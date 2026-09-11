Od Bulata do Trumbića: Gradonačelnici bez kojih bi povijest Splita izgledala potpuno drukčije

Povjesničar dr. sc. Marijan Čipčić, član predsjedništva, a jedno vrijeme i predsjednik Društva prijatelja kulturne baštine Split te nekadašnji kustos Muzeja grada Splita, autor je brojnih izložbenih i publicističkih projekata te postava Muzeja vode, koji je nedavno ponovno otvorio svoja vrata posjetiteljima.

Za knjigu Trogir između svjetskih ratova dobio je nagradu Grada Trogira i Hrvatskog muzejskog društva. Iako ga je poslovni put u međuvremenu odveo izvan struke, rado nam se odazvao kako bismo se za ovu prigodu ponovno prisjetili biografija zaslužnih splitskih gradonačelnika.

Vrijeme u kojem je Split mijenjao svoje lice

Muzej grada Splita 2019. godine jednu je od svojih izložbi posvetio životu i uspomenama na splitske gradonačelnike u razdoblju od 1882. do 1918. godine, točnije od pohrvaćenja splitske općine do sloma Austro-Ugarske Monarhije i završetka Prvog svjetskog rata.

Izložbu je priredio, a zatim objavio i njezin katalog, tadašnji kustos Muzeja Marijan Čipčić.

Na taj je način Muzej zaokružio ciklus obnavljanja uspomena na ljude zaslužne za brojna gospodarska, kulturna, komunalna i društvena postignuća Splita krajem 19. i početkom 20. stoljeća.

Prethodno su Muzej grada Splita i Društvo prijatelja kulturne baštine Split u sklopu proslave sv. Dujma 2018. godine organizirali znanstveni skup na kojem su predstavljene biografije splitskih gradonačelnika od 1882. do 1918. godine. Godinu poslije tiskan je i prigodni časopis Kulturna baština u kojem su objavljeni radovi sa skupa.

Građa koju javnost dotad gotovo nije imala priliku vidjeti

Građa obrađena i predstavljena na izložbi bila je raznovrsna, a velikim dijelom dotad nije bila izlagana javnosti.

Uz predmete iz fundusa Muzeja grada Splita, izložba je obuhvatila i građu iz Galerije umjetnina i Sveučilišne knjižnice u Splitu, kao i onu iz privatne zbirke Ante Rendića-Miočevića te zbirki obitelji Berket, Rismondo i Barbarić, kojima je autor izložbe Marijan Čipčić zahvalio na susretljivosti.

Pri izradi kataloga Čipčić se, osim navedenom građom, koristio relevantnom literaturom, onodobnim tiskovinama i drugim objavljenim izvorima.

Izložba trajala sedam mjeseci, katalog se morao ponovno tiskati

Izložba posvećena splitskim gradonačelnicima od 1882. do 1918. godine izazvala je veliku pozornost javnosti i struke. Bila je otvorena čak sedam mjeseci, a koliko su interes pobudili izložba i katalog dovoljno govori podatak da je prvo izdanje kataloga bilo rasprodano, zbog čega je ubrzo tiskano i drugo.

Za vizualno upečatljiv likovni postav izložbe, uz autora Marijana Čipčića, zaslužni su Dina Vuletin Borčić i, nažalost, nedavno preminuli Mirko Gelemanović.

Autor likovnog rješenja kataloga bio je nagrađivani grafički dizajner Stjepko Rošin, dok je stručna suradnica izložbenog projekta bila Darka Perko.

Cijeli projekt ostvaren je uz svesrdnu podršku tadašnje ravnateljice Muzeja Branke Brekalo i bivšeg splitskog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, istaknuo nam je Čipčić.

Posebno priznanje stiglo je 2020. godine, kada je Muzej grada Splita za katalog izložbe prvi put u svojoj povijesti dobio nagradu Hrvatskoga muzejskog društva za najbolji izdavački projekt.

Od Gaje Bulata i Ante Trumbića do Josipa Smodlake

U katalogu su predstavljeni načelnici Duje Rendić-Miočević, Gajo Filomen Bulat, Ivan Manger, Petar Katalinić, Vinko Milić, Ante Trumbić, Vicko Mihaljević, Vinko Katalinić i Josip Smodlaka.

Donesen je i osvrt na nasljeđe Antonija Bajamontija, političkog rivala splitskih narodnjaka i višegodišnjeg načelnika Splita.

Osim njih, sažeto su predstavljeni i upravitelji, odnosno komesari iz vremena Prvog svjetskog rata: Teodor Sporn (Šporn), Frane Madirazza i Vicko Niseteo.

Bili su među najuglednijim ljudima svog vremena

Splitski gradonačelnici iz tog razdoblja bili su istaknute osobe javnog, društvenog i političkog života grada. Uživali su poštovanje i ugled svojih sugrađana, školovali se na inozemnim sveučilištima i ostvarivali uspješne profesionalne karijere.

Svojim znanjem i iskustvom pridonosili su prosperitetu Splita i ostavili neizbrisiv trag u njegovoj povijesti.

Upravo zato Marijan Čipčić ističe kako zaslužuju ostati u trajnoj memoriji Splićana, ali i generacija koje tek dolaze.

Zbog toga smo se u novom serijalu portala Dalmacija Danas odlučili vratiti njihovim životnim pričama. Uz ilustracije iz nagrađenog kataloga, podsjetit ćemo tko su bili ljudi koji su u jednom od najvažnijih razdoblja splitske povijesti vodili grad i sudjelovali u stvaranju Splita kakav danas poznajemo.