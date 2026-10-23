Od danas promjene na tri autobusne linije u Splitu: Evo gdje će se nalaziti privremena stajališta

Putnike splitskog Prometa od danas očekuju promjene u prometovanju triju autobusnih linija zbog zatvaranja tunela Marjan. Riječ je o linijama broj 7, 8 i 21, koje će tijekom vikenda prometovati izmijenjenom trasom.

Tunel Marjan zatvara se danas, u petak 23. listopada, u 17 sati zbog radova na redovnom održavanju. Prema najavi, za sav promet ostat će zatvoren do nedjelje, 25. listopada, u 19 sati.

Evo kuda će voziti autobusi

Tijekom zatvaranja tunela autobusne linije 7, 8 i 21 prometovat će obilaznim pravcem preko Park-šume Marjan.

Obilazna trasa obuhvaća sljedeće prometnice i lokacije:

Matoševa – Šetalište Marina Tartaglie – Institut za oceanografiju i ribarstvo – Meštrovićevo šetalište.

Na navedenoj trasi bit će uspostavljena privremena regulacija prometa, a vozači i ostali sudionici u prometu pozivaju se na dodatan oprez i poštivanje prometne signalizacije.

Privremena stajališta u Spinutu

Posebno je važna informacija za putnike koji inače koriste autobusno stajalište kod tunela Marjan.

Naime, na početku Ulice Antuna Gustava Matoša u Spinutu, u oba smjera, bit će uspostavljena privremena autobusna stajališta koja će tijekom radova zamijeniti stajalište kod tunela.

Putnicima se savjetuje da prilikom planiranja putovanja vode računa o izmijenjenoj trasi i privremenim stajalištima.

Tunel bi mogao biti otvoren i ranije

Prema najavi, promet kroz tunel Marjan trebao bi biti ponovno uspostavljen u nedjelju u 19 sati.

Ipak, ako radovi završe prije predviđenog roka, tunel će biti otvoren i ranije.

Privremena regulacija prometa na snazi je tijekom izvođenja radova.