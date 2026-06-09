OD GRIPA DO BRODARICE Europske sveučilišne igre 2028. donose milijunska ulaganja: Split kreće u veliku obnovu sportske infrastrukture

Europske sveučilišne igre 2028. (ESI) najveći su multisportski događaj u Europi te godine i jedinstvena prilika za Split kao platforma za trajnu modernizaciju postojeće i razvoj nove sportske infrastrukture koja će ostati na korist Splićanima i sportskim klubovima desetljećima nakon Igara. O tome što stoji iza tih planova i što je realno za očekivati na panelu održanom u utorak, 9. lipnja u Spinit Inkubatoru razgovarali su zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja, zamjenik gradonačelnika Grada Splita Ivo Bilić, uspješni sportski trener i savjetnik za sport grada Splita Toni Tomas, sektorska savjetnica u Ministarstvu turizma i sporta Ana Matijević, splitska olimpijka i predsjednica ASK Split Blanka Vlašić te direktor Koordinacijskog odbora EUG2028 Toni Gamulin. Razgovor je moderirao sportski novinar Bernard Jurišić. Uvod u diskusiju dao je olimpijac Luka Grubor koji se osvrnuo na organizaciju Igara u drugim europskim gradovima te na benefite koje su Mediteranske igre 1979. godine donijele Splitu.

Europske sveučilišne igre 2028. godine nisu samo još jedno veliko sportsko natjecanje. Od prvog dana naš je cilj bio stvoriti projekt koji će pružiti najveću moguću ostavštinu gradu Splitu, kako u području sportske infrastrukture, tako i u području studentskog standarda. U Splitu će tijekom Igara boraviti više od 5.500 studenata sportaša i volontera koji će se natjecati u 21 sportu. Organizacijski izazovi su veliki, a jedan od ključnih odnosi se na smještajne kapacitete. Upravo zato snažno podupiremo projekte koji će povećati studentski smještaj i unaprijediti infrastrukturu koja će ostati na raspolaganju budućim generacijama - kazao je Toni Gamulin dodavši kako je Republika Hrvatska već osigurala više od 50 milijuna eura za razvoj sportske infrastrukture povezane s ovim projektom.

Prema riječima Gamulina zadaća svih dionika je osigurati da spomenuta sredstva rezultiraju konkretnim i dugoročnim koristima za studente, sportaše i građane Splita. Uspjeh Igara, kako je naglasio, neće se mjeriti samo brojem sudionika ili kvalitetom organizacije, nego prije svega onime što će ostati nakon 2028. godine, stoga je fokus cijelog projekta na nasljeđu koje će ovaj događaj ostaviti gradu i njegovim stanovnicima.

Potporu Ministarstva turizma i sporta uspješnoj realizaciji Igara obećala je i Matijević navodeći kako je za Igre u proračunu za 2026. godinu izdvojeno 19,8 milijuna eura, a za proračun 2027. godine 22,7 milijuna eura.

Europske igre su od izrazitog značaja kako za Grad Split i Splitsko-dalmatinsku županiju tako i za Republiku Hrvatsku. Ministarstvo turizma je stalno na dispoziciji i već, kroz ukupno 10 projekata 3 u gradu Splitu i 7 u Županiji, pomaže u obnovi i izgradnji sportske infrastrukture, a uskoro će biti objavljen i javni poziv za 2027. godinu na koji će moći prijaviti i novi projekti - poručila je Matijević.

Za Splitsko-dalmatinsku županiju Europske sveučilišne igre, kako je na panelu kazao Stipe Čogelja, predstavljaju projekt od strateške važnosti, u kojem Županija sudjeluje od samog početka zajedno sa Sveučilištem u Splitu i Ministarstvom turizma i sporta.

