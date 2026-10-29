Od Hajduka i sukoba s Baldasarom do rektorskog lanca: Tko je danas inaugurirani rektor splitskog Sveučilišta?

Kada su 22. svibnja ove godine pred Sveučilišnom knjižnicom u Splitu planule baklje, a okupljeni zapjevali uz gitare i harmonike, prizor je više podsjećao na hajdučku feštu nego na završetak izbora za čelnog čovjeka jedne akademske ustanove. No, u slučaju Nikole Koceića-Bilana, novog rektora Sveučilišta u Splitu, takav doček zapravo i nije bio neobičan.

Riječ je o čovjeku koji je gotovo tri desetljeća profesionalno vezan uz splitsko Sveučilište, ali i jednom od nekadašnjih ključnih ljudi Hajdukova Nadzornog odbora, koji se u burnim vremenima nije ustručavao javno suprotstaviti tadašnjem splitskom gradonačelniku Ivi Baldasaru.

Danas, 29. listopada, 53-godišnji Koceić-Bilan svečano je inauguriran u Hrvatskom domu u Splitu, gdje je rektorske insignije preuzeo od svojeg prethodnika, akademika Dragana Ljutića. Njegov mandat službeno je započeo 1. listopada i trajat će do 30. rujna 2030. godine.

Tko je zapravo čovjek koji je preuzeo vodstvo akademske zajednice s približno 20.000 studenata i 2.000 zaposlenika?

Od splitskog MIOC-a i školskih učionica do doktorata iz matematike

Nikola Koceić-Bilan rođen je 31. siječnja 1973. godine u Splitu. Nakon osnovne škole završio je splitski MIOC, a potom upisao studij matematike i informatike. Diplomirao je 1998. godine na tadašnjem Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu.

Zanimljivo je da je nastavničku karijeru započeo još kao student. Od sredine devedesetih predavao je matematiku u splitskim osnovnim i srednjim školama, među ostalim na Plokitama, u II. gimnaziji i Elektrotehničkoj školi, a radio je i u srednjoj školi u Sinju. Godine 1998. započinje njegov znanstveni put na splitskom PMF-u. Poslijediplomsko obrazovanje nastavio je u Zagrebu, gdje je magistrirao 2004., a doktorirao 2006. godine, obranivši disertaciju pod naslovom Teorija gruboga oblika.

Njegova znanstvena specijalnost nije matematika kakvu većina pamti iz školskih klupa. Bavi se topologijom, algebarskom topologijom i teorijom oblika, područjima koja istražuju matematička svojstva prostora i njihovih struktura. Prema službenoj biografiji, autor je ili suautor više desetaka znanstvena i stručna rada, od kojih su 24 indeksirana u bazi Web of Science. Objavio je i osam sveučilišnih udžbenika ili nastavnih materijala, a pod njegovim mentorstvom 57 studenata obranilo je završne ili diplomske radove.

Godine 2023. izabran je u zvanje redovitog profesora u trajnom izboru.

Korijeni u starom Splitu: obiteljska priča koja vodi do Velog Varoša

Osim akademske karijere, zanimljivo je i podrijetlo novog rektora. Njegova obiteljska povijest povezana je s poljičkim korijenima i starim splitskim obiteljima, a posebnu vezu ima s Velim Varošem.

Poznati splitski istraživač rodoslovlja Mario Nepo Kuzmanić proučavao je prošlost obitelji Koceić-Bilan. Kako je u lipnju ove godine objavila Slobodna Dalmacija, obiteljska povijest seže stoljećima unatrag, a po nadimku te obitelji ime nosi i jedna ulica u Velom Varošu. Kuzmanić je tu priču povezao i s velikim društvenim usponom obitelji, čiji su preci pripadali drukčijem društvenom sloju od onoga kojem danas pripada sveučilišni rektor.

Slobodna Dalmacija pritom je Koceića-Bilana predstavila kao, prema dostupnim provjerama, prvog „fetivog” Splićanina na čelu splitskog Sveučilišta. Koliko mu znači povezanost s gradom, pokazao je i tijekom današnje inauguracije, kada je govorio o svojoj obitelji i tragovima predaka u kaletama Velog Varoša.

Za novog rektora Split očito nije samo mjesto rođenja i profesionalnog djelovanja, nego važan dio osobnog identiteta.

Četiri burne godine na Poljudu: Hajduk, Baldasar i neodigrani derbi

Široj splitskoj javnosti Koceić-Bilan postao je poznat znatno prije preuzimanja rektorske funkcije, i to zahvaljujući Hajduku. Na prvim izborima za Nadzorni odbor prema modelu Naš Hajduk, održanima 5. studenoga 2011., izabran je među sedam članova toga tijela. Od 2012. do 2015. obnašao je dužnost njegova dopredsjednika.

Bilo je to jedno od najzahtjevnijih razdoblja novije klupske povijesti. Hajduk se suočavao s velikim dugovima, brojnim sudskim sporovima, financijskom neizvjesnošću i pritiskom navijača koji su očekivali bolje sportske rezultate. Koceić-Bilan zalagao se za financijsku stabilizaciju kluba, profesionalizaciju poslovanja i očuvanje modela u kojem navijači biraju Nadzorni odbor.

