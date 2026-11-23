Od 1. siječnja 2027. godine građane Hrvatske očekuje velika promjena pri kupnji brojnih pića. Sustav povratne naknade, koji se dosad uglavnom povezivao s plastičnim i staklenim bocama te limenkama, proširit će se na nove vrste ambalaže. To znači da će kupci za dio proizvoda koji dosad nisu bili obuhvaćeni sustavom plaćati dodatnih 10 centi po pakiranju, ali će taj novac moći dobiti natrag nakon što praznu ambalažu vrate u trgovinu ili na drugo predviđeno mjesto.

Promjena proizlazi iz Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži, objavljenog u Narodnim novinama još u studenome 2023. godine. Iako se o novim pravilima posljednjih dana ponovno intenzivno govori, njihov početak primjene nije iznenadna odluka. Datum 1. siječnja 2027. izričito je naveden u prijelaznim odredbama pravilnika, pa su proizvođači i trgovci imali višegodišnji rok za pripremu.

Koja će se sve ambalaža moći vraćati?

Najveća novost odnosi se na višeslojnu kartonsku ambalažu, poznatiju kao tetrapak. Riječ je o pakiranjima u kojima se često prodaju voćni sokovi, mlijeko, mliječni napitci i drugi tekući proizvodi. Takva ambalaža dosad nije bila obuhvaćena klasičnim sustavom povratne naknade, a od početka 2027. i ona ulazi u sustav, pod uvjetom da odgovara propisanim kriterijima.

Druga važna promjena odnosi se na ambalažu zapremnine manje od 0,2 litre, odnosno manje od dva decilitra. To uključuje, primjerice, male bočice alkoholnih pića od 0,05 ili 0,1 litre, kao i druga mala pakiranja pića izrađena od materijala obuhvaćenih propisima. Dosadašnja donja granica od 0,2 litre tako se ukida, dok gornja granica ostaje tri litre.

Nova pravila proširuju sustav i na plastičnu ambalažu koja nije izrađena pretežno od PET plastike. Među takvim materijalima nalazi se i HDPE plastika, koja se koristi za određena pakiranja prehrambenih proizvoda. Time se značajno proširuje krug ambalaže za koju se naplaćuje povratna naknada, a koja nakon uporabe može završiti u organiziranom sustavu prikupljanja i recikliranja.

Plaćat ćemo više, ali tih 10 centi nije klasično poskupljenje

Za građane je posebno važno razlikovati povećanje konačnog iznosa na računu od stvarnog poskupljenja proizvoda. Ako se za određeno piće dosad nije plaćala povratna naknada, od početka 2027. kupac će pri kupnji platiti i dodatnih 10 centi. Međutim, taj iznos ne predstavlja trajni trošak ako se ambalaža nakon uporabe pravilno vrati.

Primjerice, kupac koji tijekom jednog odlaska u trgovinu kupi deset proizvoda u novouključenoj ambalaži platit će ukupno jedan euro povratne naknade. Nakon što svih deset praznih pakiranja vrati na predviđeno mjesto, ostvarit će pravo na povrat cijelog iznosa. Naknada je jednaka po ambalažnoj jedinici, neovisno o tome radi li se o maloj bočici ili većem pakiranju.

Iznos povratne naknade nije nova odluka za 2027. godinu. On već od 1. siječnja 2025. iznosi 10 centi po ambalažnoj jedinici, nakon što je prethodno godinama iznosio sedam centi. Sada se, dakle, prvenstveno mijenja broj vrsta ambalaže na koje se postojeća naknada primjenjuje.

Gdje se vraća ambalaža i što kupci moraju znati?

Prema službenim informacijama državnog portala gov.hr, trgovine koje prodaju pića i imaju prodajni prostor veći od 200 četvornih metara obvezne su preuzimati ambalažu uključenu u sustav povratne naknade. Isto vrijedi i za reciklažna dvorišta koja imaju odgovarajući ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Obveza prihvata odnosi se na količinu do 80 ambalažnih jedinica dnevno po potrošaču, a trgovci mogu prihvatiti i više ako tako odluče.

Važno je i stanje ambalaže koju građani vraćaju. Ona mora biti prazna, ne smije biti zgnječena ili uništena, a barkod i oznaka sustava povratne naknade moraju ostati jasno vidljivi i čitljivi. Zato će, osobito kod tetrapaka, biti važno sačuvati oblik pakiranja i ne uklanjati dijelove na kojima se nalaze potrebne oznake.

Građani pritom ne moraju kupiti novi proizvod kako bi ostvarili pravo na povrat novca. Propisi nalažu isplatu povratne naknade u novcu, bez uvjetovanja novom kupnjom. Drugim riječima, povrat ambalaže ne smije biti vezan uz obvezno trošenje vraćenog iznosa u istoj trgovini.

Promjene će osjetiti i zadarska Maraska

Proširenje sustava neće biti izazov samo za trgovačke lance. Proizvođači pića morat će prilagoditi označavanje proizvoda, organizaciju proizvodnje i dio ambalaže koja dosad nije nosila oznaku povratne naknade. To je osobito zahtjevno kod malih pakiranja, na kojima je prostor za propisane oznake i barkodove ograničen.

Među dalmatinskim proizvođačima koje promjene izravno zahvaćaju nalazi se i poznata zadarska Maraska, koja posluje u sastavu Stanić Grupe. Kako su iz tvrtke potvrdili za Jutarnji list, nova obveza obuhvatit će približno 20 posto njihova prodajnog volumena, među kojim su i popularna mala pakiranja alkoholnih pića. Maraska je od nadležnog ministarstva zatražila odgodu primjene novih pravila, a istodobno prati zalihe postojećih etiketa i ambalaže kako bi smanjila moguće gubitke.

Promjena donosi dodatne troškove i drugim proizvođačima koji će morati mijenjati ambalažu ili prilagođavati proizvodne linije. Poseban problem predstavljaju zalihe već proizvedenih etiketa i pakiranja, ali i potreba za pravodobnim usklađivanjem proizvoda s novim pravilima. Zato dio gospodarstvenika smatra da bi dodatno prijelazno razdoblje olakšalo provedbu.

Trgovine pred novim izazovom: Što će biti s tetrapakom?

Jedno od najvažnijih otvorenih pitanja odnosi se na način prikupljanja nove ambalaže. Postojeći automati za povrat boca i limenki nisu nužno prilagođeni prihvatu višeslojnih kartonskih pakiranja, što bi moglo zahtijevati dodatne tehničke zahvate ili ručno preuzimanje. Time se otvaraju i pitanja prostora za skladištenje, prijevoza te organizacije prikupljanja većih količina otpada.

Hrvatska udruga poslodavaca ranije je podržala zahtjeve proizvođača i trgovaca za odgodom početka primjene, upozoravajući na dodatne troškove i poteškoće u provedbi. S druge strane, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije naglašavalo je da je datum početka primjene poznat još od 2023. godine. Prema trenutačno važećim propisima, proširenje sustava počinje 1. siječnja 2027.

Temeljni cilj novih pravila jest potaknuti građane da veći dio iskorištene ambalaže odvajaju i predaju u organizirani sustav prikupljanja, umjesto da ona završava u miješanom komunalnom otpadu ili okolišu. Za kupce se osnovno načelo ne mijenja: 10 centi plaćenih prilikom kupnje moći će dobiti natrag. Hoće li pritom povrat tetrapaka i ostale nove ambalaže funkcionirati jednako jednostavno kao današnji povrat boca i limenki, pokazat će prva iskustva nakon početka primjene novih pravila.