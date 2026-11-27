Neke kreativne priče počinju velikim planovima, a neke tihim povratkom onome što nas ispunjava. Priča Sande Šilac, vlasnice obrta Protea Handmade iz Čepina, povezuje upravo takav povratak stvaranju s otkrićem tehnike koja je postala središte njezina rada - heklanje. Svoju je strast prema kreativnom radu jedno vrijeme držala po strani, no želja za istraživanjem, učenjem i izradom vlastitih kreacija nije nestala. Novi smjer pronašla je tijekom tri godine života na jugu Francuske. Među mediteranskim bojama i drukčijim ritmom svakodnevice upoznala je heklanje i otkrila koliko je ispunjava stvaranje vlastitim rukama. Ondje je pronašla i neke od svojih prvih kupaca, s kojima i danas njeguje suradnju.

Od niti do unikatnog komada

Danas ta kreativna priča živi kroz Protea Handmade. U ponudi obrta nalaze se ručno heklane torbice, naušnice, šalovi i drugi dodaci koji tradicionalnu tehniku prenose u suvremeni modni izričaj.

Sanda svaki komad izrađuje ručno, posvećujući pozornost izboru materijala, preciznosti izrade i završnim detaljima. Boje, oblici i teksture daju prostor različitim stilovima - od jednostavnih dodataka za svakodnevno nošenje do izražajnijih komada za posebne prilike.

Za nju heklanje nije samo način izrade proizvoda, nego i proces u kojem ideja postupno dobiva oblik. Na svojoj internetskoj stranici opisuje ga kao istovremeno smirujuće i ispunjavajuće iskustvo, u kojem svaki bod vodi prema nečemu jedinstvenom.

„Najljepši dio je promatrati kako iz ideje nastaje stvarni komad stvoren strpljenjem, pažnjom i ljubavlju”, ističe Sanda u svojoj priči o nastanku brenda.

Ime koje nosi osobnu poruku

Naziv Protea Handmade nije odabran slučajno. Sanda je u cvijetu protee pronašla simboliku snage, promjene i autentičnosti - vrijednosti koje želi prenijeti i kroz svoj rad.

Za nju je to podsjetnik da promjena može biti prilika za rast te da vlastite ideje vrijedi razvijati i kada put nije jednostavan. Ta osobna poruka povezuje njezinu kreativnost, iskustvo života u Francuskoj i stvaralaštvo koje danas razvija u Slavoniji.

Proizvodi po želji

Uz gotove proizvode, Protea Handmade omogućuje i posebne narudžbe. Kupci se mogu javiti s vlastitom idejom boje, uzorka ili dimenzija te sa Sandom dogovoriti detalje izrade. Tako torbica ili drugi modni dodatak može postati osobni komad ili dar osmišljen za određenu osobu i priliku.

Ponudu i priču o obrtu moguće je pronaći na www.proteahandmade.hr, gdje su dostupne i informacije za posebne narudžbe i kontakt sa Sandom.

Iz Čepina tako dolazi priča u kojoj se modno obrazovanje i tradicionalna vještina susreću u osobnom stvaralaštvu - od prve niti do komada koji će netko odabrati za svoj stil.