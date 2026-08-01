OČEVID ZAVRŠEN Policija otkrila što je izazvalo požar na Obali Lazareta

Policija je završila očevid požara koji je u četvrtak navečer izbio u ugostiteljskom objektu na Obali Lazareta u Splitu. Utvrđeno je da je požar izazvan uzrokom tehničke prirode.

Požar je izbio 31. srpnja oko 21.22 sati, a prema ranijim neslužbenim informacijama riječ je o objektu Roof 68 Rooftop Bar Split.

Očevid su na mjestu događaja obavili policijski službenici i inspektor zaštite od požara Ravnateljstva civilne zaštite.

- Utvrđeno je da je uzrok požara tehničke prirode – priopćili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Na mjesto događaja odmah nakon dojave upućene su brojne vatrogasne snage. Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je s pet vozila i 14 vatrogasaca.

U gašenju požara sudjelovao je i DVD Split s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca. Na intervenciji je tako ukupno bilo angažirano 17 vatrogasaca sa šest vozila.

Gust dim širio se s objekta i bio vidljiv s većeg dijela splitske Rive, a pojedini svjedoci tvrdili su da su neposredno prije pojave dima čuli zvuk nalik eksploziji. Očevidom je sada potvrđeno da je požar bio tehničke prirode.