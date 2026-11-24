Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, u suradnji s Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA) te drugim policijskim agencijama, od jutros provode veliku operativnu akciju na području Bosne i Hercegovine, piše Klix.ba.

Cilj akcije je prikupljanje dokaza i uhićenje osoba osumnjičenih za pomaganje Đorđu Ždrali, koji je u bijegu od 2. kolovoza, kada je, prema sumnjama istražitelja, pokušao ubiti Kostu Pandurevića u Istočnom Sarajevu.

Na meti policije i ratni zapovjednik Armije BiH

Među osobama koje istražitelji sumnjiče za pomaganje Ždrali nalazi se i Naser Orić, ratni zapovjednik Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Za Klix.ba potvrđeno je da policija od jutros pretražuje stambene i druge objekte kojima se koristi Orić.

Policijskom akcijom obuhvaćen je i imam iz Vogošće Mesud Mustafić, za kojeg istražitelji sumnjaju da je prema nečijem nalogu pomagao u prebacivanju Ždrale iz Sarajeva na područje Tuzlanske županije.

Akcija se provodi po nalogu Republičkog javnog tužiteljstva i naredbi Okružnog suda u Banjoj Luci.