Ponosni smo na sve što je dosad ostvareno, a posebno na ulaganja u sportsku infrastrukturu koja se provode diljem Županije. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva, europskim fondovima i vlastitim ulaganjima, grade se i obnavljaju sportski objekti u Sinju, Podstrani, Imotskom, Trogiru, Kaštelima, Solinu i Splitu, koji će biti središte Europskih sveučilišnih igara 2028. godine. Školski i sveučilišni sport za nas imaju posebno mjesto jer upravo ondje nastaju budući sportski uspjesi i razvijaju se mladi talenti. Upravo se kroz takav sustavan rad iz godine u godinu potvrđuje ono po čemu su Split i Splitsko-dalmatinska županija prepoznatljivi, da s razlogom nose naziv najsportskijeg grada i najsportskije županije na svitu. Uvjeren sam da će organizacija Igara biti uspješna jer iza nje stoje ljudi koji su već dokazali da mogu realizirati najsloženije sportske projekte - kazao je Čogelja istaknuvši kako velik iskorak predstavlja i izgradnja novog studentskog doma na Kampusu, kapaciteta većeg od 700 mjesta, izgradnja sportskog centa na Kampsus koji će donijeti prijeko potreba razvoj školskog i sveučilišnog sporta te planirana ulaganja u učeničke domove i druge državne smještajne kapacitete.

Zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić rekao je kako su pripreme za Igre u punom zamahu te je velik dio projekata u fazi realizacije.

Samo kroz šest projekata koje financijski podupire Ministarstvo turizma i sporta osigurano je 5,4 milijuna eura, pri čemu Grad Split sudjeluje s dvije trećine ukupnog iznosa. Na Gripama je već započela zamjena gotovo 4000 sjedalica u velikoj dvorani, a tijekom ove godine ugovorit ćemo dodatne radove vrijedne oko 7,7 milijuna eura. To uključuje obnovu malih dvorana za borilačke sportove, dizanje utega i stolni tenis, zamjenu ovojnice objekata te sanaciju hidroizolacije. U sljedećoj fazi planirana je i cjelovita rekonstrukcija velike dvorane Gripe procijenjena na dodatnih 10 milijuna eura. Ukupno gledano, ulaganja u kompleks Gripe dosegnut će oko 17,5 milijuna eura. Istodobno, na Brodarici se postavlja nova dvorana-balon vrijedna približno 1,3 milijuna eura, dok se za 350 tisuća eura obnavlja umjetni travnjak. Radovi bi trebali biti završeni do početka rujna. U Srinjinama se gradi sportski teren vrijedan 1,1 milijun eura, a planirana je i rekonstrukcija streljane u Stobreču vrijedna oko pet milijuna eura, uz nove sadržaje za borilačke sportove - kazao je Bilić povukavši paralelu s Mediteranskim igrama 1979. godine koje su donijele veliki razvojni zamah Splitu, izgradnju ključnih sportskih objekata i infrastrukture te grad snažno pozicionirale na međunarodnoj karti sporta.

Vjerujem da Europske sveučilišne igre mogu imati sličan učinak, ne kroz izgradnju potpuno novog grada, nego kroz obnovu i modernizaciju postojećih kapaciteta te stvaranje uvjeta koji će Splitu koristiti desetljećima nakon što Igre završe - poručio je Bilić.

U kakvom je stanju splitska sportska infrastruktura i što to znači za talentirane sportaše na panelu su iz osobnog iskustva govorili Toni Tomas i Blanka Vlašić.

Svoje prve atletske korake napravila sam u uvjetima koji su bili daleko od idealnih, od hodnika u kojem sam trenirala zalet do improviziranih prostora koje smo prilagođavali treningu. Upravo zato znam koliko kvalitetan sportski objekt može značiti mladom sportašu. Zbog toga Europske sveučilišne igre vidim kao veliku priliku za splitski sport. Kao što su Mediteranske igre ostavile trajan trag u našem gradu, vjerujem da i ovaj projekt može donijeti novu energiju i obnovu sportske infrastrukture koja je danas prijeko potrebna. Sportaši svih uzrasta suočavaju se s nedostatkom prostora za trening, preklapanjem termina i ograničenim kapacitetima, a ulaganja koja se planiraju mogu značajno unaprijediti uvjete za rad. Jednako je važan i društveni aspekt ovakvog događaja. Velika sportska natjecanja inspiriraju mlade, približavaju im sport i potiču ih na aktivan život. To je ulaganje koje nadilazi same sportske rezultate i ostavlja dugoročan učinak na cijelu zajednicu - kazala je splitska olimpijka.

Glavna poruka panela može se sažeti u jednoj rečenici koju je na kraju kazao Toni Gamulin koji je s tom vizijom i sa svojim timom, uz potporu Grada i Županije, doveo Europske sveučilišne igre 2028 u Split:

Ne smijemo igre samo ugostiti, moramo napraviti nešto što će ostaviti trajnu vrijednost za naš grad iz čega će Split izaći još jači!