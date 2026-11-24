Na Županijskom sudu u Varaždinu u utorak je nastavljeno suđenje Srđanu Mlađanu, optuženom da je iz Kaznionice u Lepoglavi poticao druge osobe na ubojstva te planirao otmice svjedoka i članova njihovih obitelji. Među svjedocima koje je pozvala obrana našao se i poznati televizijski novinar Andrija Jarak, autor emisije „Dosje Jarak”.
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Jarak ispričao kako je došao do ključnog svjedoka
Kako piše net.hr, Jarak je tijekom svjedočenja govorio o nastanku emisije o Mlađanu te okolnostima pod kojima je stupio u kontakt s njegovim vjenčanim kumom Željkom Bijelićem.
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"Nisam odmah reagirao jer sam dobio tridesetak poruka. Javio mi se ponovno i rekao da je bio s Mlađanom u zatvoru, da su vjenčani kumovi te da ima određena saznanja", ispričao je Jarak.
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Nakon toga su se čuli i sastali, a Bijelić je na susret donio fotografiju vjenčanja iz kaznionice, nekoliko pisama i bilješke.
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Jarak je istaknuo da je Bijelić bio spreman sve što mu je ispričao ponoviti pred kamerama, bez skrivanja identiteta, ali i pred istražnim tijelima.
Mlađan osobno ispitivao Jarka
Sudsko vijeće dopustilo je Mlađanu da osobno ispituje novinara. Zanimalo ga je je li Jarak provjeravao Bijelićevu kriminalnu prošlost i podatke o vremenu koje je proveo u zatvoru.
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Jarak je potvrdio da istražuje osobe koje gostuju u njegovim emisijama te da je isto učinio i u Bijelićevu slučaju.
Kako piše net.hr, Mlađan je inzistirao na tome da Bijelić nije govorio istinu o sebi, a u jednom trenutku sutkinja mu je rekla da prestane citirati emisiju.
Mlađan je potom od Jarka zatražio da mu objasni zašto ga u javnosti smatra sigurnosnim problemom.
"Naravno da ste sigurnosni problem, ubili ste troje ljudi, među njima i djevojčicu", odgovorio mu je Jarak.
Jarak: "Nije me strah svjedočenja"
Mlađan je pokušao ispitivati Jarka i o policijskom inspektoru koji je gostovao u emisiji, no sutkinja to nije dopustila jer se ispitivanje odnosilo na Bijelića.
Zanimalo ga je i je li novinar kontaktirao njegovu suprugu. Jarak je odgovorio da ju je zvao, ali da se nije javila.
Mlađan je tijekom ispitivanja rekao i da je emisija zanatski odlično napravljena, ali da utječe na sliku o njemu u javnosti.
Uoči svjedočenja Jarak je za RTL poručio da ga poziv obrane nije iznenadio, da ga nije strah svjedočiti te da vjeruje u hrvatsko pravosuđe.