Od dobre berbe do odličnog ulja: Novi Maslinar donosi savjete koje vrijedi imati pri ruci

Kada brati, kako sačuvati kvalitetu ulja i što masliniku treba nakon berbe? Novi, 87. broj Maslinara na kioscima je s temama koje prate maslinare od prvog ubranog ploda do pripreme stabala za novu sezonu.

U masliniku se cijela godina rada slijeva u nekoliko presudnih odluka. Odabrati pravi trenutak za berbu, pravilno postupati s plodovima i dobro organizirati preradu znači dati najbolju priliku ulju koje stvaramo. No posao ne završava izlaskom iz uljare – zato novi Maslinar donosi praktičan vodič kroz berbu, preradu, čuvanje ulja i radove koji slijede.

Kvaliteta počinje u masliniku

Kako odluka o trenutku berbe utječe na kvalitetu ulja? Na što paziti od branja do dolaska u uljaru? U novom broju pratimo put od masline do ulja kroz pet faza prerade koje odlučuju o kvaliteti. Objašnjavamo i zašto nakon prerade počinje druga važna bitka: ona s talogom, neodgovarajućim uvjetima čuvanja i rizicima koji mogu ugroziti trud cijele sezone. Filtriranje i pravilno skladištenje teme su koje zaslužuju jednaku pozornost kao i sama berba.

Nakon berbe nema odmora

Dušik, kalij ili bor – što maslini treba nakon velike berbe? Donosimo temu o hranidbi stabala te čak 15 važnih radova u masliniku nakon berbe. Uz kalendar radova i stručne savjete, novi je broj koristan podsjetnik za mjesece u kojima se postavljaju temelji budućeg uroda.

Koje će masline najbolje podnijeti budućnost?

Suša, vrućina i hladnoća sve češće otvaraju pitanja o izboru sorata i prilagodbi uzgoja. Maslinar predstavlja najnovija istraživanja o otpornosti sorata, donosi priču o hrvatskim autohtonim maslinama kao vrijednom prirodnom blagu te istražuje gdje bi se u Hrvatskoj mogao širiti uzgoj prema sjeveru.

Bavimo se i maslinikom kao ekosustavom: kako bioraznolikost može pomoći u zaštiti od štetnika i zašto vrijedi bolje upoznati život koji okružuje naša stabla.

Za predah od radova tu su okusi jeseni na dalmatinski način, pogled u povijest maslinarstva i priča o ženama koje oblikuju njegovu budućnost.

Potražite novi Maslinar na kioscima ili ga naručite na linku i sačuvajte ga pri ruci – za odluke tijekom berbe, brigu o novom ulju i sve poslove koji vas čekaju u masliniku.