prisustvovati otvorenju, ali njezine je pozdrave prenijela Viđak Midžor.

Govoreći o nadolazećoj sezoni, najavila je rekordan broj pretplatnika, što potvrđuje kontinuitet i povjerenje publike. Klasična glazba i dalje će biti u središtu programa, koji će ujedno predstavljati mjesto susreta različitih generacija. Posebno je istaknula stvaranje novih umjetničkih imena, kao i brojne projekte i natjecanja koji su u pripremi. Među važnijim novostima najavila je i otvaranje nove Dvorane Jakova Gotovca, koja će pružiti novi prostor glazbenicima, umjetnicima i publici. Na kraju je izrazila iznimnu zahvalnost publici na ukazanom povjerenju te istaknula važnost njezine podrške u daljnjem razvoju programa.

Govor je održala i pročelnica Upravnog odjela za kulturu Split Silvana Burilović Crnov. Istaknula je veliku važnost glazbe i kulturnoga života našega grada. Posebno je istaknula da je Hrvatski dom prostor za splitske umjetnike koji djeluju na europskim pozornicama. Time Hrvatski dom istodobno predstavlja svijet Splitu, ali i Splitu daje priliku da bude dio europske kulturne scene.

Hrvatskom domu poželjela je uspješnu novu sezonu, mnogo izvrsnih koncerata, ispunjenu dvoranu i mnogo novih susreta umjetnika i publike. Riječ je imao i Mislav Vušković, savjetnik Odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu. Istaknuo je prožimanje kulture u našoj Republici i posebno naglasio važnost suradnje Splitsko-dalmatinske županije s Hrvatskim domom.

Hrvatski je dom stavio Splitsko-dalmatinsku županiju na koncertnu mapu ne samo Hrvatske nego i Europe i svijeta, što su dokazali mnogobrojni festivali održani tijekom protekle godine. Publika je uživala u nastupu Zbora Hrvatske radiotelevizije i programu posvećenom hrvatskom zborskom stvaralaštvu.