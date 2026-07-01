Od danas nova pravila za online kupnju: Jeftini paketi izvan EU-a više nisu oslobođeni carine

Kupnja jeftinih proizvoda iz internetskih trgovina izvan Europske unije uskoro će postati skuplja. Europska unija odlučila je ukinuti dosadašnje carinsko izuzeće za pošiljke vrijedne do 150 eura te uvesti novu paušalnu pristojbu koja će se obračunavati prema vrsti robe u paketu.

Prema novim pravilima, za svaku kategoriju proizvoda u pošiljci naplaćivat će se tri eura. To znači da će paket koji sadrži, primjerice, samo odjeću biti opterećen jednom pristojbom, dok će paket u kojem se uz odjeću nalazi i igračka ili drugi proizvod iz druge kategorije imati dodatnu naknadu.

Iako su za prijavu robe i podmirenje carinskih obveza odgovorni prodavatelji i uvoznici, iz Europske komisije upozoravaju da bi se dodatni troškovi mogli preliti na krajnje kupce kroz više cijene proizvoda ili dostave.

Stručnjaci za zaštitu potrošača upozoravaju da će nova pravila najviše pogoditi kupce vrlo jeftinih artikala, jer će paušalna pristojba predstavljati znatan udio u konačnoj cijeni. Na pojedinim internetskim platformama već su zabilježena prva poskupljenja.

Odluka dolazi kao odgovor na snažan rast broja malih pošiljaka koje svakodnevno stižu u Europsku uniju. Tijekom prošle godine u zemlje članice uvezeno je čak 5,9 milijardi pošiljaka vrijednosti manje od 150 eura, odnosno oko 16 milijuna paketa dnevno. Više od 90 posto tih pošiljaka potjecalo je iz Kine.

Nova paušalna pristojba trebala bi vrijediti do 1. srpnja 2028. godine. U međuvremenu Europska unija radi na uspostavi nove digitalne carinske platforme, nakon čijeg će uvođenja biti primijenjen standardni sustav obračuna carina, ovisno o vrijednosti robe, njezinu podrijetlu i carinskoj klasifikaciji.