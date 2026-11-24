Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu i tvrtka za porezno savjetovanje KANCELARIJA d.o.o. drugu godinu zaredom organiziraju Mjesec svjesnosti o porezima, manifestaciju pod sloganom „Tiče te se”, posvećenu podizanju porezne pismenosti i razumijevanju uloge poreza u svakodnevnom životu.

Ovogodišnji program započinje 26. studenoga na konferenciji „Split za poduzetnike”, na kojoj će se govoriti o aktualnim poreznim promjenama i obvezama poduzetnika. Svečano otvaranje manifestacije na Ekonomskom fakultetu održat će se 1. prosinca u 11:00 sati u Velikom amfiteatru] Fakulteta, a otvorit će ga v. d. dekanice. prof. dr. sc. Branka Ramljak. Slijedi uvodno predavanje sociologa i edukatora Drage Jukića, osnivača Projekta Hrvatska.

Predavanje prati jednog izmišljenog, ali tipičnog Splićanina kroz jedan tjedan. Od plaće i kave do najma, goriva i nedjeljnog ručka, publika će uživo vidjeti gdje sve plaća porez, a da to i ne primijeti. Zatim slijedi drugo pitanje: kamo taj novac ide, od mirovina i bolnica do proračuna Grada Splita.

„U Hrvatskoj plaću dogovaramo u neto iznosu. Zato rijetko tko zna koliko poreza zapravo plaća. A kad ne vidiš koliko daješ, ne pitaš ni što dobivaš zauzvrat”, kaže Drago Jukić. „Želim da studenti izađu iz dvorane znajući da su upravo oni porezni obveznici koji plaćaju ovu državu.”

Predavanje je interaktivno: publika glasa dizanjem ruku, pogađa na što država troši najviše, a na kraju svaki sudionik može preko QR koda preuzeti „Račun koji nikad nisi dobio”, sažetak državnog proračuna na dvije stranice.

Ekonomski fakultet je odmah prepoznao inicijativu i uključio se u manifestaciju "Mjesec svjesnosti o porezima" gdje kroz niz edukativnih i stručnih sadržaja našim studentima, učenicima i građanima, želimo doprinijeti unaprjeđenju razumijevanja poreznih obveza, jačanju porezne discipline te podizanju razine financijske i porezne pismenosti u RH.

— prof. dr. sc. Branka Ramljak, v. d. dekanice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Program Mjeseca svjesnosti o porezima 2026.

Program obuhvaća predavanja namijenjena poduzetnicima, studentima, građanima te učenicima osnovnih i srednjih škola.

26. studenoga – Konferencija „Split za poduzetnike”

U Tehnološkom parku Split, s početkom u 10:20 sati, predstavnice tvrtke KANCELARIJA d.o.o. za porezno savjetovanje održat će predavanja o aktualnim poreznim temama:

Zoja Stevović – „Fiskalizacija 2.0 – što poduzetnici trebaju napraviti do 1. siječnja 2027.?”

– „Fiskalizacija 2.0 – što poduzetnici trebaju napraviti do 1. siječnja 2027.?” Dora Tripalo Čikeš– „Porezna reforma od 1. siječnja 2027. – što se mijenja za poduzetnike?”

1. prosinca – Svečano otvaranje Mjeseca svjesnosti o porezima

Na Ekonomskom fakultetu u Splitu, s početkom u 11:00 sati, održat će se svečano otvaranje manifestacije i interaktivno predavanje Drage Jukića „Koliko poreza zapravo plaćamo i kamo taj novac ide?”. Događaj je namijenjen studentima, poduzetnicima i građanima.

2. prosinca – Predavanje za učenike srednjih škola

U IV. gimnaziji Marko Marulić, s početkom u 12:30 sati, Zoja Stevović iz tvrtke KANCELARIJA d.o.o. za porezno savjetovanje održat će predavanje „Tvoja prva zarada, tvoj prvi porez – nauči kako sve funkcionira”.

Porezi nas prate cijeli život, od prve zarade do vlastite firme, a većina ljudi o njima uči tek kad nešto pođe po zlu. Zato nam je važno o porezima govoriti jednostavno, otvoreno i na vrijeme, a posebno sada, uoči nastavka uvođenja Fiskalizacije 2.0 i porezne reforme od 1. siječnja 2027. — Zoja Stevović, KANCELARIJA d.o.o. za porezno savjetovanje, idejna začetnica manifestacije

3. prosinca – Predavanje za učenike osnovnih škola

U Osnovnoj školi Lučac u Splitu, s početkom u 12:30 sati, prof. dr. sc. Ana Rimac Smiljanić, izv. prof. dr. sc. Sandra Pepur, izv. prof. dr. sc. Marija Šimić Šarić i izv. prof. dr. sc. Paško Burnać održat će predavanje „Od džeparca do poreza – nauči kako novac funkcionira”.

Ideja manifestacije „Tiče te se” je promicanje porezne pismenosti među svim građanima, od učenika do poduzetnika, jer porezi nisu tema rezervirana samo za stručnjake, nego se tiču svakoga od nas. Nadam se da ćemo i ove godine programom potaknuti pitanja i razgovor o sustavu u kojem svi sudjelujemo. — Dora Tripalo Čikeš, KANCELARIJA d.o.o. za porezno savjetovanje, idejna začetnica manifestacije

Mjesec svjesnosti o porezima nastoji pokazati da porezi nisu samo administrativna obveza ili tema za stručnjake, nego pitanje koje se izravno tiče svakog građanina. Kroz konkretne primjere, stručna predavanja i razgovor s različitim generacijama, organizatori žele potaknuti bolje razumijevanje poreznog sustava, javnih financija i odgovornosti koju svi dijelimo kao članovi društva.