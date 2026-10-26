Od filmskih kulisa do otočkih staza: Prvi Komiža Trail okupio oko 250 trkača

Komiža je ovoga vikenda dobila novu glavnu ulogu. Mjesto čije su kamene ulice i ribarska luka poslužile kao kulisa filma Mamma Mia! Here We Go Again postalo je polazište za sasvim drukčiju otočnu priču. Prvi Komiža Trail, održan u subotu, 24. listopada 2026., okupio je oko 250 trkača koji su poznate razglednice Visa zamijenili pogledima s otočkih staza.

Utrku punog naziva Komiža Trail Franz Josef Kaiser organizirali su Turistička zajednica grada Komiže i Treking liga. Kao 14. kolo Treking lige 2026., premijerno izdanje povezalo je natjecateljski izazov s vikendom posvećenim prirodi, otočnim okusima i druženju izvan glavne turističke sezone.

Tri staze od 7, 16 i 22 kilometra

Sa startom i ciljem na komiškoj rivi, sudionici su mogli birati između triju kategorija različite zahtjevnosti. Light je donio sedam kilometara i 350 metara uspona, Active 16 kilometara i 700 metara uspona, dok je najzahtjevniji Challenger tražio svladavanje 22 kilometra i čak 1150 metara uspona.

Na otočkom terenu brzo postaje jasno zašto kilometri u trailu govore samo dio priče. Usponi traže dobar raspored snage, kamene staze koncentraciju, a pogledi prema moru daju razlog da se barem nakratko podigne pogled. Upravo se na tim putovima Vis otkriva iz perspektive koja često ostane izvan uobičajenog turističkog obilaska.

Pobjednici prvog Komiža Traila

Na najzahtjevnijoj stazi Challenger najbrži su bili Nikola Jurić u muškoj i Katarina Tadić u ženskoj konkurenciji. U kategoriji Active pobjedu su odnijeli Goran Papeš i Nicole Polić.

U nagrađivanom dječjem poretku subotnje kategorije Light prvo mjesto među djevojčicama osvojila je Marčelina Kunac, a među dječacima Mikula Kunac.

Otočni okusi i upoznavanje Komiže uz vodiča

Prolazak kroz cilj bio je tek dio komiškog vikenda. Program je uključivao predstavljanje i prodaju autentičnih otočnih proizvoda, priliku za upoznavanje lokalnih proizvođača i kušanje okusa Visa. Sportsko okupljanje tako je povezano s ljudima i proizvodima koji su dio svakodnevice otoka.

Poseban dio programa bio je besplatan razgled Komiže uz turističkog vodiča, koji je posjetiteljima pružio priliku da grad upoznaju kroz njegovu ribarsku i pomorsku prošlost. Uz kilometre na stazama, vikend je tako ponudio i otkrivanje priča skrivenih među kamenim kućama i ulicama mjesta iz kojeg je cijela avantura krenula.

Večernji program na rivi povezao je proglašenje pobjednika i zabavu uz Infinity Band, produživši druženje i nakon posljednjih prijeđenih kilometara.

Nedjelja je pripala najmlađima

Sportski program nastavljen je u nedjelju, 25. listopada, kada je u 12 sati na komiškoj rivi održana zasebna dječja utrka „Molo trka“. Sudjelovanje je bilo besplatno, a djeca su nastupila u četiri dobne skupine: od četiri i pet, šest i sedam, osam i devet te deset i jedanaest godina.

Dječja utrka zaokružila je manifestaciju koja je već na prvom izdanju ponudila razlog za dolazak cijeloj obitelji.

Novi razlog za jesenski dolazak na Vis

Turistička zajednica grada Komiže iskustvo organizacije ovakvih događanja već ima kroz Biševo Trail. Nova utrka na Visu nastavlja razvijati ponudu u kojoj su kretanje, istraživanje prirode i upoznavanje lokalnog života dio istog putovanja.

Oko 250 trkača na prvom izdanju dobar je početak priče koja Komiži daje još jedan razlog za jesenski dolazak. More i kamene kuće ostaju prepoznatljiva kulisa, ali ovoga su vikenda u prvom planu bili ljudi koji su otok odlučili upoznati vlastitim koracima.

Komiža je svoje filmske kadrove već dobila. Ovoga vikenda trkači su stvarali vlastite.