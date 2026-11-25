Dana 24. studenog su u popodnevnim satima u posjet zvjezdarnici udruge Zvjezdano selo Mosor u Gornjem Sitnom zajedno stigle dvije skupine studenata pomorstva. U jednoj od njih je bilo 48 polaznika V semestra prijediplomskog studija Pomorske nautike Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, dok je drugu činilo petero kadeta četvrte godine združenog sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Vojno pomorstvo: smjer Vojna nautika.

Studente su vodili njihovi profesori dr. sc. Zvonimir Lušić i Stipe Galić. Za obje skupine je taj posjet bio dio praktične nastave iz kolegija Astronomska navigacija.

Udruga Zvjezdano selo Mosor na ovaj način već šesnaestu godinu surađuje s Pomorskim fakultetom. Kao i uvijek dosad, studenti su na početku posjeta pod vodstvom profesorâ Lušića i Galića s terase zvjezdarnice proveli vježbu rukovanja sekstantom.

Nakon toga je za njih na istom mjestu upriličeno promatranje planeta Saturna teleskopom. Posjet studenata je okončan predavanjem iz astronomije održanom u velikoj dvorani Zvjezdarnice. Tema predavanja je bio Sunčev sustav, a naglasak je bio stavljen na suvremena istraživanja međuplanetnim svemirskim letjelicama.

Uz dvojicu profesora, i ovaj posjet studenata je pomogao provesti u djelo tajnik Zvjezdanog sela Mosor Tomislav Nikolić. Predavanje je održao i promatranje neba vodio astronom-animator Udruge Zoran Knez.