Od antičke Salone do danas: Vranjic dobio dokumentarni film koji otkriva bogatu povijest i čuva uspomene na "Malu Veneciju"

Od antičke Salone i njezine luke do ribara, pomoraca, umjetnika i znamenitih ljudi, Vranjic je kroz stoljeća ispisivao svoju posebnu priču. Danas, uz more i ušće Jadra, nastavlja živjeti svojim ritmom, čuvajući baštinu i duh generacija koje su ga oblikovale. Kako bismo baštinu Vranjica sačuvali od zaborava, uz potporu Splitsko dalmatinske županije temeljem Javnog poziva za financiranje projekata iz područja razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području Splitsko-dalmatinske županije za 2026. godinu, TZ grada Solina je realizirala produkciju kratkometražnog dokumentarnog filma „Vranjic- tragovi vremena“ koji danas povodom blagdana sv. Martina, zaštitnika Vranjica sa zadovoljstvom prikazujemo.

Naime, film donosi pogled na bogatu povijest, identitet i život Vranjica kroz povijesnu građu, arhivske zapise i sjećanja ljudi koji su njegovu priču utkali u današnje vrijeme. Sugovornici u filmu su Tonći Jelić, Zdravko Grgić, Nino Švonja, Ljubomir Jurić i Elza Tudor Gančević, čija su svjedočanstva, znanje i sjećanja dali posebnu vrijednost ovom dokumentarnom zapisu i kojima od srca zahvaljujemo. Zahvaljujemo također Županiji splitsko dalmatinskoj na potpori u realizaciji ovog projekta kao i Arheološkom muzeju u Splitu, Muzeju grada Splita, Nadbiskupskom arhivu u Splitu te Ninu Švonji na ustupljenoj povijesnoj i arhivskoj građi.

Vranjic – Naše malo misto, Mala Venecija. Mjesto koje je mnogo puta počinjalo iznova, a svaki put sačuvalo ono najvažnije – svoj identitet i svoj dom.

Čestitamo mještanima Vranjica blagdan sv. Martina te vjerujemo kao će i oni kao i ostali gledatelji uživati u putovanju kroz vrijeme!

Režija i kamera: Leo Šijić

Postprodukcija: Spalatofilm

Film je dostupan na slijedećem youtube linku: https://youtu.be/eShMEa1s38A?si=Uh4PJPUW_FgWWjO4