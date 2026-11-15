Od danas obvezna zimska oprema! Vozačima prijete kazne, policija može oduzeti tablice

Od danas, 15. studenoga, na zimskim dionicama hrvatskih javnih cesta obvezna je uporaba zimske opreme, bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika. Policija upozorava vozače da se pravodobno pripreme za hladnije dane, kišu, maglu, poledicu i mogući snijeg jer takvi uvjeti znatno povećavaju opasnost od prometnih nesreća.

Obveza korištenja zimske opreme traje do 15. travnja 2027. godine, a odnosi se na sve vrste motornih vozila na propisanim zimskim dionicama, neovisno o tome pada li snijeg ili je kolnik potpuno suh.

Prema podacima Hrvatskog autokluba, obvezna uporaba zimske opreme propisana je na 839,2 kilometra autocesta, 1.863,3 kilometra državnih i županijskih cesta te dodatnih 68,1 kilometar državnih cesta namijenjenih tranzitnom prometu.

Riječ je prvenstveno o autocestama i državnim cestama u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Što se smatra zimskom opremom?

Prema važećem pravilniku, osobni automobili i druga motorna vozila odgovarajućih kategorija, čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, moraju imati jednu od dviju propisanih kombinacija zimske opreme:

Zimske gume na svim kotačima, s oznakom M+S, M.S., M&S ili 3PMSF.

Ljetne gume na svim kotačima, s dubinom profila od najmanje četiri milimetra, uz odgovarajuće lance za snijeg ili druge odobrene uređaje za povećanje prianjanja koji se postavljaju na pogonske kotače.

To znači da vozači ne moraju nužno imati zimske gume, ali ako koriste ljetne, moraju zadovoljiti navedene uvjete.

Za teretna vozila najveće dopuštene mase veće od 3,5 tona te autobuse propisana su drukčija pravila. Njihova zimska oprema uključuje odgovarajuće zimske gume na pogonskim kotačima ili lance, odnosno odobrene uređaje za povećanje prianjanja na pogonskim kotačima.

Korištenje guma s čavlima na motornim vozilima nije dopušteno.

Kazna za vozača iznosi 130 eura

Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje da zimski uvjeti nastupaju kada je kolnik prekriven snijegom ili kada se na njemu nalazi poledica.

U takvim je okolnostima zabranjeno prometovanje vozilima bez odgovarajuće zimske opreme, a zabrana se odnosi i na teretne automobile s priključnim vozilima.

Vozač koji upravlja vozilom protivno propisima o zimskoj opremi može biti kažnjen novčanom kaznom od 130 eura.

Za pravne osobe i obrtnike koji narede ili dopuste korištenje vozila bez propisane zimske opreme predviđena je kazna od 660 do 1.990 eura.

Odgovorne osobe u pravnim osobama i nadležnim tijelima mogu biti kažnjene iznosom od 190 do 660 eura.

Policija može isključiti vozilo iz prometa i oduzeti tablice

Ako policijski službenik zatekne vozača bez propisane zimske opreme na cesti na kojoj je ona obvezna, može mu narediti da odmah prekine vožnju ili upotrijebi odgovarajuću opremu.

U zakonom predviđenim slučajevima vozilo može biti isključeno iz prometa, a registarske pločice privremeno oduzete.

Još strože kazne predviđene su za vozače koji ne postupe prema naredbi policije.

Ako vozač nastavi upravljati vozilom iako je ono isključeno iz prometa, prijeti mu kazna od 390 do 920 eura i tri negativna prekršajna boda.

Ako isti prekršaj počini drugi put, propisana je i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje šest mjeseci, a kod trećeg i svakog sljedećeg počinjenja najmanje 12 mjeseci.

Očistite snijeg i led prije polaska na put

Policija podsjeća da vozači prije uključivanja u promet moraju očistiti zaleđena vjetrobranska stakla te ukloniti snijeg, led i vodu s vozila.

Poseban oprez preporučuje se tijekom vožnje po mokrim i skliskim kolnicima, na mostovima i nadvožnjacima gdje postoji povećana opasnost od poledice, kao i na cestama na kojima magla smanjuje vidljivost.

Vozačima se savjetuje prilagoditi brzinu uvjetima na cesti, povećati sigurnosni razmak i izbjegavati naglo kočenje te nagle promjene smjera.

Ne zaboravite ni obvezna svjetla

Uz pravila o zimskoj opremi, na snazi je i zakonska obveza korištenja dnevnih ili kratkih svjetala tijekom dnevne vožnje.

Od 1. studenoga do 31. ožujka vozači motornih vozila moraju imati uključena dnevna ili kratka svjetla i tijekom dana.

Policija poziva sve vozače da na vrijeme provjere stanje svojih vozila, ispravnost guma, kočnica, svjetala i brisača te da prije putovanja provjere vremenske prilike i stanje na cestama.