Posebno je odjeknuo njegov javni sukob s tadašnjim gradonačelnikom Ivom Baldasarom u listopadu 2014. godine. Nakon niza nezadovoljavajućih Hajdukovih rezultata Baldasar je izrazio nezadovoljstvo radom kluba te pozvao predsjednika Uprave Marina Brbića i predsjednicu Nadzornog odbora Branku Ramljak na ostavke.

Koceić-Bilan tada je javno branio Nadzorni odbor, upozoravajući da bi njegova smjena mogla ugroziti projekt Naš Hajduk. Smatrao je da bi izravno političko miješanje u upravljanje klubom značilo povratak starim obrascima koji su, prema njegovu mišljenju, pridonijeli Hajdukovim problemima.

Samo mjesec dana poslije uslijedio je jedan od najpoznatijih događaja u novijoj Hajdukovoj povijesti – neodigrani derbi protiv Dinama u Zagrebu u studenome 2014. godine.

Hajduk je odbio izaći na teren, a događaj je izazvao veliko okupljanje navijača na splitskoj Rivi i otvorio pitanje odnosa hrvatskih nogometnih institucija prema splitskom klubu.

Koceić-Bilan poslije je upravo taj događaj izdvojio kao jedan od trenutaka na koje je najponosniji iz svojeg mandata u Hajduku. U svibnju 2015. objavio je opširan osvrt na četiri godine rada Nadzornog odbora i najavio da se neće ponovno kandidirati. Pritom nije skrivao da sportski rezultati nisu bili na razini Hajdukovih očekivanja, ali je naglašavao postignutu financijsku konsolidaciju. Zanimljivo je da je tada otvorio i pitanje je li nakon osvajanja Hrvatskog kupa 2013. trebalo prihvatiti veći sportski rizik i dodatno osnažiti momčad.

U jednom intervjuu iz 2022. otkrio je i simpatičnu anegdotu. Nakon što je postao prorektor, kolega s FESB-a u šali mu je čestitao riječima da će sada „Ulica voditi Sveučilište”, aludirajući na kritičare navijačkog načina upravljanja Hajdukom. Četiri godine poslije Koceić-Bilan doista je postao prvi čovjek splitskog Sveučilišta.

Od dekana PMF-a do Ljutićeva najbližeg suradnika

Nakon epizode u Hajduku Koceić-Bilan nastavio je napredovati u akademskoj hijerarhiji.

Od 2015. do 2018. bio je pročelnik Odjela za matematiku splitskog PMF-a, a potom je od 2018. do 2022. obnašao dužnost dekana Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Tijekom njegova dekanskog mandata pokrenuti su novi diplomski studiji, među kojima su Statistika i računarstvo, Podatkovna znanost i inženjerstvo te Astrofizika i fizika elementarnih čestica.

U intervjuu iz 2022. istaknuo je i opremanje fakulteta istraživačkom opremom vrijednom više od 20 milijuna tadašnjih kuna te uređenje 24 istraživačka laboratorija. Iste godine prešao je u sveučilišnu upravu. Tadašnji rektor Dragan Ljutić imenovao ga je prorektorom za studente, nastavu i poslovanje, čime je Koceić-Bilan dobio važnu ulogu u svakodnevnom funkcioniranju cijelog Sveučilišta.

Zato njegov dolazak na čelnu funkciju nije iznenadan ulazak u sveučilišno upravljanje. Novi rektor posljednje je četiri godine bio dio upravljačkog tima svojeg prethodnika i sudjelovao u donošenju odluka koje se tiču nastave, studenata i poslovanja.

Na izborima održanima 22. svibnja 2026. osvojio je 24 od ukupno 33 glasa članova Senata. Njegov protukandidat Nikša Jajac dobio je devet glasova, dok Mile Dželalija nije dobio nijedan.

Od bakljade do velikih obećanja: može li Split postati bolji studentski grad?

Novi rektor već je na inauguraciji predstavio ambiciozne planove, no pred njim su i problemi koje dobro poznaje iz dosadašnjeg rada.

Jedan od najvećih svakako je nedostatak studentskog smještaja. Prema njegovim riječima, Splitu nedostaje približno 2.000 studentskih kreveta, zbog čega gradnja novog studentskog doma ostaje jedan od prioriteta. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs potvrdio je da je za taj projekt osigurano 35 milijuna eura.

Koceić-Bilan najavljuje i izgradnju sveučilišnog sportskog centra, razvoj novih studija te snažnije povezivanje Sveučilišta s povijesnom gradskom jezgrom.

Posebno želi vratiti studentski život u središte Splita, kroz nastavne prostore, knjižaru i druge akademske sadržaje. U planovima spominje i osamostaljivanje studija logopedije te pokretanje programa rehabilitacije, socijalne pedagogije i nutricionizma.

Sveučilište će se u njegovu mandatu suočavati i s izazovima demografskog pada, privlačenja studenata, zadržavanja mladih znanstvenika, međunarodne konkurentnosti i sve većeg utjecaja umjetne inteligencije na obrazovanje.

Koceić-Bilan iza sebe ima iskustvo sveučilišnog profesora, dekana i prorektora, ali i upravljanja Hajdukom u razdoblju velikih financijskih i javnih pritisaka. Upravo će se zato njegov rektorski mandat promatrati i kroz pitanje koliko iskustva iz tih različitih sredina može pretočiti u konkretne rezultate.