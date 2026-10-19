Ocu zaprijetio da će zapaliti kuću u Kaštelima, a onda je iz potkrovlja počeo sukljati dim! Dojurili policija, vatrogasci...

Prava drama odvijala se u subotu navečer u Kaštelima, kada je 29-godišnji muškarac telefonom rekao ocu da će zapaliti obiteljsku kuću u kojoj žive. Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja, gdje je iz potkrovlja već izlazio dim, a požar je zahvatio nekoliko prostorija.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, događaj se zbio u subotu, 17. listopada 2026. godine, oko 23 sata.

Policija je zaprimila dojavu da je 29-godišnjak telefonski zaprijetio ocu paljenjem kuće u kojoj stanuju. Policijski službenici odmah su upućeni na mjesto događaja, gdje su u potkrovlju stambenog objekta uočili dim.

Požar se proširio na nekoliko prostorija, a ugasili su ga vatrogasci.

Uhićen s više od jednog promila alkohola

Muškarac je ubrzo pronađen i uhićen te doveden u policijsku postaju.

Utvrđeno je da je bio pod utjecajem alkohola, a izmjerena mu je koncentracija od 1,09 promila.

Zbog rastrojenog stanja u kojem se nalazio odveden je na liječnički pregled, nakon čega je zadržan u bolnici.

Policija utvrđuje okolnosti požara

U nedjelju, 18. listopada, na mjestu događaja obavljen je očevid u suradnji s inspektorom zaštite od požara.

Očevidom je utvrđeno da je uzrok požara otvoreni žar ili plamen te da je vatra zahvatila nekoliko prostorija stambenog objekta.

Nakon što 29-godišnjak bude otpušten iz bolnice, policija će nad njim provesti kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Točne okolnosti izbijanja požara i eventualna kaznena odgovornost muškarca bit će predmet daljnjeg kriminalističkog istraživanja.