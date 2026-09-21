Od Buenos Airesa do Gradišća: Devet klapa stiže u Split, povezuje ih hrvatska pjesma

Hrvatska pjesma krajem rujna povezat će Split s Buenos Airesom, Münchenom, Gradišćem, Petrovaradinom, Posušjem i Tivtom. U Hrvatskom narodnom kazalištu Split u ponedjeljak, 28. rujna, održat će se 4. Susret klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji će okupiti devet klapa iz Hrvatske i inozemstva.

Susret organiziraju Hrvatska matica iseljenika i Grad Split, pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, a program u HNK-u počinje u 20 sati.

Na splitsku pozornicu stižu klapa Bellezza iz Crne Gore, Croatia iz Njemačke, Grga i Bratovština sv. Stjepana iz Bosne i Hercegovine, Dičaki iz Austrije i Mađarske, HKPD Jelačić iz Srbije te Valovi iz Argentine. Pridružit će im se dvije gostujuće klape iz Hrvatske – Krunik i Maestral.

Različite generacije, države i glazbena iskustva povezuje isti cilj – očuvanje hrvatskog jezika, pjesme, kulturnog identiteta i veze s domovinom.

Od Tivta i Münchena do Posušja

Klapa Bellezza iz Tivta osnovana je 2012. godine, a njeguje tradicijsku, popularnu i vokalno-instrumentalnu glazbu. Iza sebe ima brojne festivalske nastupe, među kojima je i KotorArt s Crnogorskim simfonijskim orkestrom, te nagrade osvojene u Posušju i Perastu.

Dugu tradiciju ima i klapa Hrvatske katoličke župe Croatia iz Münchena, osnovana još 1989. godine, dok sadašnja postava djeluje od 2005. godine. Izvode izvorne, autorske, sakralne i domoljubne klapske pjesme, a nastupali su u Njemačkoj, Hrvatskoj, Argentini i Italiji. Sudjelovali su i na prvom Susretu klapa Hrvata izvan RH 2006. godine, dok su 2023. na međunarodnom natjecanju zborova u Veroni osvojili priznanje u kategoriji zlatnih odličja.

Iz Posušja u Split dolazi klapa Grga, osnovana 2015. godine. Njeguju a cappella i instrumentalno višeglasno pjevanje, a posljednjih se godina sve više okreću vlastitim pjesmama. Među njihovim autorskim skladbama su "Naći ću te u pismi" i "Oprosti mi, majko".

Bosnu i Hercegovinu predstavlja i Bratovština sv. Stjepana iz Gorice-Sovića, koja djeluje od 2004. godine. Izvode tradicionalne, duhovne i zabavne skladbe, a od 2007. godine organiziraju i tradicionalni susret klapa u Gorici.

Gradišćanske pjesme u klapskom ruhu

Posebnu priču u Split donose Dičaki, klapa osnovana 2015. godine u Čembi u južnom Gradišću.

Od skupine dječaka koja je četveroglasno pjevala na crkvenim slavljima izrasli su u prekogranični i međugeneracijski sastav čiji članovi dolaze iz Austrije i Mađarske. Izvode stare gradišćanskohrvatske jačke obrađene u klapskom duhu, ali i suvremene klapske skladbe.

Objavili su tri nosača zvuka, nastupali u više europskih država te sudjelovali u projektu Erasmus+ u okviru kojeg je nastao priručnik za klapsko pjevanje na šest jezika.

U HNK-u će zapjevati i klapa HKPD Jelačić iz Petrovaradina, osnovana 2014. godine. Izvode tradicionalne i suvremene dalmatinske pjesme, a svojim djelovanjem nastoje očuvati hrvatsku glazbenu tradiciju i identitet hrvatske zajednice u Srbiji.

Najduži put do Splita prelaze Hrvatice iz Argentine

Članice klape Valovi iz Buenos Airesa do Splita će prijeći tisuće kilometara.

Klapu čine pripadnice druge i treće generacije hrvatskih iseljenika, a u njihovu se repertoaru susreću tradicionalne i suvremene klapske pjesme s obradama argentinskih i međunarodnih skladbi.

Valovi su 2017. godine organizirali Prvi međunarodni susret klapa u Argentini, godinu poslije primili Povelju Republike Hrvatske, a 2019. održali hrvatsku turneju s osam koncerata. Nastupale su u Argentini, Čileu, Urugvaju, Paragvaju, SAD-u i Hrvatskoj, a hrvatska ih je publika na ovom susretu već imala priliku čuti 2023. godine u zagrebačkom HNK-u.

Pridružuju im se Krunik i mladi Maestral

Gostujuća klapa Krunik iza sebe ima niz priznanja s hrvatske festivalske scene. Na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu osvojila je Zlatni leut publike i Brončani štit 2022., Brončani štit 2025. te Srebrni štit 2026. godine.

Najmlađi sudionici bit će članovi klape Maestral, koja od 2024. djeluje u sastavu KUD-a Pleter iz Dugopolja. Osam članova klape ima između 14 i 17 godina, a izvode izvorne i skladane klapske napjeve te sakralne i svjetovne skladbe. Već su nagrađivani na festivalima u Omišu, Zadru i Perastu.

Umjetničko vodstvo četvrtog izdanja Susreta ponovno potpisuje etnomuzikolog i dirigent Joško Ćaleta. Ovogodišnji susret održava se u godini u kojoj Hrvatska matica iseljenika obilježava 75 godina djelovanja.

Program počinje dan ranije

Program neće biti ograničen samo na koncertnu večer. Već u nedjelju, 27. rujna, u 19 sati u foajeu HNK-a Split bit će predstavljeno hrvatsko digitalno izdanje knjige Čuvarice niti.

Riječ je o zbirci koja donosi 25 životnih priča žena hrvatskog podrijetla iz Latinske Amerike. Antologija je nastala na inicijativu Mreže Hrvatica Latinske Amerike CroActivas, a uredile su je Diana Arias i Jelena Nadinić. Nakon predstavljanja knjige održat će se Večer prijateljstva.

Organizatori 4. Susreta klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske su Hrvatska matica iseljenika i Grad Split, uz podršku Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Partneri su Splitsko-dalmatinska županija, Savez kulturno-umjetničkih društava Splitsko-dalmatinske županije i HNK Split, dok se Susret održava pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske.