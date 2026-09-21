OD IGRE DO DISCIPLINE: U TKD Marjanu ne stvaraju samo prvake. Navike koje djeca ponesu iz dvorane ostaju za cijeli život

Svako dijete koje prvi put uđe u taekwondo dvoranu dolazi s istim – željom za igrom, kretanjem, druženjem i nečim novim.

Ne dolazi s idejom da mora postati prvak. Ne razmišlja o medaljama, natjecanjima ni velikim sportskim rezultatima.

Dolazi odraditi trening.

A upravo tu počinje put koji može trajati godinama i koji ne oblikuje samo sportaša, nego i dijete.

U Taekwondo klubu Marjan djeca od prvog treninga uče kroz igru

Za najmlađe trening nije samo niz vježbi koje treba pravilno napraviti. To je prostor u kojem kroz igru upoznaju svoje tijelo, uče kako se kretati, slušati, pratiti upute i surađivati s drugima.

Kroz jednostavne igre i vježbe djeca postupno usvajaju prve sportske navike.

Doći na trening na vrijeme.

Pozdraviti trenera.

Saslušati uputu.

Pričekati svoj red.

Pomoći prijatelju.

Pospremiti opremu.

Ustrajati i kada nešto ne uspije iz prvog pokušaja.

Na prvi pogled to su male stvari.

Ali upravo se od takvih malih stvari stvaraju velike navike.

Igra je prvi korak, a disciplina dolazi prirodno

Kako dijete raste i trenira, ono što je na početku bila igra postupno dobiva jasniju strukturu. Pravila postaju razumljiva, zadaci zahtjevniji, a od djeteta se traži sve više samostalnosti i odgovornosti.

Ne zato da bi trening postao stroži, nego zato što dijete postaje spremnije učiti, razumjeti i preuzimati odgovornost za ono što radi.

Taekwondo djecu uči da nije problem pogriješiti.

Važno je pokušati ponovno.

Uči ih da se rezultat ne dobiva odmah, nego radom. Da se nove vještine ne nauče preko noći. Da je ponekad potrebno ponoviti isti pokret deset, dvadeset ili sto puta kako bi ga tijelo zapamtilo.

I upravo se tu događa važna promjena.

Dijete koje je na početku dolazilo na trening prvenstveno zbog igre počinje razumijevati vrijednost rada, ustrajnosti i odgovornosti.

Disciplina se ne gradi naredbom. Gradi se navikom

Zato je taekwondo puno više od učenja tehnike i borilačkih vještina.

Dijete kroz trening uči poštovati trenera, protivnika i svoje suigrače. Uči kontrolirati emocije, prihvatiti pobjedu, ali i poraz. Uči da nije uvijek prvi red na njemu i da ekipa funkcionira samo kada svatko poštuje pravila.

Uči i ono možda najvažnije – da može napraviti više nego što je mislilo.

Svaki novi pojas, svaki naučeni pokret i svaki odrađeni trening rezultat su malih koraka koji se ponavljaju iz dana u dan.

A navike stvorene u dvorani ne ostaju u dvorani.

Dijete koje nauči redovito trenirati lakše razumije vrijednost obveze.

Dijete koje nauči slušati i pratiti upute lakše se snalazi u drugim situacijama.

Dijete koje nauči ustrajati kada je teško razvija odnos prema radu koji mu može koristiti godinama kasnije.

Od prvog treninga do životnih navika

Naravno, neće svako dijete jednog dana postati vrhunski sportaš.

I ne treba.

Ali svako dijete može iz sporta ponijeti nešto vrijedno.

Može naučiti biti odgovorno. Može razviti radne navike. Može steći samopouzdanje. Može naučiti poštovati druge i sebe. Može shvatiti da se trud isplati i da neuspjeh nije razlog za odustajanje.

To su vrijednosti koje vrijede i kada se ugase svjetla u dvorani, skinu rukavice i taekwondo dobije svoje mjesto u nekom drugom dijelu života.

Zato u Marjanu put počinje igrom

Najmlađi dolaze trčati, skakati, igrati se i učiti prve pokrete.

S vremenom počinju razumijevati pravila.

Zatim preuzimaju odgovornost.

A ono što je počelo kao igra postaje navika.

Navika postaje disciplina.

A disciplina postaje dio karaktera.

Možda će neko dijete jednog dana osvojiti medalju. Možda će postati reprezentativac ili olimpijac.

A možda će jednostavno izrasti u osobu koja zna da se obveze izvršavaju, da se druge poštuje, da se trud cijeni i da se odustajanje ne podrazumijeva kada postane teško.

Jer najveća vrijednost sporta nije uvijek ono što dijete osvoji

Ponekad je to ono što kroz sport postane.

Od igre do discipline.

Od prvih pravila do odgovornosti.

Od prvog treninga do navika koje ostaju za cijeli život.

Taekwondo klub Marjan – mjesto gdje djeca kroz sport uče kako rasti, učiti i postajati bolje verzije sebe.