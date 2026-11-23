Od sljedeće godine i bočice zapremnine manje od 0,2 l i višeslojna kartonska ambalaža (tetrapak) ulaze u sustav povratne naknade. Iako to znači da će se cijene proizvoda koji se u njima prodaju biti veće za 10 centi, oni koji to žele moći će novac plaćen za ambalažu dobiti natrag, na isti način kao do sada za povrat limenki, staklenih i plastičnih boca. Procjenjuje se da će se zbog ove promjene količina povratne ambalaže povećati za 400 milijuna komada godišnje, piše Jutarnji list.

Trgovci tvrde da je najveći problem nepripremljenost infrastrukture za prikup tetrapaka koji bi se onda morali sakupljati ručno jer postojeći aparati za to nisu adekvatni. Uz trgovce, ovi će noviteti najviše utjecati na proizvođače alkoholnih pića koji u ponudi imaju i bočice od 100 ml te one čiji su sokovi ili mliječni proizvodi u tetrapacima.

U zadarskoj Maraski, koja je u vlasništvu Stanić Grupe, obaveza plaćanja naknade proširit će se za oko 20 posto volumena, od čega su najtraženija mala pakiranja njihovih alkoholnih pića. Provede li se zakon u cijelosti, povratnom ambalažom bit će obuhvaćen sav njihov asortiman.

Prethodno su održali i sastanak s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije i na njemu zatražili odgodu primjene povratne naknade. Bez obzira na to, već sada prate stanje zaliha etiketa na skladištu kako bi izbjegli stvaranje prevelikih zaliha ambalaže koja neće biti usklađena s novim zahtjevima. Uz izostanak uputa o načinu označavanja, što im je otežavalo pravovremeno planiranje i prilagodbu ambalaže, upravo je potrošnja postojećih zaliha ambalaže jedan od ključnih izazova koje im ova promjena donosi. Očekuje ih i povećanje troškova.

- Svaka izmjena ambalaže podrazumijeva dodatne troškove dizajna i pripreme grafičkih materijala, izrade novih klišea za etikete, kao i troškove postojeće ambalaže koja zbog promjene zahtjeva može postati neiskoristiva. Osim navedenog, bit će potreban i dodatni angažman naših zaposlenika na provedbi i koordinaciji svih potrebnih izmjena - ističu u Maraski, piše Jutarnji list.

Značajne količine proizvoda u mini pakiranjima prodaje i Badel 1862. Iz tvrtke objašnjavaju da je, s obzirom na to da na tržište stavljaju više od 50 različitih proizvoda, proces prilagodbe na novitete koji dolaze s 1. siječnja za njih kompleksan. Uvođenje povratne naknade i na mala pakiranja povećat će troškove proizvodnje, a prilagodbe koje to zahtijeva dolaze iz više aspekata.

- Primjerice, kako bismo na male bočice mogli implementirati propisanu oznaku povratne naknade i odgovarajući barkod, bit će potrebno uvesti dodatnu stražnju etiketu i tome prilagoditi proizvodne linije. Poseban izazov predstavljaju najmanja pakiranja jer su propisane dimenzije oznake i barkoda relativno velike u odnosu na raspoloživu površinu bočice - kažu iz Badela. Pripreme su započeli još prije nekoliko mjeseci.

Luka Rossi, predsjednik Vinistre i direktor obiteljske destilerije, kaže kako će ova promjena nesumnjivo utjecati i na poslovanje njihove destilerije. Iako će dugoročno po pitanju cijene najveću razliku osjetiti krajnji potrošači kojima će pića u bočicama manjim od 0,2 l postati 10 centi skuplja, proizvođači će se suočiti s troškovima vezanim uz prilagodbu.

"Što će biti s pićem koje na kraju godine ostane u zalihama"

- Svaka promjena, bila ona vezana uz prenošenje europske regulative ili fiskalizaciju, čak i kada je to promjena nabolje, proizvođaču donosi trošak koji on ne može naplatiti. Nama je sada ključno pitanje što će biti s pićem koje na kraju godine ostane u zalihama jer bi bilo izrazito skupo prelijepiti sve etikete na maloj ambalaži novima - govori Rossi.

Iako se njegova kompanija na vrijeme počela pripremati, svjestan je da ima onih koje nisu ni svjesne da se bliži rok za ovakve promjene. Zbog toga smatra da treba postojati prijelazno razdoblje u kojem će se svi uspjeti prilagoditi, a ostat će i dovoljno vremena da se potroše zalihe sa "starim" etiketama.

O tome kako se pripremaju za uključivanje tetrapaka u sustav povratne naknade, pitali smo i velike domaće proizvođače koji u tu vrstu ambalaže pune dio svojeg asortimana sokova, mlijeka i mliječnih proizvoda, ali oni o tome još ne žele govoriti. Hrvatska udruga poslodavaca podržala je ranije ove godine zahtjeve proizvođača i trgovaca da se primjena novih pravila odgodi jer "proširenje sa sobom nosi određene komplikacije i povećanje troškova". Iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije tada su im odgovorili da nema mjesta za iznenađenja jer su svi rokovi i odredbe poznati otprije.

a će se hrvatski sustav povratne naknade proširiti 1. siječnja 2027., poznato je od studenoga 2023. godine, kada je u Narodnim novinama objavljen Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku. U njegovim prijelaznim odredbama je i taj datum nedvosmisleno naveden. Na temelju istog pravilnika, od 1. siječnja 2025. obavezno je naplaćivati vrlo lagane vrećice koje se najčešće koriste za voće i povrće.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je 20. listopada Odluku o naknadama na koje imaju pravo obrađivači i sakupljači, što je tehnički akt kojim se definiraju iznosi kojima Fond pokriva troškove ovlaštenim tvrtkama koje sakupljaju, prevoze i obrađuju otpadnu ambalažu. Njime se ne mijenja iznos naknade od 0,10 eura za građane, nego samo reguliraju financijski odnosi između Fonda i komunalnih ili reciklažnih tvrtki u lancu gospodarenja otpadom.