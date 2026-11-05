Od 8 sati zatvorena važna dionica autoceste u Dalmaciji, vozači će morati obilazno!

Vozače koji danas planiraju putovati autocestom A1 očekuju privremena ograničenja u prometu zbog radova u tunelima Mali Prolog i Kobiljača.

Danas, od 8 do 17 sati, za sav promet bit će zatvorena dionica autoceste A1 između čvora Ploče i naplatne postaje Karamatići u smjeru Zagreba.

Razlog zatvaranja su radovi u tunelima Mali Prolog i Kobiljača, zbog kojih prometovanje navedenom dionicom neće biti moguće tijekom predviđenog razdoblja.

Promet će se za vrijeme zatvaranja preusmjeravati na državne ceste DC8 i DC62.

Vozačima se savjetuje da na vrijeme prilagode svoje planove putovanja, prate prometnu signalizaciju i računaju na moguće zastoje na alternativnim pravcima.

Prema najavi, redovno prometovanje zatvorenom dionicom trebalo bi biti uspostavljeno nakon 17 sati, po završetku planiranih radova.