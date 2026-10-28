Od brazilske Marakane do splitskog Starog placa: Prije 76 godina osnovana je Torcida, a vlasti su je ubrzo pokušale ušutkati

Na današnji dan, 28. listopada 1950. godine, osnovana je Torcida, navijačka skupina splitskog Hajduka koja ove srijede slavi svoj 76. rođendan. Njezini počeci vezani su uz jednu od najuzbudljivijih utakmica u povijesti splitskog kluba, ali i uz vrijeme u kojem je organizirano navijanje moglo postati ozbiljan politički problem.

Priča je započela daleko od Poljuda, koji tada još nije postojao. Nastala je između brazilskih nogometnih stadiona, zagrebačkih studentskih okupljališta i splitskog Starog placa. Skupina mladih ljudi željela je učiniti nešto što dotad na ovim prostorima nije bilo viđeno u takvom obliku: organizirati navijače koji će tijekom cijele utakmice glasno, zajednički i neumorno bodriti svoju momčad.

Nitko od njih tada nije mogao znati da će ime koje su odabrali postati dio identiteta generacija Splićana i Dalmatinaca.

Sve je počelo u Brazilu: Priče o Marakani stigle su i do Splita

Godina 1950. bila je iznimno važna za svjetski nogomet. Brazil je ugostio Svjetsko prvenstvo, a uz zbivanja na travnjaku svijet je upoznao i spektakularnu atmosferu na brazilskim stadionima. Posebnu pozornost izazivalo je tamošnje navijanje, praćeno pjesmom, bubnjevima, trubama i različitim sredstvima za stvaranje buke.

U Brazilu se riječ torcida odnosila na navijače i organizirano bodrenje momčadi. Upravo je taj južnoamerički način navijanja poslužio kao inspiracija budućim osnivačima splitske Torcide.

Važnu ulogu u prenošenju brazilskih iskustava imali su i Hajdukovi nogometaši koji su nastupali za jugoslavensku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu.

Jedan od osnivača Torcide, Ante Dorić, godinama poslije prisjećao se kako je legendarni Bernard Bajdo Vukas na Bačvicama pričao o atmosferi na Marakani. Prema njegovu svjedočanstvu, Vukas je opisivao stadion na kojem navijanje ne prestaje od prve do posljednje minute, a protivniku je iznimno teško igrati u takvim uvjetima.

U Splitu je ideja naišla na plodno tlo. Hajduk je već imao dugu tradiciju strastvenog navijanja, a za osvajanje naslova prvaka trebalo je napraviti još jedan veliki korak.

Torcida je zapravo osnovana u Zagrebu, a njezin glavni pokretač bio je mladić iz Vele Luke

Jedan od zanimljivijih povijesnih detalja jest činjenica da Torcida nije formalno osnovana u Splitu, nego u Zagrebu.

Među dalmatinskim studentima okupljenima oko Hajduka sazrijela je zamisao o organiziranoj navijačkoj skupini. Povod je bila odlučujuća utakmica protiv Crvene zvezde, zakazana za 29. listopada 1950. na splitskom Starom placu.

Među najvažnijim inicijatorima bili su Vjenceslav Žuvela, Ante Ivanišević i Ante Dorić.

Posebno mjesto u toj priči pripada Vjenceslavu Žuveli, poznatom pod nadimkom Grizun, rođenom 1929. godine u Veloj Luci na Korčuli. Kao student brodarskog odsjeka Tehničkog fakulteta u Zagrebu postao je jedan od glavnih organizatora skupine.

Prema Hajdukovoj službenoj povijesti, početnu jezgru činilo je 113 studenata i drugih mladih ljudi, uglavnom Dalmatinaca, ali i navijača iz drugih krajeva.

Njihov je cilj bio jednostavan: na utakmicu u Split dovesti što više ljudi i stvoriti atmosferu kakvu su upoznali kroz priče o Brazilu.

U organizaciji putovanja sudjelovale su i tadašnje omladinske strukture. To je važan detalj jer pokazuje da se početak Torcide ne može jednostavno prikazati kao isključivo politički pokret protiv tadašnje vlasti. Među prvim organizatorima bilo je i članova Komunističke partije te sudionika partizanskog pokreta. Tek će događaji koji su uslijedili dovesti do otvorenog sukoba s političkim vrhom.

Vlakovi puni navijača, zvona, sirene i Split koji čeka utakmicu

Uoči velikog susreta iz Zagreba su prema Splitu krenuli vlakovi s navijačima. Organizirane skupine nosile su prve Torcidine značke, a za stvaranje atmosfere pripremile su zvona, čegrtaljke, sirene, trube i druga bučna pomagala.

Prema klupskim povijesnim zapisima, u prvoj organiziranoj skupini koja je pristigla u Split bilo je oko 130 studenata, a pridružile su im se stotine drugih navijača. Ukupno je u grad doputovalo nekoliko tisuća Hajdukovih pristaša.

Zanimljiv detalj sačuvan je i u Torcidinu zapisu o Žuveli. Prilikom ulaska na Stari plac milicija je navijačima oduzimala rekvizite za stvaranje buke. Žuvela je tada intervenirao kod Hajdukove uprave, nakon čega je, prema tom svjedočanstvu, navijačima dopušteno koristiti pripremljena pomagala.

