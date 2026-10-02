Od dječje knjige do znanstvenog časopisa: Dva dana Knjige Mediterana u Arheološkom muzeju u Splitu

Što muzejska knjiga može biti? Djetetu prvi susret s arheologijom, odgojitelju ili učitelju alat za rad, a stručnoj i znanstvenoj javnosti trajni zapis istraživanja i novih spoznaja. Upravo će različite uloge muzejskih publikacija Arheološki muzej u Splitu predstaviti 5. i 7. listopada u sklopu manifestacije Knjiga Mediterana 2026.

Ovogodišnji program u Arheološkom muzeju u Splitu donosi dva programski različita dana i dvije različite perspektive muzejskog izdavaštva. Ponedjeljak, 5. listopada, posvećen je dječjim muzejskim publikacijama i njihovoj primjeni u odgoju i obrazovanju, dok će se u srijedu, 7. listopada, predstaviti recentna stručna i znanstvena izdanja Arheološkog muzeja u Splitu.

Zajednička im je ideja da priča o arheološkom predmetu i kulturnoj baštini ne završava u muzejskoj vitrini, niti priča o izložbi završava njezinim zatvaranjem. Ona se nastavlja kroz istraživanja, tekstove, kataloge, časopise i knjige… i kroz ljude koji ih koriste, od najmlađih čitatelja do stručne i znanstvene javnosti.

5. listopada 2026. | KNJIGE KOJE VODE U MUZEJ

Prvi program održat će se u ponedjeljak, 5. listopada u 18 sati pod nazivom „Knjige koje vode u muzej – Dječje muzejske publikacije u odgoju i obrazovanju“.

Namijenjen je prvenstveno ravnateljima dječjih vrtića i osnovnih škola, odgojiteljima, učiteljima razredne nastave, stručnim suradnicima te svima koji rade s djecom vrtićke i osnovnoškolske dobi.

No neće to biti samo klasično predstavljanje knjiga. Arheološki muzej u Splitu želi otvoriti razgovor o tome kako muzejske publikacije mogu postati konkretan alat u radu s djecom; u vrtiću i školi, prije ili nakon posjeta Arheološkom muzeju u Splitu i arheološkom lokalitetu Salona, kao poticaj za razgovor, istraživanje, kreativnost i upoznavanje kulturne baštine.

Publici će biti predstavljene dvije publikacije – „Moja Meduza“, nova dječja publikacija inspirirana izložbom Meduzin pogled, koja će ovom prilikom biti predpremijerno predstavljena odgojno-obrazovnoj publici, te „Salonitanski krajolik“, kroz koji će se govoriti o mogućnostima povezivanja arheološkog lokaliteta Salona, arheologije i baštine u radu s djecom.

O knjigama, ali još više o tome kako ih koristiti u odgojno-obrazovnom radu, govorit će Luka Donadini, kustos pedagog Arheološkog muzeja u Splitu i koautor Moje Meduze, Jerko Rošin, autor Salonitanskog krajolika, te dr. sc. Renata Brezinščak, muzejska savjetnica Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.

Ovim susretom Arheološki muzej u Splitu želi dodatno osnažiti suradnju s vrtićima i školama te se pozicionirati kao partner odgojiteljima i učiteljima u približavanju arheologije i kulturne baštine djeci i to prije i nakon organiziranog posjeta Arheološkom muzeju u Splitu.

7. listopada 2026. | Predstavljanje recentnih izdanja Arheološkog muzeja u Splitu

Drugi dio programa, „Arheologija između korica – Recentna izdanja Arheološkog muzeja u Splitu“, održat će se u srijedu, 7. listopada s početkom u 10 sati, a u središte stavlja onu možda manje vidljivu, ali iznimno važnu djelatnost Muzeja; njegov stručni, znanstveni, istraživački i izdavački rad.

Kroz tri predstavljanja publika će upoznati recentna izdanja koja vode od velikih izložbenih projekata do znanstvenog časopisa:

10:00 | DELMATI – Između mita i stvarnosti

Predstavljanje kataloga izložbe

Predstavljaju: doc. dr. sc. Martina Čelhar i Marta Kalebota

10:30 | Otoci i sveci. Samostani i svetišta na istočnoj obali Jadrana od sv. Jeronima do Grgura VII.

Predstavljanje kataloga izložbe

Predstavljaju: dr. sc. Nikolina Uroda i dr. sc. Trpimir Vedriš

11:00 | Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 115/1–2

Predstavljaju: prof. dr. sc. Ivo Babić, prof. dr. sc. Joško Belamarić i izv. prof. dr. sc. Tomislav Fabijanić

Program je otvoren stručnoj i akademskoj publici; arheolozima, povjesničarima, muzealcima, studentima, kolegama iz područja kulture i baštine, ali i široj javnosti odnosno svima koje zanimaju arheologija, povijest, povijest umjetnosti i muzeji.

Muzejska publikacija čuva rezultate istraživanja, znanje i interpretacije te omogućuje da priča koju je Muzej započeo nastavlja trajno živjeti.

Oba programa održavaju se u Arheološkom muzeju u Splitu, Zrinsko-Frankopanska 25, a sudjelovanje je besplatno.

Vidimo se 5. i 7. listopada 2026. u druženju s muzejskim publikacijama u Arheološkom muzeju u Splitu.