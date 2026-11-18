Jedan od važnijih okolišnih projekata na području Šibenika približio se završetku. Sanacija i zatvaranje stare odlagališne Plohe 1 u Centru za gospodarenje otpadom Bikarac, vrijedna gotovo 3,8 milijuna eura, građevinski su dovršeni, a preostaje još tehnički pregled te završno hortikulturno uređenje prostora. Na mjestu na kojem se više od desetljeća odlagao komunalni otpad ubuduće bi se trebala nalaziti uređena i ozelenjena površina, ispod koje će otpad biti zaštićen posebnim brtvenim slojevima, dok će se nastali deponijski plin kontrolirano prikupljati i spaljivati.

Završetak glavnih radova potvrdio je direktor Centra za gospodarenje otpadom Bikarac Robert Podrug, koji je objasnio da su radovi na oblikovanju i zatvaranju odlagališne površine praktično završeni. Projekt je važan ne samo zbog budućeg izgleda prostora nego i zbog dugoročnog smanjenja okolišnih rizika povezanih sa starim odlagalištima. Međutim, unatoč dovršetku građevinskog dijela zahvata, sanacija se još ne može smatrati potpuno zaključenom dok se ne obave predviđene završne provjere.

Otpad je prekriven zaštitnim slojevima, a metan će se prikupljati i spaljivati

Sanacija stare odlagališne plohe uključivala je oblikovanje i stabilizaciju odloženog otpada, izradu završnih slojeva te postavljanje posebnih brtvenih materijala koji trebaju spriječiti nekontroliran prodor oborinske vode u tijelo odlagališta. Time se smanjuje mogućnost nastanka dodatnih procjednih voda, a ujedno se stvaraju uvjeti za dugoročno sigurnije zatvaranje površine koja je godinama služila za odlaganje otpada.

Posebno važan dio projekta odnosi se na sustav otplinjavanja. Na saniranoj površini ugrađeni su plinski zdenci i instalacije kojima će se prikupljati plin nastao razgradnjom organskog otpada. Taj plin sadrži značajne količine metana, snažnog stakleničkog plina koji pridonosi globalnom zagrijavanju ako nekontrolirano dospijeva u atmosferu. Prema riječima direktora Podruga, prikupljeni plin dovodit će se do posebne baklje u kojoj će se kontrolirano spaljivati.

Takav sustav ne znači da tijekom procesa neće nastajati nikakve emisije, jer spaljivanjem metana nastaje i ugljikov dioksid. Ipak, kontrolirano spaljivanje može znatno smanjiti klimatski učinak u odnosu na nekontrolirano oslobađanje metana iz otvorenog odlagališta. Upravo zato sustavi prikupljanja deponijskog plina predstavljaju važan dio suvremene sanacije i zatvaranja odlagališnih površina.

Za sanaciju korišten i materijal s područja bivšeg TEF-a

Jedna od zanimljivosti ovog projekta jest korištenje materijala s drugih lokacija na području Šibenika. Prema objavljenim informacijama, za oblikovanje i izravnavanje površine korišten je materijal s područja nekadašnjeg TEF-a na Batiželama, kao i građevinski materijal s prostora bivše vojarne Bribirskih knezova. Dio materijala upotrijebljen je za oblikovanje i zaštitu pojedinih slojeva saniranog odlagališta, a dio za izvedbu potpornog zida.

Prema Podrugovim navodima, s područja Batižela uklonjeno je približno 30.000 kubičnih metara troske i drugog materijala, koji je korišten tijekom provedbe projekta. Time je zahvat na Bikarcu povezan i s uklanjanjem materijala s drugih prostora u gradu, što se ističe kao primjer načela kružnog gospodarstva. Takav pristup omogućuje ponovno korištenje materijala u odgovarajućim građevinskim zahvatima, umjesto nabave potpuno novih količina.

Pritom je, zbog industrijske prošlosti TEF-a, posebno važno da upotrijebljeni materijali odgovaraju svim propisanim okolišnim i tehničkim uvjetima. Za potpunu javnu informaciju korisno bi bilo objaviti rezultate provedenih ispitivanja i dokumentaciju kojom je potvrđena prikladnost materijala za korištenje u sanaciji. Sam podatak o njihovoj ponovnoj uporabi ne zamjenjuje potrebu za odgovarajućom kontrolom i dugoročnim nadzorom.

Projekt financiran najvećim dijelom bespovratnim sredstvima

Ugovor o sanaciji i zatvaranju Plohe 1 potpisan je u veljači 2026. godine, a izvođač radova je tvrtka Opera Group. Prema službenim podacima Grada Šibenika, ugovorena vrijednost radova iznosi 3.792.042,38 eura s PDV-om, pri čemu je projekt sufinanciran s 95 posto bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekt je bio planiran na osam mjeseci od uvođenja izvođača u posao, a završetak glavnih radova predstavlja važnu fazu u zatvaranju nekadašnje odlagališne površine. Prije nego što se cijeli zahvat administrativno zaključi, potrebno je provesti tehnički pregled i potvrditi da su svi izvedeni sustavi u skladu s projektnom dokumentacijom i propisanim zahtjevima.

Slijedi ozelenjavanje, no važniji je dugoročni nadzor

Preostali radovi uključuju hortikulturno uređenje i hidrosjetvu, odnosno zasijavanje vegetacijskog pokrova na saniranoj površini. Očekuje se da će s razvojem vegetacije prostor dobiti izgled zelenog brežuljka, čime će se promijeniti i vizualni dojam nekadašnjeg odlagališta. S obzirom na povišeni položaj, prostor ima i otvoren pogled prema šibenskom akvatoriju, no to ne znači da je uređen ili planiran kao javno dostupan turistički vidikovac.

Za konačan uspjeh sanacije posebno će biti važni ispravan rad sustava otplinjavanja, praćenje stanja brtvenih slojeva i nadzor mogućih utjecaja na okoliš. Zatvaranje stare plohe, naime, ne znači da procesi unutar odloženog otpada odmah prestaju, pa je redovito praćenje stanja sastavni dio odgovornog upravljanja saniranim odlagalištima.

Bikarac tako ulazi u novu fazu, u kojoj glavna zadaća više neće biti izvođenje građevinskih radova, nego dugoročno osiguravanje da sanirana površina ostane stabilna i da sustavi zaštite okoliša ispravno funkcioniraju.