Bila je to nova pojava na domaćim stadionima. Umjesto pojedinačnog navijanja, stvarala se organizirana skupina sa zajedničkim imenom, prepoznatljivim obilježjima i jasnim ciljem.

A onda je došla nedjelja, 29. listopada 1950. godine.

Povijesnih 2:1: Vukas je vratio nadu, Broketa donio pobjedu

Na prepunom Starom placu Hajduk je dočekao Crvenu zvezdu u pretposljednjem kolu prvenstva Jugoslavije. Utakmica je bila ključna za osvajanje naslova prvaka.

Unatoč velikoj podršci domaćih navijača, utakmica nije krenula željenim smjerom. Crvena zvezda povela je pogotkom Rajka Mitića, a Hajduk se našao pred ozbiljnim izazovom.

U drugom poluvremenu uslijedio je veliki preokret. Bernard Vukas izjednačio je u 74. minuti, a potom je Božo Broketa u 86. minuti pogodio za konačnih 2:1.

Stari plac zahvatilo je slavlje. Navijači su u završnici ulazili na teren, a utakmica je zbog događaja na travnjaku i oko njega bila prekidana. Napetost je dodatno porasla nakon fizičkog sukoba Hajdukova kapetana Frane Matošića i Zvezdina igrača Branka Stankovića.

Pobjeda je Hajduku otvorila put do naslova prvaka, koji je potvrđen u posljednjem kolu protiv Budućnosti.

Posebnost te sezone ostala je upisana u klupsku povijest: Hajduk je prvenstvo 1950. osvojio bez ijednog poraza, s deset pobjeda i osam neodlučenih rezultata.

Za Torcidu je to bio prvi veliki nastup. Istodobno, bila je to utakmica nakon koje će njezino postojanje postati političko pitanje.

Slijedio je obračun: Osnivač Torcide završio je u zatvoru

Dok je Split slavio naslov prvaka, dio tadašnjeg političkog vrha na događaje je gledao potpuno drukčije.

Atmosfera na stadionu, ponašanje navijača, sukobi na terenu i nacionalni simboli izazvali su oštre reakcije. Posebno se istaknula kritika u tadašnjem beogradskom tisku, uključujući list Borba.

Prema Nogometnom leksikonu Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, represivne mjere protiv Torcide i njezinih pripadnika uslijedile su i nakon osobne intervencije visokog jugoslavenskog dužnosnika Milovana Đilasa.

Osnovana je partijska komisija, a kažnjavani su Hajdukovi dužnosnici, igrači i navijači. Frane Matošić isključen je iz Komunističke partije, dok je više pripadnika Torcide bilo privedeno.

Najteže je prošao jedan od glavnih osnivača, Vjenceslav Žuvela. Prema podacima koje je objavila sama Torcida, prvotno je osuđen na tri godine zatvora, a kazna mu je poslije smanjena na tri mjeseca.

O dugotrajnijem nadzoru nad osnivačima svjedoče i dokumenti tadašnje službe državne sigurnosti, pohranjeni u Hrvatskom državnom arhivu. Sačuvan je i Žuvelin dosje, koji pokazuje da interes vlasti za djelovanje osnivača Torcide nije prestao neposredno nakon utakmice.

Politički pritisci zaustavili su javno organizirano djelovanje skupine pod njezinim imenom, ali nisu prekinuli navijačku tradiciju.

Od Starog placa do Poljuda: Ime koje je nadživjelo zabrane i generacije

Iako je Torcida nakon događaja 1950. prestala djelovati u prvotnom organizacijskom obliku, Hajduk je i sljedećih desetljeća imao snažnu podršku svojih navijača.

Tijekom sedamdesetih godina pojavila se nova generacija organiziranijih navijača. Potkraj desetljeća djelovala je skupina poznata kao Nesvrstani, a 1980. godine ponovno je oživjelo ime Torcida.

Otvaranje Poljuda 1979. i navijačka događanja tijekom osamdesetih označili su novo razdoblje. Torcida je postala masovna i prepoznatljiva organizirana skupina, s ograncima u brojnim dalmatinskim mjestima, drugim dijelovima Hrvatske i inozemstvu.

U Domovinskom ratu brojni njezini pripadnici uključili su se u obranu Hrvatske. Na sjevernoj strani poljudskog stadiona postavljena je spomen-ploča s imenima 27 poginulih pripadnika Torcide, čija se žrtva posebno obilježava.

Danas se Torcida često navodi kao najstarija organizirana nogometna navijačka skupina u Europi, dok je Nogometni leksikon nedvojbeno bilježi kao najstariju u Hrvatskoj. Pritom je važno razlikovati godinu njezina osnivanja od kasnijeg razdoblja obnove i kontinuiranog djelovanja pod istim imenom.

Od malene skupine studenata do tisuća ljudi na tribinama, njezina povijest odražava promjene kroz koje su prolazili Split, Dalmacija, hrvatski nogomet i društvo u cjelini.

Sedamdeset i šest godina poslije, 28. listopada ostaje datum koji povezuje generacije Hajdukovih navijača. Od Marakane koja je nadahnula prve osnivače, preko Starog placa na kojem su se prvi put organizirano predstavili, do današnjeg Poljuda, ime je ostalo isto.

Torcida. Od 1950. godine.

