OD GALERIJE MEŠTROVIĆ DO CARSKOG PERISTILA: Završen Vibrez 2026.

Sinoćnjim nastupom I Virtuosi del Teatro alla Scala završeno je drugo poglavlje Vibreza – tri večeri vrhunske glazbe među carskim stupovima Peristila. Fazıl Say, Anouar Brahem i glazbenici povezani s jednom od najslavnijih opernih kuća svijeta zaključili su festival koji je tijekom osam večeri povezao velika svjetska imena s dva jedinstvena splitska prostora.

Sinoćnjim nastupom I Virtuosi del Teatro alla Scala, uz sopranisticu Mariju Graziju Schiavo i basa Mirca Palazzija, završen je Vibrez na Peristilu, a time i ovogodišnje izdanje festivala.

Bilo je to veliko finale triju rujanskih večeri u samom srcu Dioklecijanove palače. Zvuci milanske Scale ispunili su carski Peristil, a susret operne raskoši, monumentalne arhitekture i publike pod otvorenim nebom još je jednom pokazao koliko ovaj prostor glazbi daje posebnu dimenziju. Peristilu scenografija jednostavno nije potrebna – gotovo dvije tisuće godina povijesti, kamen i monumentalni stupovi bili su kulisa večeri koja je zaokružila ovogodišnji Vibrez.

Tri večeri, tri različita glazbena svijeta

Peristilsko poglavlje Vibreza otvorio je Fazıl Say, svjetski poznati turski pijanist i skladatelj. Njegova virtuoznost, emocija i sloboda interpretacije osvojile su splitsku publiku, koja je koncert pratila s iznimnom koncentracijom, uživajući u svakom tonu. Susret Saya i carskog Peristila bio je upravo ono čemu Vibrez teži – spoj velikog umjetnika i prostora koji izvedbi daje novu dimenziju.

Večer poslije Peristil je potpuno promijenio karakter. Anouar Brahem, jedan od najcjenjenijih svjetskih majstora ouda, sa svojim je kvartetom donio suptilniju, intimniju atmosferu. Njegov glazbeni svijet, u kojem se susreću Istok i Zapad, arapska tradicija, jazz i mediteranski senzibilitet, među kamenim kulisama Dioklecijanove palače pretvorio se u gotovo hipnotičnu glazbenu priču.

A za veliko finale stigli su I Virtuosi del Teatro alla Scala. Ime milanske Scale desetljećima je sinonim za najvišu razinu glazbene umjetnosti i jednu od najvećih opernih tradicija svijeta. Uz Mariju Graziju Schiavo i Mirca Palazzija, posljednja večer donijela je operni sjaj i svečan završetak triju koncerata na Peristilu.

Od vrta Galerije Meštrović do carskih stupova Peristila

Peristilska završnica bila je drugo poglavlje Vibreza, nakon pet koncertnih večeri održanih od 26. do 30. kolovoza u Galeriji Meštrović, gdje su nastupili Mogwai, Mariza, Mario Biondi, Laibach i Morcheeba.

Pet potpuno različitih glazbenih priča privuklo je tisuće posjetitelja i pokazalo širinu Vibreza – od snažnog zvuka Mogwaija i emocije Marize, preko soula Marija Biondija i osebujnog glazbeno-vizualnog svijeta Laibacha, do rasprodane završnice s Morcheebom.

A onda su se promijenili i kulisa i zvuk.

Galerija Meštrović Vibrezu je dala otvorenost velike ljetne pozornice, mediteranski ambijent i energiju koncerata na kojima se plesalo i slavilo glazbu. Peristil je tražio nešto drugo – tišinu, koncentraciju, bliskost izvođača i publike te glazbu koja može stati pred monumentalnu arhitekturu i gotovo dvije tisuće godina povijesti.

Upravo je ta razlika pokazala što Vibrez želi biti. Ne samo niz koncerata velikih imena, nego festival koji umjetnika povezuje s prostorom i u kojem lokacija postaje važan dio glazbenog iskustva.

„Vibrez smo od početka zamišljali kao festival koji neće samo dovoditi velika svjetska imena u Split, nego će ih povezivati s prostorima koji našem gradu daju identitet. Galerija Meštrović i Peristil dva su potpuno različita svijeta i upravo smo to željeli pokazati – koliko ista ideja vrhunske glazbe može drugačije živjeti u različitim ambijentima. U Galeriji smo imali energiju, ritam i velike koncertne večeri, dok je Peristil tražio koncentraciju, tišinu i jednu posebnu vrstu bliskosti između umjetnika, glazbe i publike. Nakon ovih osam večeri vjerujem da smo pokazali da Split može biti velika europska pozornica i da vrhunska glazba u njegovim najljepšim prostorima dobiva sasvim novu dimenziju“, poručila je ravnateljica Hrvatskog doma Split Vanesa Kleva.

Od Mogwaija, Marize, Marija Biondija, Laibacha i Morcheebe u Galeriji Meštrović do Fazıla Saya, Anouara Brahema i I Virtuosi del Teatro alla Scala na Peristilu, Vibrez je tijekom osam večeri prošao kroz različite žanrove, poetike i glazbene tradicije.

S posljednjim tonovima Scale među carskim stupovima završen je Vibrez 2026. – festival koji je ovog ljeta pokazao koliko različito Split može zvučati kada se veliki svjetski umjetnici, vrhunska glazba i jedinstveni prostori grada susretnu na istoj pozornici.