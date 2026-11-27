U prostorijama Splitsko-dalmatinske županije jutros su dodijeljeni ugovori speleološkim društvima u okviru javnog poziva Javne ustanove "More i krš" za sufinanciranje ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata i drugih ugroženih lokaliteta.

Ukupna vrijednost financijskih potpora iznosi 39.295,23 eura, a sredstva su dodijeljena predstavnicima šest društava s područja Splitsko-dalmatinske županije. Javna ustanova "More i krš" javni je poziv objavila 1. rujna 2026. godine, a rok za podnošenje prijava bio je 30. rujna. Pristiglo je ukupno šest prijava, dok je odluka o odobravanju financijskih potpora donesena 30. listopada.

Cilj je ovim aktivnostima pridonijeti očuvanju speleoloških objekata, zaštiti podzemnih ekosustava i prirodne baštine, ali i podizanju svijesti građana o važnosti zaštite okoliša.

Ovo je šest lokaliteta koji će se čistiti:

Boban: "Do neba sam vam zahvalan što ovo radite"

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban istaknuo je kako na području županije postoji velik broj krških jama, zbog čega je u aktivnosti njihova čišćenja potrebno uključiti što više ljudi i organizacija. Pohvalio je dosadašnji rad Javne ustanove "More i krš" i Hrvatske gorske službe spašavanja, naglasivši da postojeći kapaciteti nisu dovoljni za sanaciju svih ugroženih lokaliteta.

"Vi ste se javili na poziv i od srca vam hvala. Kada je više ruku, onda se bolje posao napravi, a na ovaj ćemo način ubrzati postupak. Do neba sam vam zahvalan što ovo radite", poručio je Boban.

Posebno je upozorio na važnost razvijanja svijesti građana o štetnosti neodgovornog odlaganja otpada u prirodi.

"Ovdje je važna svijest građana da jame ne smiju biti odlagališta bilo kakvog otpada. Vi imate jako puno posla i za svaku je pohvalu što se želite uključiti u čišćenje ovih jama", kazao je župan. Najavio je i raspisivanje novog javnog poziva nakon Nove godine, istaknuvši da će biti prostora za uključivanje dodatnih zainteresiranih društava.

Čogelja: "Našoj djeci moramo ostaviti čist okoliš"

Zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Stipe Čogelja naglasio je da je, uz jačanje institucija, potrebno osnažiti i društva koja svojim znanjem, iskustvom i angažmanom mogu pridonijeti zaštiti okoliša. Pojasnio je da je inicijativa pokrenuta nakon prijedloga Tomislava Prljevića, člana jednog od društava, koji je ukazao na potrebu osnaživanja cjelokupnog sustava, a ne samo institucija kojima je Županija osnivač.

Istaknuo je i važnost nabave odgovarajuće opreme za provođenje ovakvih akcija. "Nama je s aspekta Županije važno da ljudima iza sebe i našoj djeci ostavimo čist okoliš. U posljednje vrijeme aktualizirali smo pitanje onečišćenja okoliša i kažnjavanja onih koji ga onečišćuju, a zdrav okoliš jamac je bolje sigurnosti. Kao zajednica s vama možemo dobiti više", kazao je Čogelja.

Saniraju se i velike ekološke bombe, onečišćenja evidentirana na više lokacija

Domagoj Lažeta iz Javne ustanove "More i krš" istaknuo je kako ta ustanova već nekoliko godina koristi svaku priliku za raspisivanje natječaja namijenjenih sanaciji većih onečišćenja i lokaliteta koji predstavljaju ozbiljnu ekološku prijetnju. Trenutačno su u tijeku aktivnosti čišćenja na području Runovića i Dinare, dok su veća onečišćenja evidentirana i na području Lovreća.

"Sitnija onečišćenja rješavamo izravno na terenu kroz redovitu djelatnost. Sada nam se javila ideja za rješavanje srednje kategorije onečišćenja", pojasnio je Lažeta. Zahvalio je Splitsko-dalmatinskoj županiji što je prepoznala važnost ove inicijative i osigurala sredstva za njezinu realizaciju.

Posebno ga, kaže, raduje najava nastavka ovih aktivnosti, a izrazio je i nadu da će primjer Splitsko-dalmatinske županije slijediti druge hrvatske županije.

S Visa stiglo upozorenje: Onečišćenje može ugroziti i opskrbu vodom

Na potencijalno ozbiljne posljedice onečišćenja krškog podzemlja upozorio je Željko Arnautović iz HPD-a "Hum" s Visa. Zahvalio je županu i svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta, upozorivši da onečišćenje podzemlja može predstavljati veliku ekološku opasnost, ali i ugroziti dostupnost vode na otoku.

Zahvalu je uputio i Marko Kovač iz HPD-a "Mosor", izrazivši zadovoljstvo najavom da će se financijska sredstva za ovakve aktivnosti osiguravati i sljedeće godine, za dobrobit budućih generacija.