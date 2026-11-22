Priča koja je počela kao dobra zabava među kolegama i prijateljima nakon opasnih intervencija vrlo je brzo prerasla u ozbiljan glazbeni projekt. Profesionalni vatrogasci s Kvarnera danas su sve traženiji glazbenici, a svojim nastupima usijavaju atmosferu na feštama i zabavama.

Tko kaže da se nakon naporne vatrogasne smjene ne može zapaliti još jedna vatra – ona glazbena? Upravo su to dokazali članovi benda Žažara, čija je priča započela sasvim spontano, iz prijateljskog druženja. Ono što je u početku bila tek dobra fora, s vremenom je preraslo u ozbiljan glazbeni projekt, a danas su jedan od prepoznatljivijih i traženijih sastava za različite fešte i zabave na području Primorja i Gorskog kotara.

Bend profesionalnih vatrogasaca, uz odgovoran i zahtjevan posao spašavanja života ljudi i imovine, pronašao je i zajedničku strast u glazbi. Za mikrofon je stao Matteo Komadina, pjevač i frontmen benda, dok klavijature i harmoniku svira Luka Kolombo. Ritam i bas liniju drži Dario Sirotić, gitaru i saksofon svira Marin Komadina, a za bubnjevima su Andrej Dorić i Deni Gulija.

Iako su se okupili prvenstveno kako bi zabavljali prijatelje i kolege, vrlo brzo pokazalo se da njihova glazbena priča ima puno veći potencijal. Glas o njihovim nastupima, dobroj energiji i sposobnosti da rasplešu i ‘zapale’ publiku počeo se širiti pa su pozivi za svirke stizali sve češće. Tako je druženje uz glazbu preraslo u ozbiljan bend koji danas ima sve više nastupa, a njihova se imena sve češće mogu čuti kada se govori o izboru izvođača za lude zabave. Posebnu priču nosi i samo ime benda – Žažara. Riječ je o izrazu iz čakavskog dijalekta koji označava narančasto nebo u zalasku sunca. Kako objašnjavaju članovi benda, posebno im se svidjela stara izreka koju su znali čuti od starijih ljudi u njihovu kraju: „Žažara dobro jutro kazala“.

Upravo je ta lokalna, pomalo nostalgična i duhovita poveznica postala zaštitni znak njihova glazbenog identiteta.

„To nam se toliko svidjelo jer kada mi u bendu napravimo atmosferu, nikome nije loše iduće jutro“, poručuju kroz šalu, u duhu vedrine koja ih prati i na pozornici i izvan nje.

No, Žažara ne planira ostati samo na dobrim nastupima uživo. Da njihova priča ide u ozbiljnom smjeru, potvrđuje i činjenica da su u vrlo kratkom razdoblju već snimili tri pjesme. Time su napravili prve konkretne korake prema predstavljanju vlastitog, specifičnog i veselog glazbenog stvaralaštva široj publici. Posebno zanimljivo bit će njihovo skorašnje predstavljanje na regionalnom glazbenom tržištu, i to pjesmom posvećenom skijanju, koja stiže upravo uoči početka nove skijaške sezone. Riječ je o svojevrsnom glazbenom iskoraku kojim žele izaći izvan domaćih okvira i predstaviti se široj publici.

Od vatrogasnih intervencija do glazbenih pozornica, od prijateljskih okupljanja do sve traženijih nastupa – Žažara je dokaz da se najbolje priče ponekad rađaju sasvim slučajno. A ako je suditi prema dosadašnjem odazivu publike i njihovim planovima, vatrogasci s Kvarnera tek su počeli raspirivati svoju glazbenu vatru.

Jedno je sigurno: kad Žažara zasvira, fešta je zajamčena, a prema njihovoj filozofiji, ni iduće jutro ne bi trebalo biti loše!