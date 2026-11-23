Vozači i stanovnici nekoliko kaštelanskih ulica od ponedjeljka, 23. studenoga 2026., trebaju računati na promjene u prometovanju zbog novih radova na elektroenergetskoj mreži. Prema službenim obavijestima Grada Kaštela, radovi počinju u Ulici satnije Putalj u Kaštel Sućurcu te ulicama Mila Gora i Podlukovo u Kaštel Gomilici. U oba slučaja riječ je o polaganju podzemnih elektroenergetskih kabela, a zahvati će se provoditi u više etapa kako bi se promet mogao organizirati tijekom izvođenja radova.

Iako su radovi povezani s različitim priključcima i dijelovima elektroenergetske infrastrukture, zajedničko im je to što će privremeno utjecati na svakodnevno kretanje vozila i pješaka. Posebno se to odnosi na stanovnike koji žive neposredno uz zone iskopa te na vozače koji spomenutim ulicama prolaze prema svojim domovima ili radnim mjestima. Grad poziva na dodatan oprez i poštivanje postavljene privremene prometne signalizacije.

U Kaštel Sućurcu šest etapa radova

U Ulici satnije Putalj radovi se izvode radi polaganja podzemnog elektroenergetskog kabela potrebnog za priključenje novog korisnika na mrežu. Zahvat je podijeljen u šest etapa, pri čemu je predviđeno da izvođenje započne posljednjom, šestom etapom. Prema gradskoj obavijesti, ukupno planirano trajanje radova iznosi 20 dana, što znači da bi, ako ne bude odgoda, zahvat mogao biti završen tijekom prve polovice prosinca.

Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa, prilagođena položaju gradilišta i pojedinoj etapi. U službenoj obavijesti nije naveden konačan raspored svih ograničenja po danima, pa će vozači trebati pratiti signalizaciju na terenu. Posebno se preporučuje oprez na dijelovima gdje se radovi približavaju postojećim prometnim površinama.

U Kaštel Gomilici semafori i ručna regulacija

Nešto drukčija organizacija predviđena je u ulicama Mila Gora i Podlukovo u Kaštel Gomilici. Ondje će se polagati podzemni kabeli u sklopu adaptacije trafostanice Kaštel Gomilica 5 i priključenja novog korisnika na elektroenergetsku mrežu. Radovi uključuju iskop kabelskog kanala, polaganje kabela i sanaciju prometnih površina, a prema planu trebali bi trajati 18 dana.

Zahvat će se provoditi kroz četiri etape prema prometnom elaboratu oznake 817-PE-05/26. Na dijelovima obiju ulica promet će se odvijati jednim prometnim trakom, uz naizmjenično propuštanje vozila i upravljanje semaforima. Na raskrižju Ulice Podlukovo predviđena je i ručna regulacija, što znači da će vozači u pojedinim fazama trebati slijediti upute osoba zaduženih za usmjeravanje prometa.

Što je sa stanarima i pristupom kućama?

Iz Grada Kaštela navode kako je izvođač dužan osigurati sigurno kretanje pješaka i pristup okolnim objektima gdje god je to moguće. Kada postojeći pristup zbog radova nije moguće zadržati, potrebno je osigurati odgovarajuća alternativna rješenja. Stanari u zahvaćenoj zoni trebali bi biti pravodobno obaviješteni o mogućim privremenim ograničenjima.

Po završetku radova predviđena je sanacija prometnih površina i njihovo vraćanje u prvobitno stanje. Planirani rokovi od 18 i 20 dana odnose se na najavljenu dinamiku izvođenja, pa se mogu promijeniti zbog vremenskih uvjeta ili nepredviđenih okolnosti na gradilištu. Vozačima se preporučuje da tijekom sljedećih tjedana na ovim prometnicama računaju na moguće kraće zastoje i povećan oprez.