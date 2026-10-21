Od danas će nam s neba padati neobični "kolačići": Evo kada će zrakoplovi stići iznad Dalmacije

U Hrvatskoj danas, 21. listopada, započinje jesenska akcija oralne vakcinacije lisica protiv bjesnoće. Mamci s cjepivom distribuirat će se iz zrakoplova, a akcija će obuhvatiti gotovo cijelu zemlju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva upozorava građane da mamke pronađene u prirodi ne diraju niti premještaju. Posebno je važno znati kako postupiti ako se mamak pronađe u dvorištu, parku ili na drugoj javnoj površini.

Riječ je o redovitoj preventivnoj mjeri kojom Hrvatska nastoji očuvati status zemlje slobodne od bjesnoće. Akcija se provodi dvaput godišnje, u proljeće i jesen, a cilj joj je zaštititi divlje i domaće životinje te ljude od ove opasne zarazne bolesti.

Akcija počinje na sjeveru, krajem listopada stiže i u Dalmaciju

Jesenska kampanja započinje danas s aerodroma Vinkovci-Sopot, odakle će zrakoplovi polagati mamke na području sjeverne Hrvatske. Nakon toga distribucija će se postupno premještati prema jugu zemlje.

Prema planu Ministarstva, raspored polijetanja je sljedeći:

Vinkovci: od 21. do 24. listopada

Varaždin: od 24. do 26. listopada

Krk: od 26. do 29. listopada

Brač: od 29. do 31. listopada

Za stanovnike Dalmacije posebno je važan posljednji termin, kada je predviđeno polijetanje zrakoplova s Brača radi distribucije mamaka na južnom području Hrvatske.

Iako se Brač koristi kao lokacija polijetanja, Ministarstvo navodi da se tijekom 2026. godine vakcinacija provodi na području Hrvatske, uz izuzeće jadranskih otoka.

Tijekom jedne kampanje planirano je polaganje 1.332.925 vakcinalnih mamaka, odnosno ukupno 2.665.850 tijekom godine.

Što ako pronađete mamak u prirodi?

Ministarstvo posebno upozorava građane da mamke pronađene u prirodi ne diraju niti premještaju.

Mamci su tamnosmeđe boje, a u njihovoj unutrašnjosti nalazi se kapsula s cjepivom protiv bjesnoće. Namijenjeni su lisicama koje ih konzumiraju i na taj način stječu imunitet.

Ako se mamak pronađe u dvorištu obiteljske kuće, na dječjem igralištu ili drugoj javnoj površini, može se premjestiti u najbliži grm izvan dvorišta ili na rub šume, ali isključivo uz zaštitu ruku i bez izravnog dodira s kožom.

Neoštećeni mamci nisu opasni za zdravlje ljudi, no njihov se miris može prenijeti na kožu.

Ako je vanjski omot mamka oštećen i vidljiva je tekućina cjepiva, mamak više nije djelotvoran. U tom slučaju, uz obveznu zaštitu ruku, može se staviti u nepropusnu vrećicu i odnijeti najbližem veterinaru radi pravilnog zbrinjavanja.

Ako osoba dodirne vanjski omot mamka, potrebno je temeljito oprati ruke vodom i sapunom. Ako sadržaj kapsule dođe u dodir s kožom ili sluznicom, potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.

Jesu li mamci opasni za pse i mačke?

Iz Ministarstva pojašnjavaju da mamci nisu opasni za kućne ljubimce, ali nisu namijenjeni njihovu cijepljenju.

To znači da se pas ili mačka koji dođu u dodir s mamkom ne smatraju cijepljenima protiv bjesnoće. Vlasnici i dalje moraju poštovati obvezu redovitog cijepljenja pasa.

U slučaju ugriza ili ogrebotine psa, mačke, lisice ili druge divlje životinje potrebno je odmah temeljito oprati ranu sapunom i tekućom vodom te se što prije javiti liječniku ili najbližoj antirabičnoj ambulanti.

Hrvatska je slobodna od bjesnoće od 2021. godine

Posljednji slučaj bjesnoće u Hrvatskoj zabilježen je 2014. godine. Zahvaljujući kontinuiranoj oralnoj vakcinaciji lisica, koja se provodi od 2011., Europska komisija dodijelila je Hrvatskoj 2021. godine status zemlje slobodne od bjesnoće.

Unatoč tome, preventivne mjere i dalje su nužne jer bolest postoji u drugim dijelovima svijeta, a mogućnost njezina ponovnog unosa nije potpuno isključena.

Bjesnoća je virusna bolest koja se može prenijeti sa životinja na ljude i bez pravodobne medicinske zaštite može imati smrtonosne posljedice.

Program oralne vakcinacije lisica sufinancira Europska komisija, a njegova provedba odobrena je do 2027. godine.

Građani dodatne informacije mogu pronaći na mrežnim stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, a upite mogu poslati na adresu veterinarstvo@mps.hr.

Iz Ministarstva još jednom apeliraju na građane da mamke ostave na mjestu na kojem ih pronađu, osim u situacijama kada ih je zbog sigurnosti potrebno premjestiti uz odgovarajuće mjere zaštite.